GST की नई दरें लागू होने के बाद आपके जेब पर क्या असर होगा? यहां देखें पूरी लिस्ट

सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब देश में सिर्फ दो तरह की जीएसटी दरें लागू होंगी. जानिए, इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा.

GST काउंसिल ने टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है. दरअसल, चार अलग-अलग स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को हटाकर अब सिर्फ दो दरें रखी गई हैं. जिसके बाद अब नई जीएसटी की दरें 5% और 18% हो जाएगी. वहीं कुछ लग्जरी आइटम और सर्विसेज पर 40% तक टैक्स लगेगा. 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों का सीधा असर आपके रोजमर्रा के खर्चों से लेकर गाड़ियों, बीमा, दवाइयों और होटल बुकिंग तक पर पड़ेगा. आइए जानते हैं आपके जेब पर इसका क्या असर होगा.

खाने-पीने की चीजें

रोजमर्रा के खाने-पीने की चीजें अब पहले से सस्ती हो जाएंगी. रोटी, पराठा, पनीर, पिज्जा ब्रेड और UHT दूध जैसी चीज़ों पर अब कोई GST नहीं लगेगा. वहीं घी, मक्खन, सूखे मेवे, नमकीन, बिस्किट, जैम, कॉर्नफ्लेक्स और पैकेज्ड पानी (20 लीटर) पर टैक्स घटकर 5% रह गया है. सोया ड्रिंक और प्लांट-बेस्ड मिल्क भी अब 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं.

घरेलू सामान

जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद दैनिक इस्तेमाल के कई घरेलू सामान भी सस्ते हो जाएंगे. टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, तेल और टैल्कम पाउडर जैसी चीजें अब सिर्फ 5% GST में मिलेंगी. इसके अलावा बांस के फर्नीचर, बर्तन, छाता और बच्चों की बोतल पर भी टैक्स घटकर 5% हो गया है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टेशनरी

टीवी, डिशवॉशर और एसी जैसी चीजें अब 28% की जगह 18% GST में आएंगी. वहीं बच्चों की कॉपियां, पेंसिल, क्रेयान, मैप्स और चार्ट पर अब कोई GST नहीं लगेगा.

हेल्थ और इंश्योरेंस

जीवनरक्षक दवाइयां, थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट और चश्मे जैसे हेल्थ प्रोडक्ट्स पर टैक्स 0–5% होगा. वहीं लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अब GST से पूरी तरह मुक्त होंगी.

ट्रैवल और होटल

7,500 रुपये तक के होटल किराए पर अब सिर्फ 5% GST लगेगा. वहीं इकॉनमी फ्लाइट टिकट भी अब 5% GST में बुक होंगे.

गाड़ियां और ऑटो सेक्टर

350cc तक की बाइक, छोटे हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स 18% हो गया है. बताते चलें पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था. सीमेंट और कई कृषि उपकरण भी अब 18% से घटकर 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं.

लग्जरी आइटम और शराब-सिगरेट

बड़ी गाड़ियां, SUV, यॉट, पर्सनल एयरक्राफ्ट और महंगी बाइक पर अब 40% टैक्स लगेगा. वहीं कोल्ड ड्रिंक, कैफिनेटेड ड्रिंक और ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो जैसी गतिविधियों पर भी 40% टैक्स लागू होगा.

