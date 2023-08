नई Parliament Building की डिजाईन बनाने वाले कौन हैं आर्किटेक्ट Bimal Patel? एक कंसल्टेंसी की लेते हैं इतनी फीस

New Parliament के डिजाईन को देश के इस मशहूर आर्किटेक्ट ने तैयार किया है. आइए जानते हैं उनके बारे में सबकुछ...

डीएनए हिंदी: नया पार्लियामेंट अपने डिजाईन से लेकर लागत तक को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है. बता दें कि नए पार्लियामेंट का उद्घाटन 27 मई 2023 यानी शनिवार को किया जाएगा. इस पार्लियामेंट को बिमल पटेल (Bimal Patel) ने डिजाईन किया है. बिमल गुजरात बेस्ड आर्किटेक्ट के क्षेत्र में एक बड़ा नाम हैं. पटेल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर (Kashi Vishwanath Corridor) को भी डिजाइन कर रहे हैं और साबरमती रिवरफ्रंट परियोजना (Sabarmati Riverfront) के पीछे भी उनका हाथ रहा है. वहीं सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना (Central Vista Redevelopment Project) ने बिमल पटेल के कीर्तिमान को बढ़ाने का काम किया.



कौन हैं बिमल पटेल?

बिमल हसमुख पटेल (Bimal Hasmukh Patel) को आर्किटेक्ट के क्षेत्र में तीन दशक का अनुभव है. वह शहरी डिजाइन और योजना के एक्सपर्ट हैं. पटेल वर्तमान में अहमदाबाद में CEPT विश्वविद्यालय (पूर्व में Centre for Environmental Planning and Technology) के प्रेसिडेंट हैं. वह एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (HCP Design Planning and Management Private Limited) के प्रमुख हैं, जिसकी स्थापना उनके पिता हसमुख सी पटेल (Hasmukh C Patel) ने 1960 में की थी. हसमुख पटेल एक प्रतिष्ठित वास्तुकार भी थे, जिन्होंने कई प्रतिष्ठित इमारतों को डिजाइन किया था.



बिमल पटेल ने स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर (School of Architecture), सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी (Center for Environmental Planning and Technology), सीईपीटी (CEPT) में आर्किटेक्चर की स्टडी करने से पहले अहमदाबाद में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, लोयोला हॉल (St. Xavier's High School, Loyola Hall) में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. इसके बाद वे अमेरिका में यूसी बर्कले (UC Berkeley) चले गए और 1995 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की. बिमल 1990 में अपने पिता हसमुख पटेल की फर्म में शामिल हो गए.

बिमल पटेल ने 1992 में आगा खान पुरस्कार (Aga Khan Award), 2001 में विश्व वास्तुकला पुरस्कार (World Architecture Award) और 2019 में पद्म श्री (Padma Shri) सहित कई पुरस्कार जीते हैं. उनके अन्य प्रमुख कार्यों में कांकरिया झील विकास (Kankaria Lake Development), आगा खान अकादमी हैदराबाद (Aga Khan Academy Hyderabad), भुज विकास योजना (Bhuj Development Plan), भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान भवन (Entrepreneurship Development Institute of India building), गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद न्यू कैंपस और गांधीनगर में स्वर्णिम संकुल (Swarnim Sankul) शामिल हैं.

संसद, राजपथ पुनर्विकास के लिए 229 करोड़ रुपये का सौदा

बिमल पटेल की एचसीपी डिज़ाइन्स (HCP Designs) ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista Project) के लिए कंसल्टेंसी बोली जीती थी. उनकी फर्म को नई संसद सहित महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए परामर्श सेवाओं के लिए 229.75 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले साल खुलासा किया था पटेल की फर्म द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में परियोजना के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और इसमें शामिल संरचनाओं का डिजाइन, लागत अनुमान, यातायात एकीकरण, पार्किंग सुविधाएं शामिल हैं.



