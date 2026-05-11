FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई इंटरमीडिएट के रिजल्ट के ऐलान को लेकर DigiLocker ने किया बड़ा हिंट, क्या आज जारी होंगे नतीजे?

सीबीएसई इंटरमीडिएट के रिजल्ट के ऐलान को लेकर DigiLocker ने किया बड़ा हिंट, क्या आज जारी होंगे नतीजे?

PM Modi ने एक साल तक सोना खरीदने से क्यों मना किया, क्या सस्ता हो जाएगा सोना?

PM Modi ने एक साल तक सोना खरीदने से क्यों मना किया, क्या सस्ता हो जाएगा सोना?

घर से काम, तेल की बचत! PM मोदी ने ईरान जंग के ढाई महीने बाद क्यों की ये अपील? क्या है इसके पीछे की वजह

घर से काम, तेल की बचत! PM मोदी ने ईरान जंग के ढाई महीने बाद क्यों की ये अपील? क्या है इसके पीछे की वजह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rahu-Ketu Yuti: राहु-केतु इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, अगले 26 महीनों तक करियर, पैसा और रिश्तों के बिगड़ने का रहेगा डर

राहु-केतु इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, अगले 26 महीनों तक करियर, पैसा और रिश्तों के बिगड़ने का रहेगा डर

Numerology: ये 3 नंबर व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं नेम,फेम और मनी, जानें क्या हैं इनका न्यूमरोलॉजी कनेक्शन

Numerology: ये 3 नंबर व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं नेम,फेम और मनी, जानें क्या हैं इनका न्यूमरोलॉजी कनेक्शन

दुनिया की किस भाषा को कहते 'क्वीन ऑफ लैंग्वेज'? विदेशी यूनिवर्सिटीज में हो रहा इस पर रिसर्च, एआई के लिए मानी गई है बेस्ट

दुनिया की किस भाषा को कहते 'क्वीन ऑफ लैंग्वेज'? विदेशी यूनिवर्सिटीज में हो रहा इस पर रिसर्च, एआई के लिए मानी गई है बेस्ट

Homeबिजनेस

बिजनेस

PM Modi ने एक साल तक सोना खरीदने से क्यों मना किया, क्या सस्ता हो जाएगा सोना?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को देशवासियों से अपील की वो पैसों की बचत करें. पेट्रोल-डीजल की खपत कम करें और एक साल तक सोना न खरीदें. उनके इस ऐलान के बाद 11 मई को स्टॉक मार्केट में गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली.

Latest News

Kusum Lata

Updated : May 11, 2026, 11:40 AM IST

PM Modi ने एक साल तक सोना खरीदने से क्यों मना किया, क्या सस्ता हो जाएगा सोना?

पीएम मोदी ने जनता से अपील की है कि एक साल तक सोना खरीदना अवॉइड करें.

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

क्रूड ऑयल के इस्तेमाल के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है. वहीं सोने की बात करें तो चीन के बाद सबसे ज्यादा सोना भारतीय खरीदते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों की खरीद में किफायत बरतने की अपील देश की जनता से की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्लोबल क्राइसिस के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ रहा है.

बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल कन्ज्यूमर और आयातक देश है. तेल डॉलर में खरीदा जाता है, क्रूड ऑयल की बढ़ी हुई कीमत के बीच तेल खरीदने के लिए भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं. यानी विदेशी मुद्रा भंडार औसत से ज्यादा तेज़ी से खर्च हो रहा है, इसे बचाने के लिए तेल की खपत कम करना ज़रूरी है. PM ने जनता से अपील की है कि Covid 19 पैनडेमिक के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शुरू हुई थी, उसे फिर से अपनाएं.

ये भी पढ़ेंः Tax Department की रेड से बचना है तो घर में सोना रखने से जुड़ा ये नियम जान लो

 

पेट्रोल-डीज़ल की खपत कम करने की अपील के साथ-साथ पीएम मोदी ने जनता से अपील की है कि वो एक साल के लिए डेस्टीनेशन वेडिंग, विदेश ट्रिप अवॉइड करें. प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की है कि एक साल तक सोना खरीदना भी अवॉइड करें.

PM Modi ने सोना खरीदना अवॉइड करने को क्यों कहा?

भारत में सोना कितना ज्यादा खरीदा जाता है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया जितना सोना खरीदती है उसका 50 प्रतिशत से ज्यादा सोना केवल चीन और भारत में खरीदा जाता है. भारत हर साल 700 से 800 टन सोना इम्पोर्ट करता है. यह भारत की सालाना ज़रूरत का लगभग 90 प्रतिशत है.

ये भी पढ़ेंः निवेश के लिए Gold लेने जा रहे हैं तो ऐसे मिलेगी सोने की पूरी कीमत, जान लें पूरा हिसाब

पीएम मोदी ने कहा कि सोना इम्पोर्ट करना हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है. उन्होंने जनता से अपील की है कि वो कम से कम एक साल तक सोना खरीदना अवॉइड करें, उन्होंने कहा कि घर में शादी होने पर भी सोना खरीदने से बचें, ताकि भारत के फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव आने से रोका जा सके.

लोगों के सोना नहीं खरीदने का जूलरी इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा?

