कौन हैं डॉ. अनिरुद्ध मालपानी? जिन्होंने Zerodha पर लगाए गंभीर आरोप, डीमैट अकाउंट में 43 करोड़ रुपये देख लोग हुए हैरान

मुंबई के एक डॉक्टर ने Zerodha कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद सोशल मीडिया पर अब सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है , “कौन हैं ये डॉक्टर जिनका डीमैट अकाउंट में 43 करोड़ रुपये का निवेश है?”
मुंबई के प्रख्यात डॉक्टर और एंजल इन्वेस्टर डॉ. अनिरुद्ध मालपानी इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. डॉ. मालपानी देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ब्रोकरेज कंपनी Zerodha पर ऐसा आरोप लगाया जिसने निवेश जगत को चौंका दिया. उनका कहना है कि कंपनी ने उन्हें उनके ही पैसे निकालने नहीं दिए, जबकि उनके अकाउंट में करीब ₹43 करोड़ रुपये मौजूद हैं.
डॉ. मालपानी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पहले ट्विटर) पर Zerodha अकाउंट का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें ₹42.9 करोड़ की कुल राशि दिखाई दी. इसमें से ₹24.46 करोड़ रुपये उनके चल रहे ट्रेड्स में लगे हुए थे और ₹18.46 करोड़ रुपये फ्री बैलेंस के रूप में उपलब्ध थे. उन्होंने लिखा, “यह है Zerodha का स्कैम! मेरी अपनी कमाई का पैसा मुझे निकालने नहीं देते. कहते हैं एक दिन में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते.”
The Zerodha scam !— Dr Aniruddha Malpani, MD (@malpani) November 3, 2025
They don't allow me to withdraw my own money from their account ,saying the daily limit for withdrawal is Rs 5 crores . They use my money for free !@zerodhaonline
This is unfair @nikhilkamathcio pic.twitter.com/QgEborsDxP
उनकी यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई. कुछ यूजर्स ने इसे ब्रोकरेज कंपनियों की पारदर्शिता पर सवाल बताया, जबकि कई लोगों ने हैरानी जताई कि एक डॉक्टर के पास इतना बड़ा निवेश पोर्टफोलियो कैसे है. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा, ऐसी परेशानियां तो हमें भी चाहिए जिंदगी में!”
अब इस मामले पर Zerodha के को-फाउंडर निखिल कामत ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि डॉ. मालपानी की निकासी प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है और ₹5 करोड़ की दैनिक निकासी सीमा सुरक्षा और सिस्टम की स्थिरता बनाए रखने के लिए तय की गई है. निखिल ने लिखा, “हर वित्तीय संस्था को कुछ लिमिट्स रखनी पड़ती हैं, क्योंकि पैसा एक बार निकल जाए तो उसे वापस पाना लगभग असंभव होता है.”
Hi Dr, your payout requests were processed yesterday. We need to ensure, for the sake of our systems' sanity (like all other financial services firms), that we have some checks in place when clients withdraw funds— Nithin Kamath (@Nithin0dha) November 4, 2025
As you can imagine, numerous potential issues can arise during… https://t.co/dfrj56Hyxi pic.twitter.com/8hhCW0DRFO
डॉ. अनिरुद्ध मालपानी सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक अनुभवी निवेशक भी हैं। 1991 में उन्होंने मालपानी इनफर्टिलिटी क्लिनिक की स्थापना की थी, और आज वे 30 से अधिक स्टार्टअप्स में निवेश कर चुके हैं. उनके निवेश हेल्थटेक, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर तक फैले हुए हैं. हाल ही में उन्होंने Nexxio नामक स्टार्टअप में निवेश किया है. सोशल मीडिया पर अब सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है, “कौन हैं ये डॉक्टर जिनका Zerodha में 43 करोड़ रुपये का निवेश है?”
