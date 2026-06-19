कौन से वेटिंग नंबर तक लगभग हमेशा कंफर्म हो जाती है टिकट? 

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अगर आप भी अक्सर भारतीय रेलवे से सफर करते हैं, तो टिकट बुक करते समय वेटिंग लिस्ट देखकर मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि ट्रेन में कौन से वेटिंग नंबर तक टिकट कंफर्म हो जाता है?
भारतीय रेलवे से सफर करने वाले हर इंसान का सामना कभी न कभी वेटिंग लिस्ट से जरूर हुआ होगा. टिकट बुक करते समय जब स्क्रीन पर WL लिखा आता है, तो दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ जाती हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कौन सा वेटिंग नंबर सुरक्षित है और किसके कंफर्म होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं?
अगर हम एक सामान्य नियम या थम्ब रूल की बात करें, तो 1 से 20 तक की वेटिंग लिस्ट (WL 1 से WL 20) के कंफर्म होने के चांस 90% से ज्यादा होते हैं. स्लीपर क्लास और थर्ड एसी में अगर आपका वेटिंग नंबर 30 या 40 तक भी है, तो अमूमन रेगुलर दिनों में यह कंफर्म हो जाता है. हालांकि, रेलवे में कोई भी नंबर 100% फिक्स नहीं होता. सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी वेटिंग का टाइप क्या है.
रेलवे के नियमों के मुताबिक, चार्ट बनते समय सबसे पहले GNWL को प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद RLWL और आखिर में PQWL का नंबर आता है. यही कारण है कि GNWL में ज्यादा नंबर होने पर भी टिकट कंफर्म हो जाता है, जबकि PQWL में 5 या 10 नंबर भी अटक जाते हैं.
नंबर के अलावा कुछ और बातें हैं जो आपकी सीट तय करती हैं. जैसे दिवाली, छठ, होली या गर्मियों की छुट्टियों में वेटिंग नंबर 5 भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि कोई भी अपनी टिकट कैंसिल नहीं कराता. साथ ही दिन का असर भी पड़ता है, वीकेंड (शुक्रवार और रविवार) को वर्किंग डेज (मंगलवार, बुधवार) के मुकाबले कैंसिलेशन बहुत कम होते हैं.
आजकल आपको हवा में तीर चलाने की जरूरत नहीं है. भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट IRCTC और इसके ऐप पर PNR Status चेक करते समय कंफर्म होने की संभावना का फीचर मिलता है. यह रेलवे के पिछले सालों के डेटा और ट्रेंड्स के आधार पर आपको प्रतिशत में बताता है कि टिकट कंफर्म होगी या नहीं. अगर आपकी वेटिंग GNWL में 20-30 के अंदर है, तो आप काफी हद तक निश्चिंत रह सकते हैं. लेकिन अगर त्योहार का समय है और नंबर 50 के पार है, तो बैकअप प्लान जैसे तत्काल या बस, तैयार रखना ही समझदारी है.