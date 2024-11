Zomato: भारत की प्रमुख ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी Zomato ने खाने कि बर्बादी को कम करने के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसे ‘Food Rescue’ नाम दिया गया है. हालांकि Zomato के पास कड़ी कैंसिलेशन नीतियां और नो-रिफंड पॉलिसी है, फिर भी रोजाना 4 लाख से ज्यादा ऑर्डर कैंसिल कर दिए जाते हैं, जिसके कारण भारी मात्रा में खाना बर्बाद हो जाता है. यह न सिर्फ Zomato के लिए, बल्कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और उन ग्राहकों के लिए भी चिंता का विषय है जो इन ऑर्डर्स को कैंसिल करते हैं.

‘Food Rescue’ के जरिए बचे हुए खाने का सही उपयोग

इस समस्या का समाधान करने के लिए Zomato ने ‘Food Rescue’ फीचर पेश किया है. दरअसल, जोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने सोशल मीडिया साइट X पर इस नए फीचर की जानकारी दी है. इस फीचर के माध्यम से अब कैंसिल किए गए ऑर्डर को पास के ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जो इसे बेहद सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं. यह खाना अपने असली और बिना छेड़े पैकेजिंग में मिलेगा, जिससे खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता बनी रहेगी. इस नए फीचर की सबसे खास बात यह है कि यह ऑर्डर कुछ ही मिनटों में ग्राहकों तक पहुंच जाएगा.

पॉपअप के जरिए मिलेगी जानकारी

इस नए सिस्टम के तहत, जब कोई ऑर्डर कैंसिल होगा, तो आसपास के यूजर्स को एक पॉपअप मिलेगा, जिसके बाद वह फूड आसपास के लोगों को डिस्काउंट के साथ दिखेगा. जोमैटो के सीईओ ने अपने पोस्ट में बताया कि यह जानकारी डिलीवरी पार्टनर के 3 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध होगी.

We don't encourage order cancellation at Zomato, because it leads to a tremendous amount of food wastage.



Inspite of stringent policies, and and a no-refund policy for cancellations, more than 4 lakh perfectly good orders get canceled on Zomato, for various reasons by customers.… pic.twitter.com/fGFQQNgzGJ