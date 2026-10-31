World Bank Report: 12 साल में 49.6 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर, फिर भी ये 5 चुनौतियां रोक रहीं सुपरपावर बनने का रास्ता

वर्ल्ड बैंक की अक्टूबर 2026 में जारी की गई नई रिपोर्ट में भारत के लिए अच्छी खबर क्या है और अभी किन मोर्चों पर काम करना बाकी है, जानें हर एक सवाल के जवाब...

भारत दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाले देशों में शामिल है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में हुआ खुलासा. (Image: Pexel)

India Poverty World Bank Report: भारत को गरीबी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी मिली है. पिछले 12 साल में देश में गरीबी के आंकड़ों में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई कि दुनिया का ध्यान हमारे देश ने खींच लिया. वर्ल्ड बैंक की अक्टूबर 2026 की नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाले देशों में शामिल है. साल 2011 में देश की 57.7% आबादी ऐसी थी, जो रोजाना 4.20 डॉलर से कम में गुजारा कर रही थी. साल 2023 तक यह आंकड़ा घटकर 16.1 फीसदी रह गया. इस दौरान करीब 49.6 करोड़ लोग इस गरीबी रेखा से ऊपर आए.

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, अत्यधिक गरीबी में भी बड़ी गिरावट आई है. साल 2011 में देश की 27.1% आबादी रोजाना 3 डॉलर से कम में गुजारा कर रही थी, लेकिन साल 2023 तक यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 2.6 फीसदी रह गया. यह बदलाव बताता है कि पिछले एक दशक में करोड़ों लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है. हालांकि गरीबी के आंकड़ों में सुधार के बावजूद देश के सामने बेरोजगारी और कम आमदनी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं. आखिर वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में भारत के लिए अच्छी खबर क्या है और अभी किन मोर्चों पर काम करना बाकी है.





गरीबी मापने के लिए वर्ल्ड बैंक का पैमाना क्या है?

गरीबी के आंकड़ों को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि वर्ल्ड बैंक का गरीबी मापने का पैमाना क्या है. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में दो अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है-

4.20 डॉलर प्रतिदिन: यह निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए गरीबी की सीमा है. इसके मुताबिक रोजाना 4.20 डॉलर से कम में गुजारा करने वाले लोग गरीबी के दायरे में आते हैं.

यह निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए गरीबी की सीमा है. इसके मुताबिक रोजाना 4.20 डॉलर से कम में गुजारा करने वाले लोग गरीबी के दायरे में आते हैं. 3 डॉलर प्रतिदिन: यह अत्यधिक गरीबी की सीमा है. इसके मुताबिक रोजाना 3 डॉलर से कम में जीवन गुजारने वाले लोगों को शामिल किया जाता है.

वर्ल्ड बैंक ने इन आंकड़ों की गणना 2021 की परचेजिंग पावर पैरिटी (PPP) के आधार पर की है. इसका मतलब है कि अलग-अलग देशों में एक ही रकम से कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं. इससे देशों की रीयल परचेजिंग पावर की तुलना की जाती है.

12 साल में भारत में कितनी घटी गरीबी ?

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, 2011-12 से 2023-24 के बीच भारत में गरीबी के दोनों प्रमुख पैमानों पर बड़ी गिरावट दर्ज की गई.

गरीबी का पैमाना 2011-12 2023-24 4.20 डॉलर प्रतिदिन से कम (निम्न-मध्यम आय वर्ग) 57.7% 16.1% 3 डॉलर प्रतिदिन से कम (अत्यधिक गरीबी) 27.1% 2.6%

वर्ल्ड बैंक की कैलकुलेशन के मुताबिक 4.20 डॉलर वाली गरीबी रेखा के तहत करीब 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए. वहीं, अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की हिस्सेदारी भी काफी कम हो गई. लेकिन इससे देश में पूरी तरह से गरीबी खत्म हो गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता. साल 2023-24 में भी करीब 23.2 करोड़ लोग 4.20 डॉलर वाली गरीबी सीमा के नीचे थे. वहीं लगभग 3.5 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन गुजार रहे थे.

साल 2028 तक गरीबी घटने को लेकर वर्ल्ड बैंक का अनुमान क्या है?

वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि भारत में गरीबी कम होने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. लेकिन इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले कुछ धीमी हो सकती है. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक-

2026 में 4.20 डॉलर वाली गरीबी दर 14.2 फीसदी रहने का अनुमान है.

