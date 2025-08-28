Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Terrorist Alert In Bihar: नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकी, पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट

कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी

Bigg Boss 19: पापा बनना चाहते हैं गौरव खन्ना, लेकिन इस वजह से लिया बच्चा न करने का फैसला, कही दिल की बात

Rajasthan SI Paper Leak: राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द की सब इंस्पेक्टर 2021 की भर्ती, 859 पदों पर होना था सिलेक्शन

Gemstones for Love: इन रत्नों के धारण करने से जिंदगी में होंगे बड़े बदलाव, लाइफ में बढ़ेगा रोमांस

कितने पढ़े-लिखे हैं हिमाचल प्रदेश के डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री के 'दामाद' IAS सचिन शर्मा? जानें क्या करती है बेटी

राकेश गंगवाल धीरे-धीरे क्यों बेचते जा रहे हैं Indigo के शेयर्स? जानें क्या है पूरा माजरा

ED की रेड के बाद सौरभ भारद्वाज ने किया भावुक पोस्ट, लिखा- मेरा फोन छीन लिया, रात भर जागते रहे केजरीवाल और संजय सिंह

दिल्ली के 20 कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन अलर्ट मोड पर, जानिए किस-किस कॉलेज को भेजा गया ईमेल?

मुकेश अंबानी के 'समधियों' में से कौन है सबसे ज्यादा अमीर? जानें अजय पीरामल, रसेल मेहता और वीरेन मर्चेंट की नेट वर्थ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Terrorist Alert In Bihar: नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकी, पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट

नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकी, पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट

Bigg Boss 19: पापा बनना चाहते हैं गौरव खन्ना, लेकिन इस वजह से लिया बच्चा न करने का फैसला, कही दिल की बात

Bigg Boss 19: पापा बनना चाहते हैं गौरव खन्ना, लेकिन इस वजह से लिया बच्चा न करने का फैसला, कही दिल की बात

Rajasthan SI Paper Leak: राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द की सब इंस्पेक्टर 2021 की भर्ती, 859 पदों पर होना था सिलेक्शन

Rajasthan SI Paper Leak: राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द की सब इंस्पेक्टर 2021 की भर्ती, 859 पदों पर होना था सिलेक्शन

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी

कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी

Gemstones for Love: इन रत्नों के धारण करने से जिंदगी में होंगे बड़े बदलाव, लाइफ में बढ़ेगा रोमांस

इन रत्नों के धारण करने से जिंदगी में होंगे बड़े बदलाव, लाइफ में बढ़ेगा रोमांस

मुकेश अंबानी के 'समधियों' में से कौन है सबसे ज्यादा अमीर? जानें अजय पीरामल, रसेल मेहता और वीरेन मर्चेंट की नेट वर्थ

मुकेश अंबानी के 'समधियों' में से कौन है सबसे ज्यादा अमीर? जानें अजय पीरामल, रसेल मेहता और वीरेन मर्चेंट की नेट वर्थ

Homeडीएनए मनी

डीएनए मनी

राकेश गंगवाल धीरे-धीरे क्यों बेचते जा रहे हैं Indigo के शेयर्स? जानें क्या है पूरा माजरा

इंटरग्लोब एविएशन के प्रमोटर राकेश गंगवाल और उनकी फैमिली ट्रस्ट ने अइंडिगो की 3.1% की हिस्सेदारी बेच दी है. साल 2022 से शेयरों को बेचने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह अबतक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जानें आखिर पूरा माजरा क्या है...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Aug 28, 2025, 12:01 PM IST

राकेश गंगवाल धीरे-धीरे क्यों बेचते जा रहे हैं Indigo के शेयर्स? जानें क्या है पूरा माजरा

Rakesh Gangwal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

    इंटरग्लोब एविएशन के प्रमोटर राकेश गंगवाल और उनकी फैमिली ट्रस्ट ने अलग-अलग ब्लॉक डील के जरिये विमान कंपनी इंडिगो की 3.1% की हिस्सेदारी 7,027.7 करोड़ रुपये में बेच दी. इसके बाद इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में एनएसई और बीएसई पर गिरावट दर्ज की गई. इस डील के बाद राकेश गंगवाल और उनके पारिवारिक ट्रस्ट की इंडिगो में हिस्सेदारी 7.81 प्रतिशत से घटकर 4.71 प्रतिशत हो गई है.

    इस वजह से इंडिगो की हिस्सेदारी बेच रहे हैं राकेश गंगवाल

    इंडिगो के को-फाउंडर राकेश गंगवान को-फाउंडर राहुल भाटिया के साथ मतभेद के बाद चरणबद्ध तरीके से अपने शेयर बेच रहे हैं. टर्म शीट के अनुसार राकेश गंगवाल के अलावा चिंकरपू फैमिली ट्रस्ट (जिसके ट्रस्टी शोभा गंगवाल और डेलावेयर की जेपी मॉर्गन ट्रस्ट कंपनी है) ने सामूहिक रूप से देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो में 3.1 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेच दी है.

    यह भी पढ़ें- मुकेश अंबानी के 'समधियों' में से कौन है सबसे ज्यादा अमीर? जानें अजय पीरामल, रसेल मेहता और वीरेन मर्चेंट की नेट वर्थ

    शेयर बाजार पर शेयरधारिता के आंकड़ों के अनुसार जून 2025 तक गंगवाल और पारिवारिक ट्रस्ट के पास इंडिगो में 7.81 प्रतिशत हिस्सेदारी थी. ‘टर्म शीट’ के अनुसार लेनदेन के तहत बिक्री में 5,808 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर 1.21 करोड़ शेयर शामिल हैं. यह मंगलवार को एनएसई पर इंडिगो के अंतिम बंद मूल्य 6,050 रुपये से लगभग चार प्रतिशत कम है.

