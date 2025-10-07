कौन हैं Anthony Armstrong जो संभालेंगे Elon Musk की कंपनी xAI के पैसों का हिसाब-किताब?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI में एंथनी आर्मस्ट्रांग को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है. जानें कौन हैं यह शख्स जिन्हें मिली एलन मस्क की कंपनी के रुपये-पैसों को संभालने की जिम्मेदारी...

एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI में मॉर्गन स्टेनली के पूर्व एग्जीक्यूटिव एंथनी आर्मस्ट्रांग को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है. इस कदम से मस्क का अपने संयुक्त 113 अरब डॉलर के xAI, X ग्रुप पर नियंत्रण और मजबूत हो जाएगा. बताया जा रहा है कि एंथनी आर्मस्ट्रांग ने ही एलन मस्क को एक्स (पूर्व में ट्विटर) की 44 अरब डॉलर की खरीद पर सलाह दी थी और उनके सबसे भरोसे सहयोगियों में से एक बन गए थे.

क्या होगा एंथनी आर्मस्ट्रांग का काम?

अपनी नई भूमिका में एंथनी आर्मस्ट्रांग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स और एआई फर्म xAI दोनों के वित्तीय संचालन की देखरेख करेंगे. यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब मस्क की कंपनियों के नेतृत्व में बड़े बदलाव हो रहे हैं. हाल ही में कई बड़े नामों ने अपना पद छोड़ा है जिसमें X की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिंडा याकारिनो और xAI के पूर्व सीएफओ माइक लिबरेटोरे शामिल हैं.

सूत्रों के मुताबिक आर्मस्ट्रांग अपनी आधिकारिक नियुक्ति से कई हफ़्ते पहले से ही xAI के साथ काम कर रहे थे. अब उनकी X प्रोफ़ाइल में xAI का लोगो शामिल है, जो कंपनी में उनके पद की पुष्टि करता है. हालांकि न तो आर्मस्ट्रांग और न ही xAI ने इस नियुक्ति पर कोई टिप्पणी की है. मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना इंवेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं जिसका मकसद ओपनएआई और गूगल के डीपमाइंड जैसे प्लेयर्स को टक्कर देना है. xAI कथित तौर पर एक नए फंडिंग राउंड के लिए बातचीत कर रहा है, जिससे कंपनी का मूल्य लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है. हालांकि इस डील को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

ये अनुभव एंथनी आर्मस्ट्रांग के बेहद आएंगे काम

सीएफओ के एंथनी आर्मस्ट्रांग को एक्स की वित्तीय स्थिरता बहाल करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. एलन मस्क के कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी में ढील दिए जाने के बाद से प्लेटफॉर्म को रेवेन्यू की भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है. इससे कई प्रमुख एडवर्टाइजर ने कंपनी का साथ छोड़ दिया है. एंथनी आर्मस्ट्रांग के पास टेक्नोलॉजी मर्जर और अधिग्रहण का व्यापक अनुभव है जो उनके काम में काफी मददगार साबित होगी.

