FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पालघर में केमिकल गोदाम में आग, फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल

Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल

Anemia Symptoms: थकान, कमजोरी, सांस की समस्या... सामान्य नहीं, एनीमिया के संकेत हो सकते हैं ये लक्षण

Anemia Symptoms: थकान, कमजोरी, सांस की समस्या... सामान्य नहीं, एनीमिया के संकेत हो सकते हैं ये लक्षण

Delhi-NCR में बढ़ता प्रदूषण बन रहा Vitamin D की कमी का कारण! समझिए इसके पीछे की बड़ी वजह

Delhi-NCR में बढ़ता प्रदूषण बन रहा Vitamin D की कमी का कारण! समझिए इसके पीछे की बड़ी वजह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर, जिसे माना जाता है प्रधानमंत्री का राइट हैंड

भारत का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर, जिसे माना जाता है प्रधानमंत्री का राइट हैंड

5000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, अब बनाया 70 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

5000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, अब बनाया 70 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

Bike Service: सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक? जानिए कहां से बाइक की सर्विसिंग कराना है बेस्ट

Bike Service: सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक? जानिए कहां से बाइक की सर्विसिंग कराना है बेस्ट

Homeडीएनए मनी

डीएनए मनी

एलन मस्क को एक्स शब्द से इतना लगाव क्यों है? निखिल कामथ के पॉडकास्ट पर जानें क्या कुछ कहा

निखिल कामथ के पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में एलन मस्क नजर आएंगे. जारी टीज़र में दोनों ने ‘X’, मैट्रिक्स किरदार, फिटनेस और निजी जिंदगी से जुड़े मजेदार सवाल–जवाब किए, जिससे एपिसोड को लेकर उत्सुकता बढ़ी है.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 30, 2025, 08:10 PM IST

एलन मस्क को एक्स शब्द से इतना लगाव क्यों है? निखिल कामथ के पॉडकास्ट पर जानें क्या कुछ कहा

Image: X/@nikhilkamathcio

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला, स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क जल्द ही भारतीय उद्यमी निखिल कामथ के लोकप्रिय पॉडकास्ट ‘People by WTF’ में नजर आने वाले हैं. कामथ द्वारा जारी किए गए ब्लैक–एंड–व्हाइट टीजर में मस्क के साथ उनकी मजेदार और खुली बातचीत की झलक दिखी है. इस एपिसोड में दोनों तकनीक, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X, मस्क के पसंदीदा किरदार और उनकी निजी सोच को लेकर दिलचस्प चर्चा करते दिख रहे हैं. पॉडकास्ट की रिलीज़ डेट अभी सामने नहीं आई है. 

हर जगह ‘X’ लेटर को तरजीह क्यों?

दरअसल, भारतीय ब्रोकिंग कंपनी ज़ेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ का पॉडकास्ट  एक बार फिर सुर्खियों में है.  इस बार शो में मेहमान बनकर आ रहे हैं दुनिया के सबसे चर्चित और प्रभावशाली चेहरों में से एक एलन मस्क. कामथ ने सोशल मीडिया पर जो टीज़र साझा किया है, उसमें दोनों को बेहद हल्के-फुल्के और मजाकिया अंदाज में बातचीत करते देखा जा सकता है. टीज़र की शुरुआत में निखिल कामथ, एलन मस्क की फिटनेस की तारीफ करते दिखाई देते हैं, जिस पर मस्क मुस्कुराते हुए प्रतिक्रिया देते हैं. इसके बाद कामथ उन सवालों पर आते हैं जो मस्क को अक्सर चर्चा में रखते हैं जैसे कि वह हर जगह ‘X’ लेटर को क्यों तरजीह देते हैं. इस पर मस्क हंसते हुए कहते हैं, “मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों है.”

आगामी एपिसोड को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई

टीजर में एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है. अगर एलन मस्क ‘द मैट्रिक्स’ फिल्म में कोई किरदार निभा सकते, तो वह कौन होगा? जवाब में मस्क बिना हिचके कहते हैं, “एजेंट स्मिथ… वह मेरे हीरो हैं,” और अपनी बात को मजाकिया अंदाज में जारी रखते हैं. इस बातचीत में निखिल कामथ मस्क की निजी दोस्ती और उनके सामाजिक दायरे पर भी प्रश्न करते हैं. मस्क ने इन सवालों का भी सहजता से जवाब दिया, जिससे आगामी एपिसोड को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें: Apple पर लटकी जुर्माने की तलवार, देनी पड़ सकती है ₹3.2 लाख करोड़ की पेनल्टी, जानें क्या है मामला

टीजर ने सोशल मीडिया पर पहले ही उत्साह बढ़ा दिया

ऐसा पहली बार नहीं है जब कामथ के पॉडकास्ट में कोई वैश्विक हस्ती शामिल हुई हो. इससे पहले वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल गेट्स, नेटफ्लिक्स सीईओ टेड सारंडोस, यूट्यूब सीईओ नील मोहन और कई अन्य बड़े नामों को होस्ट कर चुके हैं. टेस्ला सीईओ एलन मस्क मौजूदा समय में फोर्ब्स के मुताबिक 482 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं. वहीं निखिल कामथ की नेटवर्थ लगभग 2.5 अरब डॉलर बताई जाती है. बताते चलें, पॉडकास्ट की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन टीजर ने सोशल मीडिया पर पहले ही उत्साह बढ़ा दिया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर, जिसे माना जाता है प्रधानमंत्री का राइट हैंड
भारत का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर, जिसे माना जाता है प्रधानमंत्री का राइट हैंड
5000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, अब बनाया 70 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
5000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, अब बनाया 70 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
Bike Service: सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक? जानिए कहां से बाइक की सर्विसिंग कराना है बेस्ट
Bike Service: सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक? जानिए कहां से बाइक की सर्विसिंग कराना है बेस्ट
Virat Kohli Records: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने बनाया 'विराट' रिकॉर्ड, सचिन-पोंटिंग को छोड़ा पीछे
साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने बनाया 'विराट' रिकॉर्ड, सचिन-पोंटिंग को छोड़ा पीछे
Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट 
Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट
MORE
Advertisement
धर्म
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
MORE
Advertisement