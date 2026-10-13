दूसरी तिमाही में शानदार नतीजों के बाद भी 8 फीसदी क्यों गिर गए RBL बैंक के शेयर? जानिये वजह

RBL Bank Share News: 3 अक्टूबर को BSE पर RBL बैंक के शेयर 8% तक गिरकर ₹388 पर आ गए, जबकि प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक ने सितंबर तिमाही में मुनाफ़े में अच्छी-खासी बढ़ोतरी दर्ज की थी.

RBL Bank Share News: सितंबर तिमाही में मुनाफे में भारी बढ़ोतरी के बावजूद आरबीएल बैंक (RBL Bank) के शेयर मंगलवार (अक्तूबर, 13, 2026) को 8 फीसदी तक गिरकर 388 रुपये पर आ गए. एक साल पहले के 179 करोड़ रुपये की तुलना में, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में बैंक का शुद्ध लाभ 170 फीसदी बढ़कर 481.7 करोड़ रुपये हो गया था. खबर लिखे जाने तक, एनएसई (NSE) पर आरबीएल बैंक के शेयर 5.69 प्रतिशत की गिरावट के साथ 393.95 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे.

इस तिमाही के दौरान बैंक ने शुद्ध ब्याज आय (NII) में मजबूत ग्रोथ और एसेट क्वालिटी में सुधार दर्ज किया. हालांकि, ऊंचे प्रावधानों और क्रेडिट कॉस्ट को लेकर बनी चिंताओं ने नतीजों पर असर डाला. इस स्टॉक पर ब्रोकरेज हाउस बंटे हुए नजर आए, जहां गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) और सीएलएसए (CLSA) ने बियरिश रेटिंग बरकरार रखी. हीं, सिटी (Citi) और नुवामा (Nuvama) सकारात्मक बने रहे.

RBL बैंक Q2 के शानदार नतीजे

सितंबर तिमाही में RBL बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम साल-दर-साल 37.4 परसेंट बढ़कर 2,131 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 1,551 करोड़ रुपये थी. तिमाही के दौरान एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ. ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (GNPA) पिछली तिमाही के 1.3 परसेंट से घटकर 1.02 परसेंट बच गए. नेट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NNPA) 0.37 परसेंट से घटकर 0.29 परसेंट पहुंच गए. हालांकि, Q2 FY27 में प्रोविजन बढ़कर 766.5 करोड़ रुपये हो गए. यह जून तिमाही के 599.2 करोड़ रुपये और पिछले साल इसी तिमाही के 499.7 करोड़ रुपये से ज्यादा था.

42 फीसदी बढ़ा बैंक का नेट एडवांस

बैंक का नेट एडवांस साल-दर-साल 42 फीसदी बढ़कर 1,42,314 करोड़ रुपये हो गया. रिटेल एडवांस 32 परसेंट बढ़कर 79,465 करोड़ रुपये हो गया, जबकि होलसेल एडवांस 56 फीसदी बढ़कर 62,849 करोड़ रुपये पहुंच गया. रिटेल पोर्टफोलियो में, सिक्योर्ड एडवांस 52 परसेंट बढ़ा. वहीं, अनसिक्योर्ड एडवांस में 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. कुल डिपॉजिट साल-दर-साल 34 परसेंट बढ़कर 1,56,272 करोड़ रुपये हो गया. करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट (CASA) रेश्यो 27.2 परसेंट रहा. ग्रेनुलर डिपॉजिट या 3 करोड़ रुपये से कम के डिपॉजिट 16 परसेंट बढ़कर 68,877 करोड़ रुपये हो गए. बैंक के कुल डिपॉजिट में इनका हिस्सा 44 फीसदी था.

30 सितंबर तक RBL बैंक का कुल कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो 30.1 परसेंट था, जबकि जून के आखिर में यह 33.3 परसेंट था. कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) रेश्यो 32.2 परसेंट से घटकर 29 परसेंट हो गया. तिमाही के लिए औसत लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो (LCR) 148 प्रतिशत था.

RBL बैंक शेयर को लेकर क्या है ब्रोकरेज की राय?

RBL बैंक के Q2 रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज ने इस पर मिली-जुली राय दी. कुछ एनालिस्ट ने मजबूत NII ग्रोथ और बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी पर जोर दिया. वहीं, दूसरों ने ज्यादा क्रेडिट कॉस्ट, लेंडिंग यील्ड पर दबाव और मीडियम-टर्म रिटर्न को लेकर चिंता जताई.

गोल्डमैन सैक्स: बेचें | टारगेट प्राइस: Rs 310

गोल्डमैन सैक्स ने RBL बैंक पर अपनी 'सेल' रेटिंग बनाए रखी, लेकिन टारगेट प्राइस को ₹285 से बढ़ाकर ₹310 कर दिया. ब्रोकरेज ने मजबूत FCNR (फॉरेन करेंसी नॉन-रेसिडेंट) इनफ्लो को ध्यान में रखते हुए अपनी कमाई के अनुमान बढ़ाए. हालांकि, उसने यह भी कहा कि रिटेल लोन ग्रोथ की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही.

