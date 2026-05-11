PM Modi ने एक साल तक सोना खरीदने से क्यों मना किया, क्या सस्ता हो जाएगा सोना?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को देशवासियों से अपील की वो पैसों की बचत करें. पेट्रोल-डीजल की खपत कम करें और एक साल तक सोना न खरीदें. उनके इस ऐलान के बाद 11 मई को स्टॉक मार्केट में गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली.

क्रूड ऑयल के इस्तेमाल के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है. वहीं सोने की बात करें तो चीन के बाद सबसे ज्यादा सोना भारतीय खरीदते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों की खरीद में किफायत बरतने की अपील देश की जनता से की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्लोबल क्राइसिस के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ रहा है.

बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल कन्ज्यूमर और आयातक देश है. तेल डॉलर में खरीदा जाता है, क्रूड ऑयल की बढ़ी हुई कीमत के बीच तेल खरीदने के लिए भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं. यानी विदेशी मुद्रा भंडार औसत से ज्यादा तेज़ी से खर्च हो रहा है, इसे बचाने के लिए तेल की खपत कम करना ज़रूरी है. PM ने जनता से अपील की है कि Covid 19 पैनडेमिक के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शुरू हुई थी, उसे फिर से अपनाएं.

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पेट्रोल-डीज़ल की खपत कम करने की अपील के साथ-साथ पीएम मोदी ने जनता से अपील की है कि वो एक साल के लिए डेस्टीनेशन वेडिंग, विदेश ट्रिप अवॉइड करें. प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की है कि एक साल तक सोना खरीदना भी अवॉइड करें.

PM Modi ने सोना खरीदना अवॉइड करने को क्यों कहा?

भारत में सोना कितना ज्यादा खरीदा जाता है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया जितना सोना खरीदती है उसका 50 प्रतिशत से ज्यादा सोना केवल चीन और भारत में खरीदा जाता है. भारत हर साल 700 से 800 टन सोना इम्पोर्ट करता है. यह भारत की सालाना ज़रूरत का लगभग 90 प्रतिशत है.

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पीएम मोदी ने कहा कि सोना इम्पोर्ट करना हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है. उन्होंने जनता से अपील की है कि वो कम से कम एक साल तक सोना खरीदना अवॉइड करें, उन्होंने कहा कि घर में शादी होने पर भी सोना खरीदने से बचें, ताकि भारत के फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव आने से रोका जा सके.

लोगों के सोना नहीं खरीदने का जूलरी इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा?

अगर लोग एक साल तक सोना खरीदना बंद कर देंगे तो इसका सीधा असर सोने की कीमत पर पड़ेगा. डिमांड कम होने पर कीमतें घट सकती हैं. कोविड 19 पैनडेमिक के दौरान सोने की रिटेल डिमांड गिरने की वजह से सोने की कीमतों में तेज़ गिरावट दर्ज की गई थी.

पीएम मोदी की अपील के बाद 11 मई को जब शेयर मार्केट खुले तो देश के प्रमुख जूलरी ब्रांड्स के शेयर्स प्राइस में गिरावट देखने को मिली. Senco Gold की कीमत में 8.5 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. कल्याण जूलर्स के शेयर्स की कीमत में 8 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. तनिष्क के मालिकाना हक वाले टाइटन के शेयर्स 6 प्रतिशत से ज्यादा नीचे गिरे. पीसी जूलर्स के शेयर्स में 3 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. ब्लूस्टोन जूलरी के शेयर्स में भी 4.8 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली.

भारत के घरों में कितना है सोना?

इस साल की शुरुआत में आई Assocham की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के घरों में दुनिया के टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा सोना है. भारतीय घरों में 25000 से 50 हजार टन सोना है. यह पूरी दुनिया में खदानों से माइन किए गए सोने का लगभग 11 प्रतिशत है. इसकी कीमत 2.5 से 10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो सकती है. बता दें कि RBI के पास 880.5 टन सोना है.

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