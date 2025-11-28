कौन खरीदेगा रतन टाटा का Seychelles वाला खूबसूरत बीच विला? अमीर खरीदार का खुलासा लेकिन अड़चन कम नहीं!

रतन टाटा का Seychelles का बीच विला बिकने के लिए तैयार है. इसको खरीदने की इच्छा उनके ही एक करीबी दोस्त ने जताई है, जानें कौन हैं वो शख्स और क्या आ रही है डील की राह में अड़चन...

अरबपति होने के बावजूद रतन टाटा को उनकी सादगी के लिए जाना जाता था. लोगों को कम ही पता है कि उनका Seychelles में एक बीच विला भी था जो अब बिकने के लिए तैयार है. इस विला को खरीदने की रेस में उनके ही एक करीबी दोस्त का नाम आगे चल रहा है.

रतन टाटा का यह विला सबसे बड़े द्वीप माहे में स्थित है जो समुद्र के किनारे बना हुआ है. उन्होंने अपनी वसीयत में इस विला को अपने सिंगापुर स्थित निवेश फंड RNT Associates को सौंपा था. अब इस प्रॉपर्टी को आधिकारिक रूप से बेचने का फैसला लिया गया है. तीसरे पक्ष के वैल्यूएटर्स ने इस विला की कीमत सिर्फ 85 लाख रुपए आंकी थी.

किसने दिखाई रतन टाटा का विला खरीदने में दिलचस्पी?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एयरसेल के संस्थापक सी शिवशंकरन और उनके परिवार ने 6.2 मिलियन डॉलर (55 करोड़ रुपये) में यह संपत्ति खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. हालांकि शिवशंकरन ने मीडिया में ऐसे किसी डील से इनकार किया है. लेकिन सूत्रों ने बताया कि बातचीत तो हुई है लेकिन अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है.

खास बात यह है कि सेशेल्स के नागरिक शिवशंकरन ने ही रतन टाटा को यह संपत्ति खरीदने में मदद की थी. सेशेल्स के कानूनों के अनुसार केवल वहां के नागरिक ही संपत्ति खरीद सकते हैं. चूंकि रतन टाटा सेशेल्स के नागरिक नहीं थे इसलिए उन्हें एक अपवाद दिया गया क्योंकि वे एक जाने-माने उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे और उनका प्रभाव सीमाओं से परे था. इतना ही नहीं 1982 में सेशेल्स ने अपनी परिवहन जरूरतों को पूरा करने में टाटा मोटर्स के योगदान के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था.

इस डील के आड़े क्या आ रही अड़चन?

हालांकि यह डील इतनी भी आसान नहीं है क्योंकि सेशेल्स के सुप्रीम कोर्ट में शिवशंकरन पर दिवालियेपन को लेकर कार्यवाही चल रही है. ऐसे में यह डील कैसे मुमकिन हो पाएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है. शिवशंकरन का कहना है कि मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा. उन्होंने स्टर्लिंग कंप्यूटर्स, डिशनेट डीएसएल इंटरनेट सेवा प्रदाता और फ्रेश एंड ऑनेस्ट कॉफ़ी वेंडिंग चेन की स्थापना की थी और उनकी कुल संपत्ति कभी 4 अरब डॉलर से ज्यादा आंकी गई थी.

