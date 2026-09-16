मम्मी-पापा और दोस्त-भाई को Google Pay करने पर अब कितना लगेगा चार्ज? जानिए नया नियम

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गूगल-पे और UPI से मम्मी-पापा, दोस्तों या अपने बैंक अकाउंट में पैसे भेजने पर कोई चार्ज लगेगा या नहीं? जानिए 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले नए UPI एमडीआर नियम की पूरी जानकारी.
अगर आप रोजाना गूगल पे, फ़ोनपे या किसी दूसरे UPI ऐप से पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. UPI पेमेंट को लेकर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर (MDR) से जुड़ा नया फ्रेमवर्क सामने आया है. इसे लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब परिवार वालों, दोस्तों या अपने दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेजने पर भी कोई चार्ज देना पड़ेगा?
तो सबसे पहले राहत की बात जान लीजिए- मम्मी-पापा, भाई-बहन, दोस्तों या किसी दूसरे व्यक्ति को UPI से पैसे भेजना अभी भी फ्री रहेगा यानी सामान्य पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन पर कोई एमडीआर चार्ज नहीं लगेगा.
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार (15 सितंबर 2026) को नए एमडीआर फ्रेमवर्क से जुड़े सवालों के जवाब यानी FAQ जारी किए हैं. यह नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा और इसमें खास तौर पर कुछ मर्चेंट यानी दुकानदारों को किए जाने वाले UPI पेमेंट पर एमडीआर की बात कही गई है.
नए फ्रेमवर्क के मुताबिक, 2,000 रुपये से ज्यादा के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई पेमेंट पर 0.4% एमडीआर लागू होगा. आसान भाषा में समझें तो जब आप किसी मर्चेंट यानी दुकानदार या कारोबारी को UPI से पेमेंट करते हैं, तो कुछ खास मामलों में इस ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लागू हो सकता है.
हालांकि, यह चार्ज आपके हर UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा. खास तौर पर परिवार, दोस्तों या अपने बैंक अकाउंट के बीच किए जाने वाले सामान्य UPI ट्रांसफर को इससे अलग रखा गया है.
नए नियम में बड़े P2M ट्रांजैक्शन के लिए एमडीआर की अधिकतम सीमा भी तय की गई है. 75,000 रुपये या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर एमडीआर अधिकतम 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन होगा. यानी एमडीआर की गणना होने के बावजूद इस श्रेणी में प्रति ट्रांजैक्शन 300 रुपये से ज्यादा एमडीआर नहीं लिया जा सकेगा.
नहीं, पर्सन-टू-पर्सन यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले UPI ट्रांसफर पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा. इसका मतलब है कि आप मम्मी-पापा, भाई-बहन, रिश्तेदार या दोस्तों को UPI से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पैसे भेज सकते हैं.
इसके अलावा दोस्तों के साथ बिल शेयर करना या किसी के साथ पैसे बांटना भी इसी तरह के ट्रांसफर में शामिल है. अपने ही जुड़े हुए दो बैंक अकाउंट के बीच पैसे ट्रांसफर करने पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा.
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के FAQ के मुताबिक, UPI ऐप प्रोवाइडर्स UPI से किए गए पेमेंट पर कोई प्लेटफॉर्म फीस या दूसरी फीस नहीं ले सकेंगे. इसलिए सिर्फ गूगल पे, फ़ोनपे या किसी दूसरे UPI ऐप से पेमेंट करने की वजह से अलग से प्लेटफॉर्म चार्ज लगाने की बात नहीं है.
कुल मिलाकर, नया एमडीआर फ्रेमवर्क मुख्य रूप से कुछ मर्चेंट यानी दुकानदारों को किए जाने वाले UPI पेमेंट से जुड़ा है. आम लोगों के बीच होने वाले UPI ट्रांसफर, जैसे मम्मी-पापा या दोस्तों को पैसे भेजना, फ्री ही रहेगा.
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