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आपके किचन तक पहुंच सकती है मिडिल ईस्ट की आग, चीनी के बाद गेहूं, प्याज और दाल के दाम बढ़ने का खतरा, जानिए वजह

अमेरिका और ईरान की 60 दिन की शांति बैठक खत्म हो गई है. दोनों देशों कई बातों पर सहमति नहीं बनी है. इसके साथ ही तनाव बढ़ने के साथ ही युद्ध तेज हो रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर रोका जा सकता है.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 20, 2026, 09:31 AM IST

आपके किचन तक पहुंच सकती है मिडिल ईस्ट की आग, चीनी के बाद गेहूं, प्याज और दाल के दाम बढ़ने का खतरा, जानिए वजह

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अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है. शांति बैठक के 60 दिन खत्म होने के बाद दोनों देशों में युद्ध तेज हो गया है. इसका प्रभाव सिर्फ इन देशों पर ही नहीं पड़ रहा है. इसकी वजह से भारत से लेकर दुनिया के कई देशों में महंगाई बढ़ सकती है. इसके पीछे की वजह हॉर्मुज स्ट्रेट पर बंद और कच्चे तेल के दामों का बढ़ना है, जो सीधे आपके किचन को प्रभावित कर सकता है. पेट्रोकेमिकल्स और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच अब गेहूं, प्याज और दाल जैसी बुनियादी चीजों के दाम भी आसमान छूने की राह पर हैं...

युद्ध दूसरे देशों में, लेकिन असर आपकी थाली पर क्यों

जब भी मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ती है, तो सबसे पहला झटका क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को लगता है. तेल महंगा होने की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं. इसका सीधा असर माल ढुलाई की लागत में पड़ता है, जो भारी उछाल की वजह बन जाता है. देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य तक गेहूं और प्याज पहुंचाने वाले ट्रकों का भाड़ा रातों-रात बढ़ जाता है, जब परिवहन महंगा होगा, तो मंडियों तक पहुंचते-पहुंचते अनाज और सब्जियों की कीमतें अपने आप ऊपर चढ़ जाती हैं.

मिडिल ईस्ट संकट का नया निशाना

भारत न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि खाड़ी देशों में बड़े पैमाने पर गेहूं और प्याज का निर्यात भी करता है. समुद्र में बढ़ते तनाव के कारण शिपिंग रूट बाधित हो रहे हैं और बीमा प्रीमियम बढ़ गया है. निर्यात रुकने या धीमा होने से एक तरफ जहां अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक बाजार में खाद्यान्न की कीमतें चढ़ने से घरेलू बाजार में भी सट्टेबाजी और जमाखोरी की आशंका बढ़ जाती है.

खाद और उर्वरक का वो संकट, जिस पर किसी की नज़र नहीं है

एक्सपर्ट्स की मानें तो भारत अपनी खेती के लिए आवश्यक उर्वरकों और उनके कच्चे माल के लिए बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट के देशों पर निर्भर है. अगर युद्ध लंबा खिंचता है, तो देश में डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और यूरिया की सप्लाई प्रभावित हो सकती है. इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाली फसलों की बुआई लागत बढ़ जाएगी. महंगाई का यह दौर सिर्फ मौजूदा स्टॉक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अगली फसल तक आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

आम आदमी की जेब पर कितना भारी पड़ेगा असर

मध्यम वर्ग और निम्न-आय वर्ग के परिवारों के कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च होता है. इसमें गेहूं, दाल और आटा महंगा होने से प्रति परिवार महीने का राशन खर्च 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. वहीं सब्जियों की बात करें तो प्याज हर भारतीय व्यंजन की बुनियादी जरूरत है, इसके दाम में 15 से 20 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी भी आम परिवार के रोजाना के स्वाद और जेब दोनों को बिगाड़ सकती है.

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