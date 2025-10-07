Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bilaspur Landslide: हिमाचल के बिलासपुर में लैंडस्लाइड, यात्रियों से भरी बस पर गिरा मलबा, 10 की मौत, कई घायल

Rashifal 08 October 2025: आज तुला वालों चिंता और परेशानी भरा रहेगा दिन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का हाल

आपके सेविंग अकाउंट पर किसकी रहती है नजर? CA के दावे से चौंक जाएंगे आप

Diabetes का पता लगाने के लिए 2 बार क्यों लिया जाता है Blood Sample, जानिए इसके पीछे की वजह

IBPS PO Score Card 2025: आईबीपीएस ने जारी किया प्रोबेशनरी ऑफिसर का स्कोर कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड

200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन

Devendra Fadnavis ने अक्षय कुमार को बताया संतरा खाने का तरीका, कहा- केवल नागपुर...

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री

Indian Railway: 24,634 करोड़ की लागत के रेल प्रोजेक्ट को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, 18 जिलों में बिछाई जाएंगी नई रेल लाइनें

Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bilaspur Landslide: हिमाचल के बिलासपुर में भारी लैंडस्लाइड, यात्रियों से भरी बस मलबे में दबी, 15 की मौत, रेस्क्यू जारी

Bilaspur Landslide: हिमाचल के बिलासपुर में भारी लैंडस्लाइड, यात्रियों से भरी बस मलबे में दबी, 15 की मौत, रेस्क्यू जारी

Rashifal 08 October 2025: आज तुला वालों चिंता और परेशानी भरा रहेगा दिन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का हाल

आज तुला वालों चिंता और परेशानी भरा रहेगा दिन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का हाल

आपके सेविंग अकाउंट पर किसकी रहती है नजर? CA के दावे से चौंक जाएंगे आप

आपके सेविंग अकाउंट पर किसकी रहती है नजर? CA के दावे से चौंक जाएंगे आप

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन

200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री

Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें

Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें

Homeडीएनए मनी

डीएनए मनी

आपके सेविंग अकाउंट पर किसकी रहती है नजर? CA के दावे से चौंक जाएंगे आप

Income Tax on Saving Account: सीए रुचिका वघानी ने कहा कि कई खाते होना ठीक है. लेकिन आपको ITR में सभी सेविंग अकाउंट से हुए इनकम के बारे में खुलासा करना होगा. सिर्फ एक मुख्य खाते के बारे में खुलास करने से एक्शन हो सकता है

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 07, 2025, 08:22 PM IST

आपके सेविंग अकाउंट पर किसकी रहती है नजर? CA के दावे से चौंक जाएंगे आप

Saving Account (Representative picture)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अगर आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आपके लिए यह खबर काफी अहम है. क्योंकि मिडिल क्लास लोग अक्सर अपने भविष्य को संवारने के लिए बैंक अकाउंट में पैसा जमा करके रखते हैं, लेकिन इस पैसे पर किसकी नजर होती है, यह शायद उनको मालूम नहीं होता. एक सीए ने इसको लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है.

चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) रुचिता वघानी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने बताया कि सेविंग अकाउंट हमेशा आयकर विभाग (IT) की निगरानी में रहता है. हर वित्तीय वर्ष 10 लाख रुपये से ज्यादा का कैश डिपॉजिट की जानकारी Financial Transaction Statement के तहत इनकम टैक्स डिमार्टमेंट को दी जाती है.

सीए ने बताया कि जो बार-बार बड़ी मात्रा में कैश विड्रॉल करते हैं उनपर खासकर नजर रखी जाती है. बैंक एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 1 करोड़ तक कैश विड्रॉल करने की अनुमति देते हैं, इसके लिए भी पैन और आधार दिखाना पड़ता है. बिना पैन-आधार के 20 लाख रुपये तक ही निकाल सकते हैं.

उन्होंने कहा कि बार-बार बड़ी रकम की निकासी, ब्याज में अंतर और अघोषित खाते की जांच का विषय बन सकती है. सीए रुचिता वघानी ने टैक्सपेयर्स को सतर्क रहने और आयकर रिटर्न भरते समय सटीक जानकारी देने का निवेदन किया है. उनका कहना है कि गड़बड़ी करने पर आपको आयकर रिटर्न प्रक्रिया के दौरान नोटिस या डिमांड आ सकती है.

सभी सेविंग अकाउंट का खुलासा करना जरूरी
सीए वघानी ने कहा कि कई खाते होना ठीक है. लेकिन आपको ITR में सभी सेविंग अकाउंट से हुए इनकम के बारे में खुलासा करना होगा. सिर्फ एक मुख्य खाते के बारे में खुलास करने से एक्शन हो सकता है. अगर किसी का जॉइंट खाता है तो उस व्यक्ति को जानकारी देनी चाहिए जो वास्तव में उस खाते का मालिक है. जरूरी नहीं कि दोनों खातेदार ही दें.

यह भी पढ़ें- फिर क्यों हिंसक विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर?

उन्होंने कहा कि आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखाई देने वाला ब्याज फॉर्म 26AS/AIS में दर्ज राशि से मेल खाना चाहिए. बेमेल होने पर ITR की प्रोसेसिंग के दौरान नोटिस या डिमांड आ सकती है. अगर आपका कोई खाता निष्क्रिय हो गया है, लेकिन फिर भी वह ब्याज कर योग्य है. इसको भी रिटर्न में शामिल करना न भूलें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन
200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री
Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें
Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें
कौन हैं IPS Y पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार? IIT मद्रास से कर रही हैं डॉक्टरेट की पढ़ाई
कौन हैं IPS Y पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार? IIT मद्रास से कर रही हैं डॉक्टरेट की पढ़ाई
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें 
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE