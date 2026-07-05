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नोएडा-गुरुग्राम में फ्लैट का सपना रह गया अधूरा? NCR का ये शहर दे रहा है कम बजट में बड़ा घर

महंगे एड्रेस के पीछे भागने के बजाय अब युवा खरीदार किफायती दाम, बेहतर लाइफस्टाइल और फ्यूचर रिटर्न को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 05, 2026, 03:57 PM IST

नोएडा-गुरुग्राम में फ्लैट का सपना रह गया अधूरा? NCR का ये शहर दे रहा है कम बजट में बड़ा घर

NCR का ये शहर दे रहा है दिल्ली-गुरुग्राम से बेहतर डील! (AI Image)

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पिछले कई दशकों से दिल्ली, मुंबई या गुरुग्राम जैसे बड़े मेट्रो शहरों में अपना घर होना कामयाबी की सबसे बड़ी निशानी माना जाता था. लेकिन आज की नई पीढ़ी इस सोच को पूरी तरह बदल रही है. नई पीढ़ी अब सिर्फ किसी बड़े शहर के टैग या महंगे एड्रेस के पीछे भागने के बजाय किफायती दाम, बेहतर लाइफस्टाइल, अच्छी कनेक्टिविटी और भविष्य में मिलने वाले शानदार रिटर्न को ज्यादा तवज्जो दे रही है.

सोच में आए इसी बदलाव की वजह से दिल्ली-एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट का नक्शा बदल रहा है. आज दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के मुकाबले हरियाणा का सोनीपत पहली बार घर खरीदने वालों और निवेशकों के लिए एक बड़े हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है.

इंफ्रास्ट्रक्चर ने बदली सोनीपत की सूरत 

सोनीपत के तेजी से बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह वहां का मजबूत होता इंफ्रास्ट्रक्चर है. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल हाईवे-44 सोनीपत को सीधे दिल्ली, पानीपत और चंडीगढ़ से जोड़ता है. इसके अलावा केएमपी एक्सप्रेसवे ने पूरे एनसीआर के कमर्शियल और रेजिडेंशियल हब्स तक पहुंचना बेहद आसान बना दिया है.

एयरपोर्ट जाना हुआ आसान

अर्बन एक्सटेंशन रोड-II के बनने से दिल्ली और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी और ट्रैवल टाइम बहुत कम हो गया है. दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन का सोनीपत तक विस्तार और आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के आने वाले प्रोजेक्ट्स इस शहर को भविष्य के लिहाज से सबसे दमदार बना रहे हैं.

कम बजट में बड़ा घर और खुला माहौल 

दिल्ली-एनसीआर के बड़े शहरों में आसमान छूती कीमतों की वजह से लोगों को छोटे फ्लैट्स में समझौता करना पड़ता है. इसके विपरीत, सोनीपत में कम कीमत में बड़े फ्लैट्स, विला और शानदार टाउनशिप मिल रही हैं. आज के युवा खरीदार ऐसी कम्युनिटीज पसंद कर रहे हैं जहां क्लब हाउस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जॉगिंग ट्रैक, पार्क और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था हो. कम प्रदूषण और कम भीड़भाड़ होने के कारण लोग दिल्ली के नजदीक रहकर भी एक शांत और हेल्दी लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं.

सरकारी नीतियां बढ़ा रही खरीदारों का भरोसा

रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने वाले रेरा (RERA) कानून ने खरीदारों का भरोसा काफी बढ़ाया है. इसके साथ ही सरकार की नई नीतियां जैसे एनसीआर रीजनल प्लान 2041 और बजट में शहरों के विकास के लिए की गई घोषणाएं सोनीपत जैसे टियर-2 शहरों को आगे बढ़ा रही हैं.

रियल एस्टेट कंपनी न्यूस्टोन के सीईओ रजत बोकोलिया इस बदलाव पर कहते हैं, "जेन जी का घर खरीदने का नजरिया बिल्कुल अलग है. वे केवल किसी बड़े शहर का नाम देखकर निवेश नहीं कर रहे, बल्कि उनका पूरा ध्यान लॉन्ग-टर्म वैल्यू और बेहतर जीवन स्तर पर है. सरकारी नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी सोनीपत को एक आत्मनिर्भर शहर बना रही हैं. आज का रियल एस्टेट मार्केट स्टेटस से हटकर स्ट्रेटेजी पर चल रहा है. आज के खरीदारों के लिए सबसे समझदारी वाला निवेश वह नहीं है जो सबसे महंगे शहर में हो, बल्कि वह है जो भविष्य के बदलते और उभरते हुए शहर में हो.

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