2028 तक इसके घटकर 12.1 फीसदी होने की संभावना है.

अगले दो साल में गरीबी दर में 2.1 प्रतिशत अंक की गिरावट आने का अनुमान है.

भारत में गरीबी में गिरावट आने की बड़ी वजहें क्या हैं?

वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में गरीबी घटने के पीछे तीन अहम वजहें बताई हैं-

पहली वजह- लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ी है. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कंजम्प्शन में बढ़ोतरी हुई है. लोगों ने खाने-पीने, कपड़े, रोजमर्रा की जरूरतों और दूसरी चीजों पर पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च किया है. जब परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ती है तो उनकी क्वॉलिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार आता है.

लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ी है. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कंजम्प्शन में बढ़ोतरी हुई है. लोगों ने खाने-पीने, कपड़े, रोजमर्रा की जरूरतों और दूसरी चीजों पर पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च किया है. जब परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ती है तो उनकी क्वॉलिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार आता है. दूसरी वजह- रोजगार में बढ़ोतरी भी गरीबी कम होने का बड़ा कारण रही. ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की पैसे कमाने वाले कामों में भागीदारी बढ़ी. साल 2017 से 2023 के बीच लगभग 13.4 करोड़ कमाने के नए मौके बने. इससे परिवारों में कमाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ी और घरेलू आमदनी को सहारा मिला.

रोजगार में बढ़ोतरी भी गरीबी कम होने का बड़ा कारण रही. ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की पैसे कमाने वाले कामों में भागीदारी बढ़ी. साल 2017 से 2023 के बीच लगभग 13.4 करोड़ कमाने के नए मौके बने. इससे परिवारों में कमाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ी और घरेलू आमदनी को सहारा मिला. तीसरी वजह- वर्ल्ड बैंक ने फूड सब्सिडी समेत गवर्नमेंट सोशल ट्रांसफर को भी गरीबी कम होने की अहम वजह बताया है. राशन जैसी सुविधाओं से गरीब परिवारों का खाने-पीने पर होने वाला खर्च कम हुआ. इससे उनके पास दूसरी जरूरतों पर खर्च करने के लिए पैसे बचे.

गांवों में गरीबी की समस्या अब भी ज्यादा

देश में गरीबी घटने के बावजूद ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, 2023-24 में 4.20 डॉलर वाली गरीबी सीमा के तहत ग्रामीण भारत में गरीबी दर 19.3 फीसदी थी. वहीं शहरी इलाकों में यह 8.6 फीसदी रही. इसका मतलब है कि शहरों के मुकाबले गांवों में गरीबी की समस्या अब भी दोगुने से ज्यादा है.

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक देश की करीब 57 फीसदी गरीब आबादी रहती है. गरीबी कम करने के लिए पिछड़े राज्यों और ग्रामीण इलाकों में रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.

गरीबी कम हुई लेकिन अमीर और गरीब की कमाई में 13 गुना अंतर

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में एक और अहम बात सामने आई है. देश में गरीबी कम होने के बावजूद अलग-अलग आय वर्ग के लोगों की कमाई में बड़ा अंतर बना हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10% कामगारों की मीडियन अर्निंग सबसे कम कमाई करने वाले 10% कामगारों के मुकाबले करीब 13 गुना थी. इसका मतलब है कि आर्थिक तरक्की का फायदा सभी लोगों को एक जैसा नहीं मिल रहा है. कुछ लोगों की कमाई तेजी से बढ़ रही है, जबकि बड़ी आबादी अब भी सीमित आमदनी में गुजारा कर रही है.

युवाओं की बेरोजगारी बढ़ी, महिलाओं के लिए भी चिंता

वर्ल्ड बैंक ने रोजगार के मोर्चे पर भारत की कुछ कमजोरियों की ओर भी ध्यान दिलाया है. रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही और वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और इम्प्लॉयमेंट रेट में स्थिरता रही लेकिन इस दौरान युवाओं में बेरोजगारी दर 14.6 फीसदी से बढ़कर 15.9 फीसदी हो गई. ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी की समस्या ज्यादा देखने को मिली.

भारत के सामने अब कौन-सी 5 बड़ी चुनौतियां हैं?

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से साफ है कि भारत ने गरीबी कम करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन इस प्रगति को बनाए रखने के लिए कुछ मोर्चों पर काम करना जरूरी है-