गोल्डमैन सैक्स ने FCNR-B डिपॉजिट के असर को एडजस्ट करने के बाद तिमाही-दर-तिमाही आधार पर डिपॉजिट ग्रोथ में 1 प्रतिशत की गिरावट देखी; ब्रोकरेज ने एसेट क्वालिटी में मिले-जुले ट्रेंड की ओर भी इशारा किया और कहा कि क्रेडिट कॉस्ट में सुधार उम्मीद से धीमा था. ब्रोकरेज ने मिले-जुले एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स पर भी ध्यान दिया और कहा कि क्रेडिट कॉस्ट में सुधार उम्मीद से धीमा था.

Citi: खरीदें | टारगेट प्राइस: Rs 505

Citi ने 505 के टारगेट प्राइस के साथ अपनी 'Buy' रेटिंग बनाए रखी है. ब्रोकरेज ने बताया कि RBL बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में 0.9 प्रतिशत से ज्यादा का 'रिटर्न ऑन एसेट्स' (RoA) दर्ज किया, जबकि पिछली तिमाही में यह 0.57 प्रतिशत था. NIMs (नेट इंटरेस्ट मार्जिन) तिमाही-दर-तिमाही 48 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 4.61 प्रतिशत हो गए. इससे NII (नेट इंटरेस्ट इनकम) में साल-दर-साल 37 प्रतिशत और तिमाही-दर-तिमाही 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो Citi के अनुमानों से ज़्यादा थी नॉन-इंटरेस्ट इनकम में तिमाही-दर-तिमाही 12 फीसीद की बढ़ोतरी हुई, जबकि ऑपरेटिंग खर्चों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई.

इससे तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 'प्री-प्रोविज़न ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट' (PPOP) को 50 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ाने में मदद मिली. हालांकि, क्रेडिट की लागत पिछली तिमाही के 2.16 प्रतिशत से बढ़कर 2.52 प्रतिशत हो गई. Citi ने इस दबाव का कारण 'स्टैंडर्ड एसेट प्रोविज़न' और क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो में लगातार बने तनाव को बताया. ब्रोकरेज को उम्मीद है कि क्रेडिट कार्ड से जुड़ी लागतें फाइनेंशियल ईयर 2027 की दूसरी छमाही तक सामान्य हो जाएंगी. उसे FY2027 में 35 फीसदी से ज्यादा और FY2028 व FY2029 में 20 प्रतिशत से ज्यादा की अर्निंग्स ग्रोथ की भी उम्मीद है.

मॉर्गन स्टेनली: इक्वल-वेट | टारगेट प्राइस: ₹370

Morgan Stanley ने RBL बैंक पर अपनी 'Equal-weight' रेटिंग बनाए रखी और टारगेट प्राइस को Rs 350 से बढ़ाकर Rs 370 कर दिया.

Nuvama: खरीदें | टारगेट प्राइस: ₹500

Nuvama ने अपनी 'Buy' रेटिंग बनाए रखी और टारगेट प्राइस को ₹470 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया.

CLSA: रिड्यूस | टारगेट प्राइस: ₹310

CLSA ने RBL बैंक पर अपनी 'रिड्यूस' (Reduce) रेटिंग बनाए रखी है और इसका टारगेट प्राइस ₹310 तय किया है.

ब्रोकरेज ने बताया कि NII और PPOP काफी हद तक उनके अनुमान के मुताबिक रहे, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट की वजह से नेट प्रॉफ़िट उम्मीद से 15% कम रहा. ये कॉस्ट ज्यादा स्लिपेज, राइट-ऑफ़ और एक बार के स्टैंडर्ड एसेट प्रोविज़न की वजह से बढ़ीं. CLSA ने यह भी बताया कि FCNR डिपॉज़िट में $3.4 बिलियन की जबरदस्त बढ़ोतरी के बावजूद, CASA में सालाना आधार पर औसत ग्रोथ 5% ही रही.

Kwala Intel-पावर्ड टेक्निकल आउटलुक

AI-पावर्ड मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म 'Kwala Intel' का RBL बैंक के शेयरों पर एक शर्त के साथ तेजी (bullish) का नजरिया है. यह तभी होगा जब स्टॉक ₹401.3 के स्तर से ऊपर जाए. Kwala Intel को इसमें ज्यादा उतार-चढ़ाव वाला ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन साथ ही यह भी बताया है कि स्टॉक ₹393.79 के स्विंग लेवल से नीचे आ गया है और इसके लिए औसत वॉल्यूम का 4.59 गुना वॉल्यूम रहा है.



Kwala Intel के मुताबिक, 'ट्रेड सेटअप में 'लॉन्ग एंट्री' (खरीदने का पॉइंट) नीचे है, इसलिए यह एक ट्रिगर मैप है, यानी मौजूदा कीमत पर इसे खरीदना नहीं है. Kwala Intel यूज़र्स को रियल-टाइम में मार्केट डेटा को समझने और उस आधार पर सही फैसले लेने में मदद करता है.