बिजनेस

Budget 2026 पेश होते ही क्यों धड़ाम हुआ शेयर मार्केट? समझें इसके पीछे की अहम वजहें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में बजट पेश करने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में बुरी तरह से गिरावट आई. समझें आखिर शेयर मार्केट के इस तरह से गिरने के पीछे क्या अहम वजह है...

जया पाण्डेय

Updated : Feb 01, 2026, 01:32 PM IST

Budget 2026 पेश होते ही क्यों धड़ाम हुआ शेयर मार्केट? समझें इसके पीछे की अहम वजहें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में बजट पेश करने के बाद शेयर मार्केट में तगड़ी गिरावट आई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में बजट पेश करने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में बुरी तरह से गिरावट आई. दोपहर 12.30 बजे तक बीएसई 1.87% गिरकर 80,731.49 पर और एनएसई 2.42% गिरकर 24,597 पर आ गया. इस बार बजट रविवार को पेश किया जा रहा है इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने घोषणा की थी कि शेयर बाजार 1 फरवरी को कारोबार के लिए खुला रहेगा जबकि आमतौर पर हफ्ते के आखिरी दिन दोनों ही एक्सचेंज बंद करते हैं. 

वित्त मंत्री के बजट भाषण में बायोफार्मा क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जिसके बाद रविवार सुबह मैक्स हेल्थ और सन फार्मा जैसी कंपनियां प्रमुख लाभ कमाने वालों में शामिल थीं. हालांकि रविवार दोपहर तक एनएसई में कोल इंडिया, टाइटन और टाटा स्टील के शेयर नुकसान उठाने वालों में शामिल रहे.

बजट पेश होते ही क्यों डूब गया शेयर मार्केट?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर एसटीटी (सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स) में बढ़ोतरी की घोषणा की जिससे डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की लागत पर असर पड़ने की संभावना है. इस घोषणा और सीतारमण के बजट भाषण के खत्म होने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट आई. वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए बायबैक से प्राप्त आय पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाएगी.

F&O में STT की बढ़ोतरी से नाराज़ हुआ बाज़ार?

निर्मला सीतारमण ने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी की है. फ्यूचर ट्रेड्स पर पहले 0.02 प्रतिशत का STT लगता था जिसे बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है, यह टैक्स में 150 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. वहीं, ऑप्शन में पहले 0.1 प्रतिशत का STT लगता था जिसे बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत कर दिया गया है. यह 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. माना जा रहा है कि टैक्स में इस बढ़ोतरी ने मार्केट के सेंटिमेंट पर असर डाला है और इसी वजह से बाज़ार लाल निशान में दिख रहा है.

बजट में वित्त मंत्री ने भारत में दुनिया के लिए डेटा सेंटर स्थापित करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी के लिए 2047 तक कर छूट का प्रस्ताव रखा है. भारत से डेटा सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए लागत पर 15% की सुरक्षित छूट दी गई है क्योंकि भारत को संबंधित इकाई माना जाएगा. इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मामूली शुल्क के भुगतान पर संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा है.

