Budget 2026: बजट शब्द का असली मतलब क्या है? भारतीय संविधान में क्यों नहीं मिलता इसका जिक्र

Budget 2026: देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है और एक बार फिर सभी की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हैं. इस दौरान आम करदाताओं से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक हर कोई जानना चाहता है कि इस बार सरकार क्या बड़े ऐलान करेगी. टैक्स में राहत की बात हो महंगाई का मुद्दा या विकास और कल्याण योजनाओं को लेकर चर्चाए लगातार तेज हैं. लेकिन इन तमाम उम्मीदों के बीच एक सवाल अक्सर अनसुना रह जाता है. जिसे हम बजट कहते हैं, उसका इतिहास क्या है, यह शब्द कहां से आया और क्या यह भारतीय संविधान में मौजूद भी है?

क्यों अहम है यह चर्चा?

दरअसल, हर साल बजट के दिन संसद से लेकर बाजार तक हलचल रहती है. सरकार की आमदनी और खर्च का पूरा हिसाब इसी दिन सामने आता है. बजट 2026 को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देगी. हालांकि, इनकम टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत की उम्मीद कम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले बजट में न्यू टैक्स रिजीम को पहले ही ज्यादा आकर्षक बनाया जा चुका है. ऐसे में बजट को केवल घोषणाओं तक सीमित न देखकर, इसके इतिहास और महत्व को समझना भी जरूरी हो जाता है.

‘बजट’ शब्द का दिलचस्प इतिहास

आमतौर पर लोग मानते हैं कि बजट कोई तकनीकी या गणित से जुड़ा शब्द है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इससे अलग है. दरअसल, बजट शब्द की जड़ें फ्रांसीसी भाषा के शब्द ‘Bougette’ में छिपी हैं, जिसका मतलब होता है, चमड़े का छोटा थैला. बताते चलें, पुराने समय में सरकारी दस्तावेजों को ऐसे ही थैलों में रखा जाता था. कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि, यह परंपरा ब्रिटेन में शुरू हुई. वहां के वित्त मंत्री जब संसद में सरकार की आय और खर्च का ब्यौरा पेश करने आते थे, तो वे सभी कागजात एक चमड़े के बैग में लेकर आते थे. जैसे ही वे बैग खोलते, संसद में मजाकिया अंदाज में कहा जाता, बजट खुल गया. जिसके बाद, धीरे-धीरे यही शब्द सरकारी खर्च और आमदनी के पूरे दस्तावेज के लिए इस्तेमाल होने लगा और आधिकारिक बन गया.

भारत में बजट की शुरुआत कैसे हुई

भारत में बजट की परंपरा ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई. देश का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था. इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने संसद में रखा. इसी वजह से उन्हें ‘भारतीय बजट का जनक’ कहा जाता है. आजादी के बाद यह परंपरा लोकतांत्रिक ढांचे में और मजबूत हुई. अब बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों और भविष्य की दिशा का संकेत माना जाता है.

ब्रीफकेस से बहीखाता और अब डिजिटल बजट

भारत में बजट से जुड़ी परंपराएं समय के साथ-साथ बदलती रही हैं. लंबे समय तक भारत के वित्त मंत्री लाल या काले रंग का ब्रीफकेस लेकर बजट पेश करते थे. ये परंपरा ब्रिटिश सरकार के समय से चला या रहा है. साल 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस परंपरा को बदला और बहीखाता की शुरुआत की. जिसके बाद बजट को लाल कपड़े में लिपटे बहीखाता के रूप में पेश किया. इसे भारतीय संस्कृति से जोड़कर देखा गया. साल 2021 में मोदी सरकार ने एक बार फिर अहम बदलाब किया. अब वित्त मंत्री टैबलेट के जरिए बजट पढ़ती हैं, जो डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम माना गया.

संविधान में ‘बजट’ शब्द क्यों नहीं है

यह जानकर कई लोग हैरान होते हैं कि भारतीय संविधान में ‘बजट’ शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ (Annual Financial Statement) कहा गया है. इसका मतलब सरकार की अनुमानित आय और खर्च का पूरा ब्यौरा होता है. गौरतलब है कि, संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश परंपरा से आए इस विचार को अपनाया, लेकिन भारतीय संदर्भ में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया. जिसके बाद आम बोलचाल में यही दस्तावेज आगे चलकर ‘बजट’ के नाम से मशहूर हो गया. बहरहाल, बजट 2026 से लोगों की उम्मीदें किसी चमड़े के थैले तक सीमित नहीं रहा है. कुल मिलाकर तकनीक भले ही बदल गई हो, लेकिन बजट की अहमियत आज भी उतनी ही है, क्योंकि यही देश की आर्थिक दिशा तय करता है.

