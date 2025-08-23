Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

विराट कोहली और रोहित शर्मा के ODI रिटायरमेंट पर राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान, आप भी जान लीजिए क्या कहा

ड्रीम 11 अभी भी रहेगा टीम इंडिया का स्पॉन्सर? ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद BCCI सचिव ने दी प्रतिक्रिया

Zodiac Sign: 3 ग्रहों का महागठबंधन से 5 राशियों के हाथ लगेगा जैकपॉट, नई नौकरी और कमाई के खुलेंगे रास्ते

333 रुपये रोज बचा कर बन सकते हैं 17 लाख के मालिक, क्या आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं?

Chamoli Cloudburst: उत्तरकाशी के धराली के बाद अब चमोली के थराली में फटा बादल, आधी रात मची तबाही, Army बनी संकटमोचक

Medical Students और डॉक्टरों की Mental Health का ख्याल रखेंगे डॉक्टर, FAIMA की नई हेल्पलाइन देगी मानसिक सहारा

टीवी सीरियल और ओटीटी में काम दिलाने वाले फर्जी रैकेट का भंडाफोड़, 'बंटी और बबली' जैसे 2 ठग गिरफ्तार 

Bigg Boss-19 के लिए तैयार हुआ करोड़ों का थीम बेस्ड घर, सलमान खान के BB House की यहां देखें एक्सक्लूसिव फोटोज

Cholesterol Remedy: नसों में चिपके कोलेस्ट्रॉल को बहा देगा ये आयुर्वेदिक पत्ता, गुड कोलेस्ट्रॉल बढते ही ब्लड वेसेलस होगी नीट एंड क्लीन 

पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गढ़चिरौली पुलिस का एक्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
विराट कोहली और रोहित शर्मा के ODI रिटायरमेंट पर राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान, आप भी जान लीजिए क्या कहा

विराट कोहली और रोहित शर्मा के ODI रिटायरमेंट पर राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान, आप भी जान लीजिए क्या कहा

ड्रीम 11 अभी भी रहेगा टीम इंडिया का स्पॉन्सर? ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद BCCI सचिव ने दी प्रतिक्रिया

ड्रीम 11 अभी भी रहेगा टीम इंडिया का स्पॉन्सर? ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद BCCI सचिव ने दी प्रतिक्रिया

333 रुपये रोज बचा कर बन सकते हैं 17 लाख के मालिक, क्या आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं?

333 रुपये रोज बचा कर बन सकते हैं 17 लाख के मालिक, क्या आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Zodiac Sign: 3 ग्रहों का महागठबंधन से 5 राशियों के हाथ लगेगा जैकपॉट, नई नौकरी और कमाई के खुलेंगे रास्ते

3 ग्रहों का महागठबंधन 5 राशियों की तकदीर बदल देगा, मिलेगी नई नौकरी और भरेगी नोटों से जेब

Bigg Boss-19 के लिए तैयार हुआ करोड़ों का थीम बेस्ड घर, सलमान खान के BB House की यहां देखें एक्सक्लूसिव फोटोज

Bigg Boss-19 के लिए तैयार हुआ करोड़ों का थीम बेस्ड घर, सलमान खान के BB House की यहां देखें एक्सक्लूसिव फोटोज

Cholesterol Remedy: नसों में चिपके कोलेस्ट्रॉल को बहा देगा ये आयुर्वेदिक पत्ता, गुड कोलेस्ट्रॉल बढते ही ब्लड वेसेलस होगी नीट एंड क्लीन 

नसों में चिपके कोलेस्ट्रॉल को बहा देगा ये आयुर्वेदिक पत्ता, गुड कोलेस्ट्रॉल बढते ही ब्लड वेसेलस होगी नीट एंड क्लीन

Homeडीएनए मनी

डीएनए मनी

333 रुपये रोज बचा कर बन सकते हैं 17 लाख के मालिक, क्या आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं?

अगर आप चाहते हैं की कुछ सालों में आप लखपति बन जाएं तो आपको रोज करीब 333 रुपये की बचत करनी होगी. इस योजना की गारंटी भारत सरकार दे रही है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 23, 2025, 12:35 PM IST

333 रुपये रोज बचा कर बन सकते हैं 17 लाख के मालिक, क्या आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं?

333 रुपये रोज बचा कर बन सकते हैं 17 लाख के मालिक

Add DNA as a Preferred Source

डाकघर की आरडी (RD)योजना केंद्र सरकार के उपक्रम डाकघर द्वारा दी जाने वाली योजनाओं में से एक है. यह एक बचत योजना है जहाँ आप हर महीने छोटी-छोटी रकम जमा करके एक बड़ी रकम जमा कर सकते हैं. यह बैंक आरडी की तरह ही काम करती है, लेकिन सरकारी गारंटी के कारण यह योजना पूरी तरह सुरक्षित है. अगर बाज़ार में बदलाव भी होते हैं, तो भी आपके पैसे पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यह उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका कहा जा सकता है जो एक स्थिर आय चाहते हैं.
 
कितना ब्याज मिलेगा?

पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम जनवरी 2024 से 6.7% सालाना ब्याज दे रही है. इसमें न्यूनतम निवेश 100 रुपये से शुरू किया जा सकता है. इस स्कीम की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है.
 
निवेश विवरण, ब्याज दर

* न्यूनतम निवेश: 100 रुपये प्रति माह से शुरू किया जा सकता है. अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.

