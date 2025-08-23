333 रुपये रोज बचा कर बन सकते हैं 17 लाख के मालिक, क्या आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं?

अगर आप चाहते हैं की कुछ सालों में आप लखपति बन जाएं तो आपको रोज करीब 333 रुपये की बचत करनी होगी. इस योजना की गारंटी भारत सरकार दे रही है.

333 रुपये रोज बचा कर बन सकते हैं 17 लाख के मालिक

डाकघर की आरडी (RD)योजना केंद्र सरकार के उपक्रम डाकघर द्वारा दी जाने वाली योजनाओं में से एक है. यह एक बचत योजना है जहाँ आप हर महीने छोटी-छोटी रकम जमा करके एक बड़ी रकम जमा कर सकते हैं. यह बैंक आरडी की तरह ही काम करती है, लेकिन सरकारी गारंटी के कारण यह योजना पूरी तरह सुरक्षित है. अगर बाज़ार में बदलाव भी होते हैं, तो भी आपके पैसे पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यह उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका कहा जा सकता है जो एक स्थिर आय चाहते हैं.



कितना ब्याज मिलेगा?

पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम जनवरी 2024 से 6.7% सालाना ब्याज दे रही है. इसमें न्यूनतम निवेश 100 रुपये से शुरू किया जा सकता है. इस स्कीम की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है.



निवेश विवरण, ब्याज दर

* न्यूनतम निवेश: 100 रुपये प्रति माह से शुरू किया जा सकता है. अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.

* ब्याज दर: वर्तमान में, ब्याज दर 6.7% वार्षिक चक्रवृद्धि है. यह दर 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी है. सरकार हर तीन महीने में इस दर में संशोधन करती है.

* परिपक्वता अवधि: 5 वर्ष. आवश्यकता पड़ने पर इसे 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है.



यदि आप प्रतिदिन 333 रुपये जमा करते हैं

1-प्रतिदिन मात्र 333 रुपये की बचत से प्रतिमाह लगभग 10,000 रुपये की बचत होगी.

2- 5 वर्ष बाद: कुल जमा राशि ₹6,00,000 है. ब्याज ₹1,13,659 है. कुल राशि ₹7,13,659 हो जाती है.

3-10 वर्ष बाद: कुल जमा राशि ₹12,00,000. ब्याज ₹5,08,546. कुल ₹17,08,546 प्राप्त हो सकते हैं.

4- अगर आप हर महीने सिर्फ़ 5,000 रुपये भी बचा पाते हैं, तो 10 साल बाद आपके पास कुल 8.54 लाख रुपये होंगे. इसमें से 2.54 लाख रुपये ब्याज के तौर पर मिलेंगे.



योजना के प्रमुख लाभ



सुरक्षा: पैसा सुरक्षित है क्योंकि यह सरकार द्वारा गारंटीकृत योजना है.

ऋण सुविधा: खाता खोलने के एक वर्ष बाद जमा राशि का 50% तक ऋण प्राप्त किया जा सकता है.

समय से पहले बंद करना: आपात स्थिति में, खाता परिपक्वता से पहले बंद किया जा सकता है. हालाँकि, ब्याज पर कुछ कटौती होगी.



कौन निवेश कर सकता है?

इस योजना में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त खाते के माध्यम से निवेश कर सकता है. यह उन लोगों के लिए सही विकल्प है जो कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न चाहते हैं और भविष्य के खर्चों की पहले से योजना बना लेते हैं. यह योजना उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प कही जा सकती है जो भविष्य की ज़रूरतों के लिए बचत कर रहे हैं. पूरी जानकारी के लिए डाकघर की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करें . या स्थानीय डाकघर जाएं.

