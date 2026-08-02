'Z' ने कहा- SEBI के आदेश का 3,143.5 करोड़ के फंड-रेजिंग पर नहीं पड़ेगा असर, प्रक्रिया पूरी करने के लिए उठाए जाएंगे जरूरी कदम

‘Z’ के शेयरधारकों ने जरूरी बहुमत के साथ कंपनी के फंड जुटाने और ESOP अलॉटमेंट के प्रस्तावों को मंजूरी दी है. यह मंजूरी कंपनी के लंबे समय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसकी आर्थिक नींव को मज़बूत करने की दिशा में एक ठोस कदम है.

कंटेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की दिग्गज कंपनी, ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ('Z') ने आज असाधारण आम बैठक (EGM) में, प्रमोटर ग्रुप की एक इकाई को प्रेफरेंशियल आधार पर पूरी तरह से कन्वर्टिबल वारंट जारी करने के प्रस्ताव के लिए अपने शेयरधारकों से जरूरी समर्थन हासिल किया. शेयरधारकों ने 'Z' और उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों के लिए 'ट्रूली योर्स' (Truly Yours) एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान (ESOP) को लागू करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है. सभी प्रस्तावों के लिए मिली मंजूरी, कंपनी के लिए अपनी वित्तीय नींव को मजूबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम है, ताकि वह वैल्यू बढ़ाने वाले मौकों का लाभ उठा सके और भविष्य के लिए एक मजबूत राह बना सके.

कंपनी को अपने शेयरधारकों से पूरा समर्थन मिला जिससे कंपनी की रणनीतिक विकास की योजनाओं और भविष्य में ज़्यादा वैल्यू बनाने की उसकी क्षमता पर उनका भरोसा और मजबूत हुआ. यह मंजूरी 'Z' को तेजी से बदलते और प्रतिस्पर्धी मनोरंजन के माहौल में अपनी विकास योजनाओं को तेज करने और लंबे समय में वैल्यू बनाने में मदद करेगी. ज्यादा विकास पूंजी मिलने से, कंपनी अपने नए रणनीतिक विकास के रास्तों को बढ़ाने और अपने मौजूदा बिजनेस सेगमेंट की क्षमताओं को बेहतर बनाने में निवेश करेगी.

कंपनी ‘Truly Yours’ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान भी लागू करेगी

शेयरहोल्डर्स से मिली मंजूरी के बाद, ‘Z’ प्रमोटर ग्रुप की कंपनी को प्रेफरेंशियल आधार पर 126 रुपये प्रति वारंट के हिसाब से 24,94,85,563 वारंट जारी करेगी. प्रमोटर कंपनी में 3143.5 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे, जिससे अंततः प्रमोटर की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 23.79% हो जाएगी. कंपनी ‘Truly Yours’ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान (ESOP) भी लागू करेगी, जिसके तहत ‘Z’ और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों के योग्य कर्मचारियों को एक या ज़्यादा किश्तों में 3,74,22,835 स्टॉक ऑप्शन दिए जाएंगे. हर स्टॉक ऑप्शन की फेस वैल्यू 1 रुपया होगी. अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से कंपनी की लंबी अवधि की क्षमता पर शेयरहोल्डर्स का भरोसा और मज़बूत हुआ है, साथ ही प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ने से लीडरशिप में निरंतरता भी सुनिश्चित हुई है.

शेयरहोल्डर्स का यह भरोसा बोर्ड और मैनेजमेंट टीम की भविष्य में ज़्यादा वैल्यू बनाने की क्षमता का पक्का सबूत है. इससे कंपनी के टैलेंट (ह्यूमन कैपिटल) को भी कंपनी की ग्रोथ यात्रा में सच्चे सह-मालिक के तौर पर सार्थक रूप से शामिल होने का मौका मिलता है. ESOP फ्रेमवर्क कंपनी के टैलेंट की ग्रोथ की महत्वाकांक्षाओं को शेयरहोल्डर्स की लंबी अवधि की उम्मीदों के साथ जोड़ता है, ताकि सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए लगातार वैल्यू बनाई जा सके.



मंजूरी शेयरधारकों के भरोसे को साफ तौर पर दिखाती है- चेयरमैन आर. गोपालन

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन आर. गोपालन ने शेयरधारकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "यह मंजूरी कंपनी और उसके मैनेजमेंट में शेयरधारकों के भरोसे को साफ तौर पर दिखाती है. मैं कंपनी के रणनीतिक विकास के रास्ते के लिए शेयरधारकों के पूरे दिल से समर्थन के लिए उनका आभारी हूं. प्रमोटर फंड के निवेश के जरिए कंपनी की नींव और मजबूती को बढ़ाने के लिए बोर्ड का फ़ैसला और उसके बाद शेयरधारकों की मंजूरी, 'ज़ी' को कॉम्पिटिशन में आगे रहने और अपने सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए ज़्यादा वैल्यू बनाने में और मदद करेगी. मैं 'ज़ी' के ह्यूमन कैपिटल के बड़े योगदान को पहचानने और एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान को मंजूरी देने के लिए भी शेयरधारकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा इनोवेशन और जवाबदेही को बढ़ावा देगा. बोर्ड का पक्का मानना ​​है कि मजबूत ग्रोथ कैपिटल और बेहतर प्रमोटर अलाइनमेंट, तेज़ी से बदलते बिजनेस माहौल में लंबे समय तक मुनाफ़ा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे. अहम प्रस्तावों की मंजूरी के साथ, कंपनी अपने भविष्य के विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए और भी मज़बूत स्थिति में है."

अपनी पिछली बैठकों में, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने भविष्य के लिए कंपनी की विकास योजनाओं की समीक्षा की थी. बैठकों के दौरान, बोर्ड ने ज़्यादा ग्रोथ कैपिटल तक पहुंच और लंबे समय तक लीडरशिप की निरंतरता सुनिश्चित करके कंपनी की वित्तीय नींव को मजबूत करने के लिए अपनाए जाने वाले रणनीतिक विकल्पों पर भी विचार-विमर्श किया. सभी बिंदुओं के गहन और सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद, बोर्ड ने तेज़ी से बदलते माहौल में प्रभावी ढंग से कॉम्पिटिशन करने के लिए कंपनी की क्षमताओं को मज़बूत करने हेतु प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ाने और अतिरिक्त फंड निवेश को मंजूरी दी थी. बोर्ड के ऊपर बताए गए फ़ैसलों पर शेयरधारकों से मिले पूरे समर्थन से कंपनी अपने रणनीतिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी कदम उठाने में सक्षम हो गई है.

