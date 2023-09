Ajay Banga: भारतीय मूल के अजय बंगा बन सकते हैं वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष, यूएस प्रेसिडेंट ने किया नॉमिनेट, जानिए कौन हैं वो

डीएनए हिंदी: एक और भारतवंशी को ग्लोबल लेवल पर बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने भारतीय मूल के अजय बंगा (Ajay Singh Banga) को वर्ल्ड बैंक का अगला अध्यक्ष बनाए जाने के लिए नामित किया है. यह जानकारी बृहस्पतिवार को व्हाइट हाउस ने एक बयान में दी. 63 साल के अजय बंगा इंडो-अमेरिकन हैं और फिलहाल इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं. अजय बंगा इससे पहले मशहूर क्रेडिट कंपनी मास्टरकार्ड के भी CEO रह चुके हैं. अजय बंगा यदि चुने जाते हैं तो वे वर्ल्ड बैंक के मौजूदा प्रेसिडेंट डेविड मालपास (David Malpass) की जगह लेंगे, जिन्होंने अपना कार्यकाल तय समय से पहले खत्म करने की घोषणा की है.

President Joe Biden has announced that the United States is nominating former CEO of Mastercard Ajay Banga to be President of the World Bank: The White House