* ब्याज दर: वर्तमान में, ब्याज दर 6.7% वार्षिक चक्रवृद्धि है. यह दर 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी है. सरकार हर तीन महीने में इस दर में संशोधन करती है.

* परिपक्वता अवधि: 5 वर्ष. आवश्यकता पड़ने पर इसे 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है.
 
यदि आप प्रतिदिन 333 रुपये जमा करते हैं

1-प्रतिदिन मात्र 333 रुपये की बचत से प्रतिमाह लगभग 10,000 रुपये की बचत होगी.

2- 5 वर्ष बाद: कुल जमा राशि ₹6,00,000 है. ब्याज ₹1,13,659 है. कुल राशि ₹7,13,659 हो जाती है.

3-10 वर्ष बाद: कुल जमा राशि ₹12,00,000. ब्याज ₹5,08,546. कुल ₹17,08,546 प्राप्त हो सकते हैं.

4- अगर आप हर महीने सिर्फ़ 5,000 रुपये भी बचा पाते हैं, तो 10 साल बाद आपके पास कुल 8.54 लाख रुपये होंगे. इसमें से 2.54 लाख रुपये ब्याज के तौर पर मिलेंगे.
 
योजना के प्रमुख लाभ
 
सुरक्षा: पैसा सुरक्षित है क्योंकि यह सरकार द्वारा गारंटीकृत योजना है.

ऋण सुविधा: खाता खोलने के एक वर्ष बाद जमा राशि का 50% तक ऋण प्राप्त किया जा सकता है.

समय से पहले बंद करना: आपात स्थिति में, खाता परिपक्वता से पहले बंद किया जा सकता है. हालाँकि, ब्याज पर कुछ कटौती होगी.
 
कौन निवेश कर सकता है?

इस योजना में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त खाते के माध्यम से निवेश कर सकता है. यह उन लोगों के लिए सही विकल्प है जो कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न चाहते हैं और भविष्य के खर्चों की पहले से योजना बना लेते हैं. यह योजना उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प कही जा सकती है जो भविष्य की ज़रूरतों के लिए बचत कर रहे हैं. पूरी जानकारी के लिए डाकघर की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करें . या स्थानीय डाकघर जाएं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
US Elections 2024: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का काउंट डाउन हुआ शुरू! कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, सर्वे में कौन आगे?
US Elections 2024: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का काउंट डाउन हुआ शुरू! कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, सर्वे में कौन आगे?
JEE Mains 2025 का फॉर्म भरने की कर ली है तैयारी? जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
JEE Mains 2025 का फॉर्म भरने की कर ली है तैयारी? ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार
November Festivals List: छठ पूजा से लेकर देवउठनी एकादशी तक, जानिए नवंबर में आने वाले त्योहार, व्रत की पूरी लिस्ट
छठ पूजा से लेकर देवउठनी एकादशी तक, जानिए नवंबर में आने वाले त्योहार, व्रत की पूरी लिस्ट
Bigg Boss 18: मेकर्स ने वीकेंड का वार का बदला टाइम, अब सलमान इस दिन लगाएंगे घरवालों की क्लास
Bigg Boss 18: मेकर्स ने वीकेंड का वार का बदला टाइम, अब सलमान इस दिन लगाएंगे घरवालों की क्लास
UP News: बॉयफ्रेंड की बेरुखी से परेशान लड़की ने दी अपनी जान, जहर खाकर पहुंची प्रमी के घर, सुसाइड नोट में लिखी ये बात
UP News: बॉयफ्रेंड की बेरुखी से परेशान लड़की ने दी अपनी जान, जहर खाकर पहुंची प्रमी के घर, सुसाइड नोट में लिखी ये बात
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Zodiac Sign: 3 ग्रहों का महागठबंधन से 5 राशियों के हाथ लगेगा जैकपॉट, नई नौकरी और कमाई के खुलेंगे रास्ते
3 ग्रहों का महागठबंधन 5 राशियों की तकदीर बदल देगा, मिलेगी नई नौकरी और भरेगी नोटों से जेब
Bigg Boss-19 के लिए तैयार हुआ करोड़ों का थीम बेस्ड घर, सलमान खान के BB House की यहां देखें एक्सक्लूसिव फोटोज
Bigg Boss-19 के लिए तैयार हुआ करोड़ों का थीम बेस्ड घर, सलमान खान के BB House की यहां देखें एक्सक्लूसिव फोटोज
Cholesterol Remedy: नसों में चिपके कोलेस्ट्रॉल को बहा देगा ये आयुर्वेदिक पत्ता, गुड कोलेस्ट्रॉल बढते ही ब्लड वेसेलस होगी नीट एंड क्लीन 
नसों में चिपके कोलेस्ट्रॉल को बहा देगा ये आयुर्वेदिक पत्ता, गुड कोलेस्ट्रॉल बढते ही ब्लड वेसेलस होगी नीट एंड क्लीन
IAS और IPS की भर्ती करने वाली यूपीएससी बिना लिखित परीक्षा के देगी सरकारी नौकरी, जानें क्या है 'लेटरल एंट्री?
IAS और IPS की भर्ती करने वाली यूपीएससी बिना लिखित परीक्षा के देगी सरकारी नौकरी, जानें क्या है 'लेटरल एंट्री?
Numerology: सास की फेवरेट बहू होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बिलकुल मां-बेटी जैसी होती है बॉन्डिंग 
सास की फेवरेट बहू होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बिलकुल मां-बेटी जैसी होती है बॉन्डिंग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE