जीवन यापन करने के लिए नौकरी बेहद जरूरी है. लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हौसले से बड़ा कुछ नहीं होता. ये एक ऐसी ही महिला की कहानी है जिसके हौसलों ने उसे कभी झुकने नहीं दिया.

कई लोग नौकरी कर अपने पेट पालते हैं. परिवार की देखरेख से लेकर एक इंसान के ऊपर कई जिम्मेदारियां होती हैं. लेकिन इन सबके अलग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, जिनके अंदर हौसला होता है कुछ बड़ा करने का. आज हम आपको ऐसी ही एक महिला के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने नौकरी छोड़कर पनीर का बिजनेस शुरू किया और आज वो इस बिजनेस से करोड़ों कमा रही हैं.

एरिन वेड ने बताया अपनी सफलता का राज

इस महिला का नाम है एरिन वेड. एरिन ने अपने करियर की शुरुआत लॉ में की, लेकिन जल्द ही इस बात का आभास हो गया कि ये उनका असली जुनून नहीं है. इसके बाद उन्होंने "होमरुम" नाम से एक रेस्टोरेंट खोला जो मैक एंड चीज के लिए मशहूर हुआ. एरिन ने इसे एक सफल बिजनेस मॉडल में बदला और जल्द ही उनकी दुकान तेजी से चलने लगी. कई बड़े अखबारों में उनकी सफलता की चर्चा शुरू हो गई. उन्होंने बताया कि उन्होंने शुरुआत में सिर्फ $40,000 (करीब ₹33 लाख) सालाना कमाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उनका बिजनेस उनकी पुरानी कॉर्पोरेट वकील की सैलरी से भी ज्यादा बढ़ गया.

पैसा था पर खुशी नहीं

एरिन ने बताया कि उन्होंने टॉप स्कूलों से पढ़ाई की और सैन फ्रांसिस्को में एक हाई-प्रोफाइल वकील के रूप में काम भी किया. एरिन अपनी जिंदगी बेहद आराम से जी रही थीं लेकिन, इसके बावजूद भी वो इससे खुश नहीं थीं. उनके पास पैसा और प्रतिष्ठा सब कुछ था, लेकिन खुशी नहीं थी. उन्होंने कहा, "मैंने उस खेल में जीत हासिल की, जो मुझे पसंद ही नहीं था." आखिर में उन्होंने अपने हौसले को हारने नहीं दिया और अपना बिजनेस शुरू किया.

सफल बिजनेस वुमन बनने के बाद एरिन ने 'The Mac & Cheese Millionaire: Building a Better Business by Thinking Outside the Box' नाम से एक किताब भी लिखी. इस किताब में एरिन ने बताया, "मैंने खुद 10,000 से ज्यादा मैक एंड चीज डिश बनाए हैं." अपने सफर के बारे में बताते हुए एरिन ने कहा कि उन्होंने एक मीट्रिक टन से ज्यादा चीज़ कद्दूकस किया, हजारों पाउंड पास्ता उबाला और इतनी क्रीम सॉस बनाई कि उनकी कलाई में चोट तक आ गई. बहुत कुछ नया सीखने और कई गलतियों के बाद, एरिन और उनकी टीम ने आखिरकार सफलता हासिल कर ली और एक मजबूत बिजनेस मॉडल खड़ा किया.

