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'अमेरिका के साथ तब तक ट्रेड डील नहीं साइन करेंगे जब तक', वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताई भारत की नीति

उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर अपना रुख स्पष्ट किया. केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि भारत समझौता तभी करेगा जब भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 25, 2026, 11:12 PM IST

'अमेरिका के साथ तब तक ट्रेड डील नहीं साइन करेंगे जब तक', वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताई भारत की नीति

उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ट्रेड डील पर अमेरिका को दो टूक - (फाइल फोटो-  IANS)

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  • ट्रेड डील के लिए अमेरिका को नीतिगत ढांचा तैयार करना होगा- पीयूष गोयल
  • भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर पहुंच मिले- पीयूष गोयल
  • व्यापार समझौते के तहत बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं- पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका के साथ तब तक कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा, जब तक उसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले स्पष्ट बढ़त न मिल जाए. 25 जून, गुरुवार को लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम की यूके-इंडिया वीक 2026 के दौरान बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि भारत  इस समझौते पर तभी आगे बढ़ेगा जब वाशिंगटन ऐसा कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार करे, जिससे भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बाजार तक बेहतर पहुंच मिल सके.

गोयल ने साफ कहा कि जब तक प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने का ढांचा तय नहीं हो जाता, हम अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि बातचीत इस बात पर केंद्रित है कि अमेरिका भारत को ऐसी बढ़त देने के लिए जरूरी कानूनी आधार कैसे तैयार कर सकता है. पीयूष गोयल की यह टिप्पणी नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता खत्म करने के एक दिन बाद आई है. 

बातचीत के तीसरे दौर के बाद भी बड़ी सफलता नहीं

अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में बातचीत का तीसरा दौर समाप्त हुआ है. बैठक के बाद, वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हालांकि मंत्रालय ने अनसुलझे मुद्दों पर किसी बड़ी सफलता का संकेत नहीं दिया. बता दें कि भारत और अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में एक अंतरिम व्यापार समझौते की योजना की घोषणा की थी.  इस समझौते पर बातचीत तब शुरू हुई थी जब अमेरिका ने 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) के तहत भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ (आयात शुल्क) लगा दिया था.

उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि  भारत ने इस उम्मीद के साथ समझौते पर बातचीत की थी कि भारतीय निर्यात पर प्रभावी टैरिफ का बोझ लगभग 50 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले काफी बढ़त मिलेगी. जब हमने समझौता तय किया था, तब IEEPA टैरिफ लागू थे. भारत पर लगभग 50 प्रतिशत टैरिफ था, इसलिए हमने 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने के आधार पर बातचीत की थी. 

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते पर क्या बोले पीयूष गोयल?

पीयूष गोयल ने भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते पर कहा कि यह व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक 'फोर्स मल्टीप्लायर' साबित होगा.  उन्होंने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, तकनीक और रणनीतिक क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को नई मजबूती देगा. केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुई है और अब यह कई क्षेत्रों को शामिल करने वाला एक रणनीतिक संबंध बन चुका है. उन्होंने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच अब तकनीक, निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है.

पीयूष गोयल ने कहा कि कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां भारत और ब्रिटेन की क्षमताएं एक-दूसरे की पूरक हैं. इस समझौते के जरिए ऐसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे दोनों देशों को लाभ मिलेगा. मंत्री ने कहा कि यह व्यापार समझौता भारत और ब्रिटेन को वैश्विक वैल्यू चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने में मदद करेगा. साथ ही, इसके जरिए दोनों देशों की कंपनियां एक-दूसरे की अर्थव्यवस्था को समर्थन दे सकेंगी और साझा विकास को बढ़ावा मिलेगा. भारत और ब्रिटेन की साझेदारी में वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई गति देने की क्षमता है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों की नवाचार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और निवेश जैसी ताकतों का मेल वैश्विक विकास को नई दिशा दे सकता है.

(इनपुट- IANS)

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