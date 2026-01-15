FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां... CM योगी के करीबी, कौन हैं सतुआ बाबा? माघ मेले में क्यों बने चर्चा का केंद्र

करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां... CM योगी के करीबी, कौन हैं सतुआ बाबा? माघ मेले में क्यों बने चर्चा का केंद्र

अमेरिका ने शुरू किया गाजा संघर्ष को खत्म करने की योजना का दूसरा चरण, ये चीजे होंगी शामिल...

अमेरिका ने शुरू किया गाजा संघर्ष को खत्म करने की योजना का दूसरा चरण, ये चीजे होंगी शामिल...

BMC Exit Poll 2026: ठाकरे ब्रॉदर्स या शिंदे-फडणवीस... बीएमसी पर किसका राज? जानें क्या कह रहे एग्जिट पोल्स

BMC Exit Poll 2026: ठाकरे ब्रॉदर्स या शिंदे-फडणवीस... बीएमसी पर किसका राज? जानें क्या कह रहे एग्जिट पोल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी

इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय

टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम

टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम

Homeबिजनेस

बिजनेस

लाडली बहना योजना क्या है? किसे मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये, यहां जानें पूरी डिटेल

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल है. योजना की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे उन्हें बिना किसी रुकावट के पूरा लाभ मिल सके.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 15, 2026, 09:34 PM IST

लाडली बहना योजना क्या है? किसे मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये, यहां जानें पूरी डिटेल

लाडली बहना योजना 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Ladli Behna Yojana: महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं. मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना भी इसी दिशा में एक अहम कदम है. इस योजना के जरिए राज्य की महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे अपनी जरूरी जरूरतों को खुद पूरा कर सकें. इस योजना की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे उन्हें बिना किसी रुकावट के पूरा लाभ मिल सके. बताते चलें, यह योजना खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बनाई गई है. 

लाडली बहना योजना क्या है?

लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक अहम सामाजिक योजना है, जिसे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. इस योजना की शुरुआत 28 जनवरी 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी. शुरुआत में इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे. बाद में रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने इस राशि में 250 रुपये की बढ़ोतरी की. जिसके बाद सरकार ने राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया. गौरतलब है कि, यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका न रहे. 

योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता देना है. सरकार चाहती है कि महिलाओं के पास अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए एक निश्चित राशि हो, जिससे वे किसी पर निर्भर न रहें. योजना से महिलाओं को घरेलू खर्च, स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी जरूरतों में मदद मिलती है.

लाडली बहना योजना के फायदे

  • पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की आर्थिक सहायता
  • राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से
  • आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को नियमित सहायता
  • महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मदद

लाडली बहना योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. 
  • आवेदक महिला मध्य प्रदेश की निवासी हो. 
  • महिला की उम्र कम से कम 21 वर्ष और 60 वर्ष से कम हो. 
  • महिला विवाहित, अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा हो सकती है. 
  • परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपये से कम हो. 
  • परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो. 
  • परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो. 
  • परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि न हो. 
  • हाल ही में सरकार ने पात्रता के दायरे को बढ़ाते हुए 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी योजना में शामिल किया है. 

कौन नहीं ले सकता योजना का लाभ?

जिन महिलाओं के परिवार की आय 2.50 लाख रुपये से ज्यादा है. 
जिनके परिवार में कोई सदस्य टैक्स देता है. 
जिनके परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी में है. 
ऐसी महिलाएं लाडली बहना योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी. 

आवेदन की प्रक्रिया

लाडली बहना योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है. आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय और लाडली बहना पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं. आवेदन करते समय महिला को अपनी फोटो के साथ फॉर्म भरना होता है. ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. इसके अलावा जो महिलाएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकतीं, वे ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकती हैं. जिसके लिए उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. जिसमें पहचान पत्र, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है. 

यह भी पढ़ें: कौन हैं एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन? जो बनेंगे 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट

32वीं किस्त का इंतजार अब खत्म 

मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना की 32वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में बदलाव के चलते 15 जनवरी की जगह 16 जनवरी को राशि जारी की जाएगी. नर्मदापुरम जिले के माखननगर से सीएम पात्र महिलाओं के खातों में 1500 रुपये ट्रांसफर करेंगे. 

Disclaimer: इन योजनाओं में समय-समय पर बदलाव किए जाते हैं, इसलिए उनसे जुड़ी ताज़ा और सही जानकारी के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहना जरूरी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय
टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम
टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम
होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी
होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी
1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर
1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
Magh Mela 2026: माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन
72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन
Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल
षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल
MORE
Advertisement