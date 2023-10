Aadhaar Card Alert! UIDAI ने आधार कार्ड के स्टेटस को जानने के लिए जारी किया नया टोल-फ्री नंबर, AI चैट सपोर्ट भी हुआ लॉन्च

डीएनए हिंदी: आधार कार्ड (Aadhaar Card) की रेगुलेटरी बॉडी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक नई इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (IVR) टेक्नोलॉजी-बेस्ड कस्टमर सर्विस शुरू की है. यह सेवा चौबीस घंटे मुफ्त होगी. IVR-इनेबल्ड सेवाओं का उपयोग करने के लिए, ग्राहकों को टोल-फ्री नंबर '1947' पर डायल करना होगा. वे इसका उपयोग अपने पीवीसी कार्ड की स्थिति की जांच करने और आधार अपडेट या एसएमएस के माध्यम से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं.

यूआईडीएआई ने ट्वीट किया कि “UIDAI द्वारा #IVRS पर निर्मित नई सेवाओं का अनुभव लें. निवासी अपने आधार नामांकन या अपडेट स्थिति, पीवीसी कार्ड की स्थिति या एसएमएस के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए यूआईडीएआई के टोल-फ्री नंबर 1947, 24×7 पर कॉल कर सकते हैं.”

#ResidentFirst



Experience new services built on #IVRS by UIDAI.



Residents can call the UIDAI toll-free number 1947, 24x7 to find out their Aadhaar enrollment or update status, PVC card status or to receive information via SMS.@GoI_MeitY @mygovindia @_DigitalIndia @PIB_India pic.twitter.com/bBV3LtuadF