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E10 और E20 पेट्रोल में क्या है अंतर? समझें आपकी गाड़ियों के लिए दोनों में से कौन-सा फ्यूल है सेफ

अक्सर जब पेट्रोल पंप पर E10 और E20 जैसे नाम दिखाई है तो ग्राहकों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर दोनों में अंतर क्या है और दोनों में से कौन-सा फ्यूल उनकी गाड़ी के लिए सुरक्षित है? जानें जवाब...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 09, 2026, 02:47 PM IST

E10 और E20 पेट्रोल में क्या है अंतर? समझें आपकी गाड़ियों के लिए दोनों में से कौन-सा फ्यूल है सेफ

E10 और E20 पेट्रोल के बीच का अंतर. (Image: AI)

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  • भारत में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की जमकर हो रही है चर्चा
  • पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल माना जाता है ज्यादा क्लीन फ्यूल
  • इथेनॉल के इस्तेमाल से कम कार्बन उत्सर्जन का दावा
  • ARAI के सर्वे में आईं चौंकाने वाली बातें

भारत में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की चर्चा लगातार बढ़ रही है. केंद्र सरकार इसका दायरा बढ़ा रही है जिससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो. सरकार का कहना है कि इससे किसानों को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी. लेकिन अक्सर जब पेट्रोल पंप पर E10 और E20 जैसे नाम दिखाई है तो ग्राहकों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर दोनों में अंतर क्या है और दोनों में से कौन-सा फ्यूल उनकी गाड़ी के लिए सुरक्षित है?

 E10 और E20 पेट्रोल में क्या है अंतर?

E10 और E20 में अंतर सिर्फ इथेनॉल की मात्रा का है. E10 में 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल होता है, जबकि E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है. इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे गन्ने के रस, शीरे और दूसरे एग्रीकल्चर सोर्स से तैयार किया जाता है.

इथेनॉल को पेट्रोल की तुलना में ज्यादा क्लीन फ्यूल माना जाता है. इसके इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन कम होता है. लेकिन इथेनॉल की एनर्जी डेनसिटी पेट्रोल से कम होती है इस वजह से E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने पर कुछ वाहनों में माइलेज में 2-4% तक की कमी देखी जा सकती है. हालांकि, यह कमी वाहन के इंजन और उसकी तकनीक पर भी निर्भर करती है. अब सवाल यह है कि आपकी गाड़ी के लिए कौन-सा फ्यूल सुरक्षित है तो आपको बता दें कि इसका जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी गाड़ी कब बनी है और उसका इंजन किस तरह के फ्यूल के लिए डिजाइन किया गया है.

 E10 और E20 में से आपकी गाड़ी के लिए कौन-सा फ्यूल है सेफ?

भारत सरकार के रोडमैप के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 के बाद लॉन्च किए गए नए पेट्रोल दोपहिया और चारपहिया वाहनों को E20-कंपैटिबल बनाना निर्माताओं को अनिवार्य कर दिया गया है. इन वाहनों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल सुरक्षित माना जाता है. अगर आपकी गाड़ी के ओनर मैनुअल या फ्यूल फिलर कैप पर E20 कंपैटिबल लिखा है तो आप बिना किसी चिंता के E20 पेट्रोल का अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं.

वहीं, 2023 से पहले बने कई वाहन  E10 या उससे कम इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए डिजाइन किए गए थे. हालांकि, ऐसे वाहनों में लगातार E20 का इस्तेमाल करने पर तुरंत इंजन खराब होने की संभावना नहीं होती, लेकिन लंबे समय में कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं. इथेनॉल में नमी को सोखने का गुण होता है जिससे पुराने वाहनों के फ्यूल सिस्टम में जंग लगने का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा फ्यूल पाइप, रबर सील, गैस्केट और होज जैसे कुछ हिस्सों पर भी इसका खराब असर देखने को मिल सकता है.

ARAI के रिसर्च में सामने आई ये चौंकाने वाली बात

ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) ने हाल में कई वाहनों पर E20 फ्यूल को टेस्ट किया. स्टडी में पाया गया कि E20 के प्रभाव का आकलन सिर्फ Safe या Unsafe कहकर नहीं किया जा सकता. इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का असर वाहन की उम्र, इंजन की डिजाइन और फ्यूल सिस्टम पर निर्भर करता है. ARAI टेस्ट में दोपहिया वाहनों के मामले में E20 के इस्तेमाल से टिकाऊपन को लेकर कोई बड़ी चिंता सामने नहीं आई. वहीं, चारपहिया वाहनों में नतीजे इंजन के प्रकार के अनुसार अलग-अलग रहे. नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन सामान्य तौर पर संतोषजनक प्रदर्शन करते पाए गए, जबकि कुछ टर्बोचार्ज्ड इंजनों में लंबे समय तक E20 के इस्तेमाल के बाद इंजन के अंदर जमाव बढ़ने के संकेत मिले.

स्टडी में यह भी पाया गया कि जिन पुराने वाहनों को खासतौर से E10 फ्यूल के लिए डिजाइन किया गया था, उनमें लंबे समय तक E20 इस्तेमाल करने पर फ्यूल सिस्टम के कुछ रबर कंपोनेंट्स तेजी से पुराने हो रहे थे. इसका मतलब यह नहीं है कि E20 भरवाते ही इंजन या फ्यूल सिस्टम खराब हो जाएगा. यह असर धीरे-धीरे लंबे समय में दिखाई दे सकता है. अगर आपको यह पता नहीं है कि आपकी गाड़ी E20 के लिए उपयुक्त है या नहीं, तो सबसे आसान तरीका है कि गाड़ी का ओनर्स मैन्युअल देखें या फ्यूल टैंक के ढक्कन पर दी गई जानकारी पढ़ें. अगर वहां E20 कंपैटिबल लिखा है, तो आप E20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, अगर आपकी गाड़ी पुराने मॉडल की है और उसमें केवल E10 फ्यूल भरवाने की अनुमति दी गई है, तो सिर्फ उसी ईंधन का ही इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा.

यह भी पढ़ें- पेट्रोल में मिलने वाला E20 फ्यूल आखिर बनता कैसे है? जानें गन्ने से इथेनॉल बनने की पूरी साइंस

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