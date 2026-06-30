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40 लाख का बजट है? इन बड़े शहरों में आज भी खरीद सकते हैं अपना घर

रियल एस्टेट रिसर्च फर्म Anarock की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश के टॉप 7 शहरों में किफायती घरों की सप्लाई तेजी से घटी है और मार्केट प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 30, 2026, 12:44 PM IST

40 लाख का बजट है? इन बड़े शहरों में आज भी खरीद सकते हैं अपना घर

40 लाख में घर चाहिए? ये लिस्ट देखिए (Image Source- Magnific)

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  • टॉप 7 बड़े शहरों में कुल नए घरों में से सिर्फ 10% घर ही ₹40 लाख से कम बजट वाले 
  • ₹1.5 करोड़ से महंगे लग्जरी घरों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा यानी 52% रही
  • सीमित बजट वालों के लिए कोलकाता देश का सबसे किफायती रियल एस्टेट मार्केट 
  • दिल्ली-NCR में 54% नए घर ₹2.5 करोड़ से महंगे हैं 

आज लगभग हर इंसान का ये सपना होता है कि किसी मेट्रो शहर में उसका अपना घर हो, लेकिन जिस तेजी से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में आज के समय में क्या 40 लाख रुपये के बजट में किसी बड़े शहर में घर मिल सकता है? इसका जवाब है- हां, बिल्कुल मिल सकता है, बस आप सही जगह पर तलाश करें. बिल्डर्स और डेवलपर्स आजकल सस्ते घरों के बजाय आलीशान और लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनाने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से रिसर्च करेंगे, तो कुछ बड़ो शहरों में अब भी अच्छे विकल्प मिल जाएंगे.

रियल एस्टेट रिसर्च फर्म Anarock की Q1 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के टॉप 7 बड़े शहरों में जनवरी से मार्च के बीच जितने भी नए घर लॉन्च हुए, उनमें से 100 में से सिर्फ 10 घर ही ऐसे थे जिनकी कीमत 40 लाख रुपये से कम थी. इसके उलट, डेढ़ करोड़ रुपये से महंगे लग्जरी घरों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा यानी 52% रही. आपको बताते हैं कि देश के अलग-अलग मेट्रो शहरों का क्या हाल है और 40 लाख के बजट में आपके लिए कहां सबसे ज्यादा मौके हैं.

कोलकाता- बजट खरीदारों के लिए सबसे बेस्ट

अगर आपका बजट सीमित है, तो कोलकाता आपके लिए सबसे बेहतरीन शहर साबित हो सकता है. एनरॉक की रिपोर्ट बताती है कि कोलकाता में लॉन्च हुए नए घरों में से 71% घर 80 लाख रुपये से कम के थे. सबसे अच्छी बात यह है कि कुल नए प्रोजेक्ट्स में से 41% घर सीधे तौर पर 40 लाख रुपये से कम के बजट वाले हैं. यही वजह है कि कोलकाता आज के समय में देश का सबसे किफायती प्रॉपर्टी मार्केट बना हुआ है. 

budget homes

मुंबई और दिल्ली-NCR- कहां है कितनी उम्मीद?

मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों (MMR) की बात करें, तो यहां मिड-रेंज और सस्ते घरों का एक मिला-जुला बाजार देखने को मिलता है. मुंबई जैसे महंगे इलाके में भी करीब 22% नए घर 40 लाख रुपये से कम के बजट में लॉन्च हुए हैं. 

दूसरी तरफ, दिल्ली-NCR अब पूरी तरह से लग्जरी घरों का गढ़ बनता जा रहा है. यहां लॉन्च होने वाले आधे से ज्यादा (54%) घर 2.5 करोड़ रुपये से महंगे हैं. इसलिए, यहां 40 लाख से कम के बजट वाले घर ढूंढना काफी मुश्किल है, क्योंकि इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 8% बची है. 

पुणे और चेन्नई- मिडिल क्लास के पसंदीदा शहर

पुणे और चेन्नई में बहुत सस्ते घर तो नहीं मिल रहे, लेकिन ये शहर फिर भी आम खरीदारों के पॉकेट के अनुकूल हैं. पुणे में 40 लाख से कम वाले घर सिर्फ 5% हैं, जबकि चेन्नई और पुणे दोनों ही शहरों में करीब 80% से 87% घर 40 लाख से 1.5 करोड़ रुपये के बीच की रेंज में हैं. इसका मतलब है कि ये शहर अल्ट्रा-रिच लोगों के बजाय अभी भी मिडिल क्लास परिवारों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं.

बेंगलुरु और हैदराबाद- जेब पर पड़ेंगे भारी

दक्षिण भारत के ये दोनों आईटी हब अब आम खरीदारों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं. बेंगलुरु में करीब 75% और हैदराबाद में 74% नए घर 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर की कैटेगरी में लॉन्च हुए हैं. यहां 40 लाख रुपये के बजट में घर मिलना अब एक दुर्लभ बात हो गई है. 

सस्ते घर आखिर गायब क्यों हो रहे हैं?

जमीन की बढ़ती कीमतें, सीमेंट-सरिया जैसे कंस्ट्रक्शन मैटेरियल का महंगा होना और सरकारी फायदों में कमी आने की वजह से बिल्डर्स को अब सस्ते घर बनाने में ज्यादा मुनाफा नहीं दिख रहा है. इसके अलावा, शहरों में रहने वाले नौकरीपेशा लोगों, वर्किंग कपल्स और एनआरआई खरीदारों की तरफ से बड़े और प्रीमियम घरों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है. यही वजह है कि डेवलपर्स अब महंगे प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं.

अगर आपका बजट 40 लाख रुपये तक का है, तो आपके लिए कोलकाता और मुंबई के कुछ बाहरी इलाके सबसे सही विकल्प हैं. बाकी शहरों में रियल एस्टेट मार्केट तेजी से प्रीमियम कैटेगरी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिससे बजट खरीदारों के लिए चुनौतियां थोड़ी बढ़ गई हैं.

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