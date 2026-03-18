WION World Pulse 2026: डॉ. सुभाष चंद्रा ने साझा की भारत की TV क्रांति की एक झलक, बताई ये जरूरी बातें

ZEE ग्रुप के अंग्रेजी न्यूज चैनल WION के खास प्रोग्राम 'WION World Pulse 2026' की ओपनिंग स्पीच में डॉ सुभाष चंद्रा ने बताया कि उन्होंने ZEE TV और अन्य चैनलों की शुरुआत की.

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के संस्थापक डॉ. सुभाष चंद्रा ने बुधवार, 18 मार्च को WION World PULSE Summit में भारत में टेलीविजन के इतिहास और आज की दुनिया में पत्रकारिता की बदलती भूमिका पर जोर दिया. डॉ. चंद्रा ने भारत में टेलीविजन के विकासक्रम को बताते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे 1990 के दशक की शुरुआत में, कानूनी बाधाओं के चलते निजी प्रसारण को असंभव माना जाता था. फिर भी उनकी दूरदृष्टि ने उन्हें 1992 में ZEE TV लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया.

आज के भारत में सूचनाओं की भरमार और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच पत्रकारिता एक अहम भूमिका निभाती है. देश के अनुभवी मीडिया दिग्गजों में शुमार डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि पारंपरिक मीडिया संदर्भ प्रदान करता है, सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली भ्रामक जानकारियों का खंडन करता है, और एकता को बढ़ावा देता है.

निजी टेलीविज़न के शुरुआती दिनों को याद करते हुए डॉ. चंद्रा ने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने खाड़ी युद्ध जैसी वैश्विक घटनाओं से प्रेरणा ली थी, जबकि एक भारतीय समाचार नेटवर्क शुरू करने का प्रस्ताव रखते समय उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था.

इसे 'शायद दुनिया का पहला टेलीविज़न पर दिखाया गया युद्ध' बताते हुए, उन्होंने याद किया . चंद्रा ने कहा कि, मेरे बहुत से दोस्त फाइव-स्टार होटलों में जाकर बैठते थे और वहां गल्फ वॉर देखते थे, क्योंकि वहां विदेशी मेहमानों के लिए सैटेलाइट डिश लगे होते थे. इसलिए, यह होटलों में उपलब्ध था.

उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश का अपना खुद का ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क क्यों नहीं हो सकता.

देश के पहले इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल WION (World Is One News) की शुरुआत और उसके पीछे की सोच पर रोशनी डालते हुए, डॉ. चंद्रा ने भारत के अपनी ग्लोबल स्थिति को मज़बूत करने के साथ-साथ एकता को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका पर ज़ोर दिया.

'वसुधैव कुटुंबकम' यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, के विचार का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि इसी सोच ने उनके काम करने के तरीके को दिशा दी, जिसमें ध्यान भटकाने वाली चीज़ों के बजाय काम को पूरा करने पर, और हर नए विचार के पीछे भागने के बजाय मज़बूत बुनियाद बनाने पर ज़ोर दिया गया.

अपने भाषण में डॉक्टर चंद्रा ने यह भी कहा कि यह सोच WION के प्रोग्रामिंग को लगातार दिशा देती रहती है, जिसमें 'World at War' जैसे शो भी शामिल हैं, जो दुनिया भर के टकरावों और आपसी जुड़ाव पर फोकस करते हैं.

शुरुआती सालों को याद करते हुए डॉ. चंद्रा बताया कि जो चीज़ एक समय नामुमकिन लगती थी, वह 1992 में Zee TV के ज़ोरदार लॉन्च के बाद दुनिया भर में फैलने लायक बन गई.

उन्होंने 14 मई, 2017 को Essel Group की 90वीं सालगिरह के जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा WION के लॉन्च को भी याद किया. उन्होंने कहा, 'इस साल, हमारा ग्रुप अपने बिज़नेस के 100 साल पूरे कर लेगा.

सूचनाओं के अलावा जानकारी की भरमार वाले इस दौर में, उन्होंने कहा कि जहां सोशल मीडिया लोगों की सोच पर बहुत ज़्यादा असर डालता है, वहीं Zee News और WION जैसे पुराने और जाने-माने प्लेटफ़ॉर्म सही संदर्भ देने और तथ्यों को गलत जानकारी से अलग करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

आज जब देश एक अहम वैश्विक ताकत बन गया है, तो डॉ. चंद्रा ने आम भलाई को आगे बढ़ाने के लिए एक जैसी सोच और कहानियों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, और भारत को इस कोशिश में एक संभावित नेता के तौर पर पेश किया.

एक सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा, 'अगर 'वसुधैव कुटुंबकम' के हिसाब से पूरी दुनिया सचमुच एक परिवार है, तो फिर वैश्विक कामों में अक्सर एकता के बजाय फूट क्यों दिखाई देती है?'

उन्होंने कहा कि भारत के आगे बढ़ने के पीछे उसकी 140 करोड़ की आबादी, एक मज़बूत घरेलू अर्थव्यवस्था और देश के अपने हुनरमंद लोगों की दुनिया भर में मौजूदगी का हाथ है.

डॉ. चंद्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पत्रकारिता की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यह है कि वह लोगों को जानकारी दे, लेकिन उनमें फूट न डाले, इसके बजाय वह लोगों के बीच आपसी जुड़ाव बनाने का काम करे.

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