अगर लोग एक साल तक सोना खरीदना बंद कर देंगे तो इसका सीधा असर सोने की कीमत पर पड़ेगा. डिमांड कम होने पर कीमतें घट सकती हैं. कोविड 19 पैनडेमिक के दौरान सोने की रिटेल डिमांड गिरने की वजह से सोने की कीमतों में तेज़ गिरावट दर्ज की गई थी.

पीएम मोदी की अपील के बाद 11 मई को जब शेयर मार्केट खुले तो देश के प्रमुख जूलरी ब्रांड्स के शेयर्स प्राइस में गिरावट देखने को मिली. Senco Gold की कीमत में 8.5 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. कल्याण जूलर्स के शेयर्स की कीमत में 8 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. तनिष्क के मालिकाना हक वाले टाइटन के शेयर्स 6 प्रतिशत से ज्यादा नीचे गिरे. पीसी जूलर्स के शेयर्स में 3 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. ब्लूस्टोन जूलरी के शेयर्स में भी 4.8 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली.

भारत के घरों में कितना है सोना?

इस साल की शुरुआत में आई Assocham की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के घरों में दुनिया के टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा सोना है. भारतीय घरों में 25000 से 50 हजार टन सोना है. यह पूरी दुनिया में खदानों से माइन किए गए सोने का लगभग 11 प्रतिशत है. इसकी कीमत 2.5 से 10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो सकती है. बता दें कि RBI के पास 880.5 टन सोना है. 

ये भी पढ़ेंः Gold Investment Alert: टैक्स नियम बदले, फिर भी क्यों SGB में निवेश है फायदेमंद? हर सवाल का जवाब

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rahu-Ketu Yuti: राहु-केतु इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, अगले 26 महीनों तक करियर, पैसा और रिश्तों के बिगड़ने का रहेगा डर
राहु-केतु इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, अगले 26 महीनों तक करियर, पैसा और रिश्तों के बिगड़ने का रहेगा डर
Numerology: ये 3 नंबर व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं नेम,फेम और मनी, जानें क्या हैं इनका न्यूमरोलॉजी कनेक्शन
Numerology: ये 3 नंबर व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं नेम,फेम और मनी, जानें क्या हैं इनका न्यूमरोलॉजी कनेक्शन
दुनिया की किस भाषा को कहते 'क्वीन ऑफ लैंग्वेज'? विदेशी यूनिवर्सिटीज में हो रहा इस पर रिसर्च, एआई के लिए मानी गई है बेस्ट
दुनिया की किस भाषा को कहते 'क्वीन ऑफ लैंग्वेज'? विदेशी यूनिवर्सिटीज में हो रहा इस पर रिसर्च, एआई के लिए मानी गई है बेस्ट
Numerology: ये 2 मूलांक वाले भले माफ कर दें, लेकिन भूलते नहीं, मौका मिलते ही लेते हैं खतरनाक बदला
ये 2 मूलांक वाले भले माफ कर दें, लेकिन भूलते नहीं, मौका मिलते ही लेते हैं खतरनाक बदला
दुनिया की सबसे डेंजरस जॉब कौन सी है? मिलती है मनचाही सैलेरी, लेकिन हर पल मौत से होता है सामना-फिर भी लोग क्यों ये काम?
दुनिया की सबसे डेंजरस जॉब कौन सी है? मिलती है मनचाही सैलेरी, लेकिन हर पल मौत से होता है सामना-फिर भी लोग क्यों ये काम?
MORE
Advertisement
धर्म
Panchak Date: आज से लग जाएगा रोग पंचक, अगले 5 दिनों में भूलकर भी न करें कोई शुभ काम, जानें पूरी डिटेल
Panchak Date: आज से लग जाएगा रोग पंचक, अगले 5 दिनों में भूलकर भी न करें कोई शुभ काम, जानें पूरी डिटेल
10 May Aaj ka Rashifal: आज किस राशि पर होगी धनवर्षा और किसे रहना होगा सतर्क, यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आज किस राशि पर होगी धनवर्षा और किसे रहना होगा सतर्क, यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Numerology: बहस में हमेशा भारी पड़ते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग,  Logic और Ego दोनों में होते हैं तेज  
Numerology: बहस में हमेशा भारी पड़ते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, Logic और Ego दोनों में होते हैं तेज
Numerology: जन्म मूलांक से जानें कैसी मां हैं आप? ओवर प्रोटेक्टिव, फ्रेंडली-सपोर्टिव या स्ट्रिक्ट मेंटॉर, बर्थडेट खोलेगी राज
जन्म मूलांक से जानें कैसी मां हैं आप? ओवर प्रोटेक्टिव, फ्रेंडली-सपोर्टिव या स्ट्रिक्ट मेंटॉर, बर्थडेट खोलेगी राज
नए कपड़े खरीदने के तुरंत बाद क्यों नहीं पहनना चाहिए? जानिए किस दिन न्यू ड्रेस पहने और किस दिन हाथ भी न लगाएं
नए कपड़े खरीदने के तुरंत बाद क्यों नहीं पहनना चाहिए? जानिए किस दिन न्यू ड्रेस पहने और किस दिन हाथ भी न लगाएं
MORE
Advertisement