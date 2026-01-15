लाडली बहना योजना क्या है? किसे मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये, यहां जानें पूरी डिटेल

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल है. योजना की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे उन्हें बिना किसी रुकावट के पूरा लाभ मिल सके.

Ladli Behna Yojana: महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं. मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना भी इसी दिशा में एक अहम कदम है. इस योजना के जरिए राज्य की महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे अपनी जरूरी जरूरतों को खुद पूरा कर सकें. इस योजना की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे उन्हें बिना किसी रुकावट के पूरा लाभ मिल सके. बताते चलें, यह योजना खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बनाई गई है.

लाडली बहना योजना क्या है?

लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक अहम सामाजिक योजना है, जिसे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. इस योजना की शुरुआत 28 जनवरी 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी. शुरुआत में इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे. बाद में रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने इस राशि में 250 रुपये की बढ़ोतरी की. जिसके बाद सरकार ने राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया. गौरतलब है कि, यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका न रहे.

योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता देना है. सरकार चाहती है कि महिलाओं के पास अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए एक निश्चित राशि हो, जिससे वे किसी पर निर्भर न रहें. योजना से महिलाओं को घरेलू खर्च, स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी जरूरतों में मदद मिलती है.



लाडली बहना योजना के फायदे

पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की आर्थिक सहायता

राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से

आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को नियमित सहायता

महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मदद

लाडली बहना योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं.

आवेदक महिला मध्य प्रदेश की निवासी हो.

महिला की उम्र कम से कम 21 वर्ष और 60 वर्ष से कम हो.

महिला विवाहित, अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा हो सकती है.

परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपये से कम हो.

परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो.

परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो.

परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि न हो.

हाल ही में सरकार ने पात्रता के दायरे को बढ़ाते हुए 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी योजना में शामिल किया है.

कौन नहीं ले सकता योजना का लाभ?

जिन महिलाओं के परिवार की आय 2.50 लाख रुपये से ज्यादा है.

जिनके परिवार में कोई सदस्य टैक्स देता है.

जिनके परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी में है.

ऐसी महिलाएं लाडली बहना योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी.

आवेदन की प्रक्रिया

लाडली बहना योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है. आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय और लाडली बहना पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं. आवेदन करते समय महिला को अपनी फोटो के साथ फॉर्म भरना होता है. ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. इसके अलावा जो महिलाएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकतीं, वे ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकती हैं. जिसके लिए उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. जिसमें पहचान पत्र, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है.

32वीं किस्त का इंतजार अब खत्म

मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना की 32वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में बदलाव के चलते 15 जनवरी की जगह 16 जनवरी को राशि जारी की जाएगी. नर्मदापुरम जिले के माखननगर से सीएम पात्र महिलाओं के खातों में 1500 रुपये ट्रांसफर करेंगे.