    किसने खरीदे इंडिगो के शेयर्स?

    इसके अनुसार 1.21 करोड़ शेयर का मतलब कंपनी में 3.1 प्रतिशत हिस्सेदारी से है. न्यूनतम मूल्य के आधार पर प्रस्ताव का आकार करीब 80.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर या लगभग 7,027.7 करोड़ रुपये आंका गया है. यह डील पूरी तरह से सेकेंडरी है जिसका मतलब है कि कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा और प्राप्त राशि शेयर बेचने वाले शेयर होल्डर्स को मिलेगी. खरीदारों का विवरण अभी नहीं मिल पाया है.

    यह भी पढ़ें- किसान का वो बेटा जो अब है मुकेश अंबानी का पड़ोसी, एंटीलिया के बगल में ₹98,00,00000 के आलीशान घर का है मालिक

    इस साल मई में गंगवाल और उनके पारिवारिक ट्रस्ट ने विमानन कंपनी में 5.72 प्रतिशत हिस्सेदारी 11,564 करोड़ रुपये में बेचकर अपनी हिस्सेदारी कम कर दी थी. को-फाउंडर राहुल भाटिया के साथ मतभेदों के बीच गंगवाल ने फरवरी 2022 में इंटरग्लोब एविएशन के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था. राकेश गंगवाल ने कहा था कि वह अगले पांच साल में विमानन कंपनी में अपनी शेयर हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम कर देंगे.

    साल 2022 से शुरू हुआ शेयर बेचने का सिलसिला

    गंगवाल और उनकी पत्नी शोभा गंगवाल फरवरी 2022 से इंडिगो में अपने शेयर बेच रहे हैं. राकेश गंगवाल और शोभा गंगवाल ने सितंबर 2022 में 2.74 प्रतिशत हिस्सेदारी 2005 करोड़ रुपये में बेची. फरवरी 2023 में शोभा गंगवाल ने कंपनी में चार प्रतिशत हिस्सेदारी 2944 करोड़ रुपये में बेची. बाद में अगस्त में शोभा गंगवाल ने करीब 2.9 प्रतिशत हिस्सेदारी 2800 करोड़ रुपये से कुछ अधिक में बेची.

    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

    Read More
    Advertisement
    लोकप्रिय कहानियाँ
    Immunotherapy क्या है? जानें घातक कैंसर को खत्म करने वाली इस थेरेपी में कितना आता है खर्च
    Immunotherapy क्या है? जानें घातक कैंसर को खत्म करने वाली इस थेरेपी में कितना आता है खर्च
    कपल ने नाबालिग मेड को किया टॉर्चर, मारपीट के बाद सिगरेट से जलाया, अगले दिन बाथरूम में मिली लाश
    कपल ने नाबालिग मेड को किया टॉर्चर, मारपीट के बाद सिगरेट से जलाया, अगले दिन बाथरूम में मिली लाश
    Singham Again Vs Bhool Bhulaiyaa 3: 100 करोड़ के पार हुई कार्तिक आर्यन और अजय देवगन की फिल्में, जानें कौन निकला आगे
    Singham Again Vs Bhool Bhulaiyaa 3: 100 करोड़ के पार हुई कार्तिक और अजय देवगन की फिल्में, जानें कौन है आगे
    UP News: शुरू हुई महाकुंभ की तैयारियां, CM Yogi Adityanath ने दिया पीएम को न्योता
    शुरू हुई महाकुंभ की तैयारियां, CM Yogi Adityanath ने दिया पीएम को न्योता
    Viral Video: इस अमेरिकी बच्चे ने बांसुरी पर बजाया शारदा सिन्हा का छठ गीत, लोग हुए भावुक
    Viral Video: इस अमेरिकी बच्चे ने बांसुरी पर बजाया शारदा सिन्हा का छठ गीत, लोग हुए भावुक
    MORE
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी
    कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी
    Gemstones for Love: इन रत्नों के धारण करने से जिंदगी में होंगे बड़े बदलाव, लाइफ में बढ़ेगा रोमांस
    इन रत्नों के धारण करने से जिंदगी में होंगे बड़े बदलाव, लाइफ में बढ़ेगा रोमांस
    मुकेश अंबानी के 'समधियों' में से कौन है सबसे ज्यादा अमीर? जानें अजय पीरामल, रसेल मेहता और वीरेन मर्चेंट की नेट वर्थ
    मुकेश अंबानी के 'समधियों' में से कौन है सबसे ज्यादा अमीर? जानें अजय पीरामल, रसेल मेहता और वीरेन मर्चेंट की नेट वर्थ
    Zodiac Signs: भगवान गणेश जी की प्रिय हैं ये 5 राशियां, जीवन में खूब मिलती है तरक्की और दौलत
    भगवान गणेश जी की प्रिय हैं ये 5 राशियां, जीवन में खूब मिलती है तरक्की और दौलत
    Test में सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स डालने वाले 10 गेंदबाज, एक ने फेंके लगभग 2000
    Test में सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स डालने वाले 10 गेंदबाज, एक ने फेंके लगभग 2000
    MORE
    पसंदीदा वीडियो
    MORE
    Advertisement
    डीएनए ऑरिजिनल
    IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
    IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
    Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
    Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
    Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
    Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
    Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
    मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
    Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
    नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
    MORE