कौन खरीदेगा रतन टाटा का Seychelles वाला खूबसूरत बीच विला? अमीर खरीदार का खुलासा लेकिन अड़चन कम नहीं!

राष्ट्रपति के दौरे के बीच भुवनेश्वर में केंद्रीय विद्यालय के पास धमाका, पुलिस और NIA की टीम जांच में जुटी

झारखंड के इस इकलौते विश्वविद्यालय को मिला NAAC A+ ग्रेड, अब ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनने पर है फोकस

लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?

Air Pollution Safety: दिल्ली में AQI 385 के पार, डॉक्टर की कड़ी चेतावनी, बरतें ये सावधानियां

कैसे होती है मंत्रियों के PA और OSD की भर्ती, जो हमेशा रहते हैं मिनिस्टर्स के साथ!

Homeडीएनए मनी

डीएनए मनी

कौन खरीदेगा रतन टाटा का Seychelles वाला खूबसूरत बीच विला? अमीर खरीदार का खुलासा लेकिन अड़चन कम नहीं!

रतन टाटा का Seychelles का बीच विला बिकने के लिए तैयार है. इसको खरीदने की इच्छा उनके ही एक करीबी दोस्त ने जताई है, जानें कौन हैं वो शख्स और क्या आ रही है डील की राह में अड़चन...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 28, 2025, 01:38 PM IST

कौन खरीदेगा रतन टाटा का Seychelles वाला खूबसूरत बीच विला? अमीर खरीदार का खुलासा लेकिन अड़चन कम नहीं!

सांकेतिक तस्वीर

अरबपति होने के बावजूद रतन टाटा को उनकी सादगी के लिए जाना जाता था. लोगों को कम ही पता है कि उनका Seychelles में एक बीच विला भी था जो अब बिकने के लिए तैयार है. इस विला को खरीदने की रेस में उनके ही एक करीबी दोस्त का नाम आगे चल रहा है. 

रतन टाटा का यह विला सबसे बड़े द्वीप माहे में स्थित है जो समुद्र के किनारे बना हुआ है. उन्होंने अपनी वसीयत में इस विला को अपने सिंगापुर स्थित निवेश फंड RNT Associates को सौंपा था. अब इस प्रॉपर्टी को आधिकारिक रूप से बेचने का फैसला लिया गया है. तीसरे पक्ष के वैल्यूएटर्स ने इस विला की कीमत सिर्फ 85 लाख रुपए आंकी थी.

किसने दिखाई रतन टाटा का विला खरीदने में दिलचस्पी?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एयरसेल के संस्थापक सी शिवशंकरन और उनके परिवार ने 6.2 मिलियन डॉलर (55 करोड़ रुपये) में यह संपत्ति खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. हालांकि शिवशंकरन ने मीडिया में ऐसे किसी डील से इनकार किया है. लेकिन सूत्रों ने बताया कि बातचीत तो हुई है लेकिन अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है.

खास बात यह है कि सेशेल्स के नागरिक शिवशंकरन ने ही रतन टाटा को यह संपत्ति खरीदने में मदद की थी. सेशेल्स के कानूनों के अनुसार केवल वहां के नागरिक ही संपत्ति खरीद सकते हैं. चूंकि रतन टाटा सेशेल्स के नागरिक नहीं थे इसलिए उन्हें एक अपवाद दिया गया क्योंकि वे एक जाने-माने उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे और उनका प्रभाव सीमाओं से परे था. इतना ही नहीं 1982 में सेशेल्स ने अपनी परिवहन जरूरतों को पूरा करने में टाटा मोटर्स के योगदान के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था.

इस डील के आड़े क्या आ रही अड़चन?

हालांकि यह डील इतनी भी आसान नहीं है क्योंकि सेशेल्स के सुप्रीम कोर्ट में शिवशंकरन पर दिवालियेपन को लेकर कार्यवाही चल रही है. ऐसे में यह डील कैसे मुमकिन हो पाएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है. शिवशंकरन का कहना है कि मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा. उन्होंने स्टर्लिंग कंप्यूटर्स, डिशनेट डीएसएल इंटरनेट सेवा प्रदाता और फ्रेश एंड ऑनेस्ट कॉफ़ी वेंडिंग चेन की स्थापना की थी और उनकी कुल संपत्ति कभी 4 अरब डॉलर से ज्यादा आंकी गई थी.

लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?
Air Pollution Safety: दिल्ली में AQI 385 के पार, डॉक्टर की कड़ी चेतावनी, बरतें ये सावधानियां
कैसे होती है मंत्रियों के PA और OSD की भर्ती, जो हमेशा रहते हैं मिनिस्टर्स के साथ!
कियारा और सिद्धार्थ ने रिवील किया बेटी का नाम, जानें क्या रखा है नाम और क्या है इसकी डीप मिनिंग
वो IPS जो धर्मेंद्र की 'प्रतिज्ञा' से प्रेरित होकर बने पुलिस अधिकारी, BSc-LLB कर पास की थी सिविल सेवा परीक्षा
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान
नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय
