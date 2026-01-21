FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

Eternal लिमिटेड ने बुधवार को जानकारी दी कि कंपनी के को-फाउंडर दीपिंदर गोयल ने CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से हटने का फैसला किया है. नेतृत्व में इस बदलाव के साथ कंपनी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है.

राजा राम

Updated : Jan 21, 2026, 05:34 PM IST

Zomato के को-फाउंडर दीपिंदर गोयल ने छोड़ा Eternal का CEO पद, जानिए इस्तीफे की वजह, अब कौन संभालेगा जिम्मेदारी

दीपिंदर गोयल

जोमैटो और ब्लिंकिट की पैरेंट कंपनी Eternal में शीर्ष स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है. कंपनी के को-फाउंडर और लंबे समय से CEO रहे दीपिंदर गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, वह कंपनी से पूरी तरह अलग नहीं हो रहे हैं और अब वाइस चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे. इस बदलाव के साथ Eternal के नेतृत्व की कमान अब ब्लिंकिट के मौजूदा CEO अलबिंदर सिंह ढिंडसा के हाथों में सौंपी गई है. 

अलबिंदर सिंह ढिंडसा अब Eternal के नए CEO

दरअसल, Eternal लिमिटेड ने बुधवार को जानकारी दी कि कंपनी के को-फाउंडर दीपिंदर गोयल ने CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से हटने का फैसला किया है. हालांकि, वह कंपनी के बोर्ड में बने रहेंगे और वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब Eternal अपने बिजनेस को स्थिरता और फोकस के साथ आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है. कंपनी ने बताया कि ब्लिंकिट के मौजूदा CEO अलबिंदर सिंह ढिंडसा अब Eternal के नए CEO होंगे. अलबिंदर ढिंडसा को क्विक कॉमर्स और ऑपरेशंस का गहरा अनुभव है औरब्लिंकिट के विस्तार में उनकी अहम भूमिका रही है. Eternal का मानना है कि उनके नेतृत्व में कंपनी अपने मौजूदा बिजनेस पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएगी. 

इस्तीफे की वजह?

दीपिंदर गोयल ने शेयरधारकों को लिखे पत्र में अपने इस्तीफे की वजह साफ की है. उन्होंने कहा कि हाल के समय में उनका झुकाव ऐसे नए विचारों की ओर बढ़ा है, जिनमें ज्यादा प्रयोग और जोखिम शामिल हैं. गोयल के मुताबिक, ऐसे प्रयोग किसी पब्लिक कंपनी के ढांचे में करना आसान नहीं होता. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर ये विचार Eternal के मौजूदा बिजनेस से जुड़े होते, तो वह इन्हें कंपनी के अंदर ही आगे बढ़ाते. लेकिन चूंकि ये आइडियाज कंपनी के मौजूदा रिस्क प्रोफाइल में फिट नहीं बैठते, इसलिए Eternal को अपने मुख्य काम पर फोकस बनाए रखना जरूरी है. 

यह भी पढ़ें: क्या है ‘किल स्विच’? डिजिटल अरेस्ट पर सरकार की बड़ी तैयारी, एक क्लिक में खाते होंगे फ्रीज

वित्तीय मोर्चे पर Eternal का प्रदर्शन मजबूत

गोयल ने यह भी कहा कि एक पब्लिक कंपनी के CEO पर कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारियां होती हैं, जिनके लिए पूरा ध्यान जरूरी होता है. ऐसे में CEO पद पर रहते हुए बाहर नए प्रयोगों पर काम करना मुश्किल हो जाता है. उनका मानना है कि यह बदलाव कंपनी और उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों, दोनों के लिए बेहतर है. वित्तीय मोर्चे पर Eternal का प्रदर्शन मजबूत रहा है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3) में ₹102 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया है. यह पिछले साल की समान तिमाही के ₹59 करोड़ के मुकाबले करीब 73 फीसदी की बढ़त है. वहीं, ऑपरेशंस से कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर ₹16,315 करोड़ पहुंच गया है. बहरहाल, नेतृत्व में इस बदलाव के साथ Eternal अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां स्थिरता और फोकस को प्राथमिकता दी जा रही है. 

