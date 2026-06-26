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रोज की कमाई 21 करोड़! सैलरी पैकेज 821 मिलियन डॉलर, कौन हैं दुनिया के दूसरे सबसे महंगे CEO शंख मित्रा?

कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले शंख मित्रा आज अमेरिका की दिग्गज कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं. कमाई के मामले में उन्होंने ग्लोबल बिजनेस जगत के बड़े-बड़े धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 26, 2026, 06:46 PM IST

रोज की कमाई 21 करोड़! सैलरी पैकेज 821 मिलियन डॉलर, कौन हैं दुनिया के दूसरे सबसे महंगे CEO शंख मित्रा?

शंख मित्रा (Image Source- Welltower)

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  • शंख मित्रा अमेरिकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी वेलटावर के सीईओ हैं
  • एलन मस्क के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज पाने वाले सीईओ
  • शंख मित्रा का कुल सालाना सैलरी पैकेज लगभग 821 मिलियन अमेरिकी डॉलर
  • इस हिसाब से उनकी दैनिक कमाई 21 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बैठती है

जब भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों या सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले शख्स की बात होती है, तो अमूमन सुंदर पिचाई, सत्या नडेला या एलन मस्क जैसे नाम ही दिमाग में आते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा पैकेज पाने वाले दुनिया के शीर्ष अधिकारियों की रेस में एलन मस्क के ठीक बाद, यानी दूसरे नंबर पर एक भारतीय मूल के शख्स का नाम आता है? कोलकाता की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में कामयाबी का परचम लहराने वाले इस प्रतिभावान व्यक्ति का नाम शंख मित्रा है. 

कौन हैं शंख मित्रा?

'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की एक हालिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद से शंख मित्रा अचानक ग्लोबल बिजनेस जगत में छा गए हैं. शंख मित्रा इस समय अमेरिका की एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी 'वेलटावर' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं. यह कंपनी मुख्य रूप से बुजुर्गों के लिए प्रीमियम रिहायशी मकान और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का काम करती है. 

शंख मित्रा का सैलरी पैकेज कितना है? 

रिपोर्ट के अनुसार, उनका सालाना कुल सैलरी पैकेज लगभग 821 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो भारतीय रुपयों में ₹7,750 करोड़ से भी ज्यादा बैठता है. इस अविश्वसनीय आंकड़े के हिसाब से वे हर महीने करीब 645 करोड़ 82 लाख रुपये और रोजाना के हिसाब से 21 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करते हैं.

कैश नहीं, बल्कि शेयर्स में छिपा है सैलरी का राज

शंख मित्रा की इस जादुई सैलरी में एक दिलचस्प ट्विस्ट भी है. उन्हें यह भारी-भरकम रकम कैश या बैंक ट्रांसफर के रूप में नहीं मिलती, बल्कि इसका करीब 99 फीसदी हिस्सा कंपनी के 'स्टॉक ग्रांट' यानी कंपनी के शेयर्स के रूप में दिया जाता है. इसके साथ ही इन शेयरों को पूरी तरह भुनाने के लिए कुछ कड़े नियम और शर्तें भी जुड़ी हुई हैं. इस पैकेज का आधा हिस्सा उन्हें तब मिलेगा जब वे साल 2031 तक लगातार इसी कंपनी में अपनी सेवाएं देते रहेंगे. वहीं, बाकी का आधा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी अगले 5 वर्षों में 45% की मार्केट ग्रोथ हासिल कर पाती है या नहीं.

कमाई में एलन मस्क से क्यों हो रही है टक्कर?

यह तुलना उनके बीच किसी निजी मुकाबले की वजह से नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले अधिकारियों की सूची के कारण हो रही है. इस ग्लोबल लिस्ट में टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क 158 अरब डॉलर के विशालकाय पैकेज के साथ पहले पायदान पर बने हुए हैं, और उनके ठीक बाद दूसरे नंबर पर हमारे भारतीय मूल के शंख मित्रा का नाम दर्ज हो चुका है. उन्होंने कमाई के मामले में दुनिया की कई बड़ी टेक और टॉप फाइनेंस कंपनियों के दिग्गजों को बहुत पीछे छोड़ दिया है.

कोलकाता से शुरू होकर अमेरिका तक पहुंचा सफर 

साल 1981 में जन्मे शंख मित्रा का बचपन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीता. उनकी शुरुआती शिक्षा यहीं हुई और उन्होंने कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी से इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपनी बीटेक की डिग्री पूरी की. इंजीनियरिंग के बाद वे उच्च शिक्षा का सपना लेकर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने दुनिया के प्रतिष्ठित कोलंबिया बिजनेस स्कूल से एमबीए की पढ़ाई की. 

कई कंपनियों में बड़े पदों पर किया काम

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मशहूर कंसल्टेंसी फर्म प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PwC) से की थी. इसके बाद उन्होंने फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स और सिटाडेल जैसी दुनिया की नामचीन फाइनेंशियल कंपनियों में बड़े पदों पर काम करते हुए गहरा अनुभव हासिल किया. साल 2016 में वे 'वेलटावर' कंपनी के साथ एक साधारण भूमिका में जुड़े और अपनी असाधारण कार्यशैली, सटीक फैसलों और बेहतरीन लीडरशिप के दम पर महज चार साल के भीतर, यानी अक्टूबर 2020 में कंपनी के सबसे सर्वोच्च पद पर काबिज हो गए. उनकी यह यात्रा आज के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है.

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