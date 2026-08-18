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सावधान! सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने की भी है लिमिट, इससे आगे बढ़े तो आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

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सावधान! सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने की भी है लिमिट, इससे आगे बढ़े तो आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

अगर आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि एक साल में आप अपने बचत खाते में कितने रुपये तक जमा करवा सकते हैं, जानें लिमिट से ज्यादा पैसे जमा करने पर क्या होता है...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 18, 2026, 05:28 PM IST

सावधान! सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने की भी है लिमिट, इससे आगे बढ़े तो आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

एक वित्त वर्ष में सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने की लिमिट क्या होती है? (Image: AI)

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आप चाहे वर्किंग हो या न हों लेकिन आपका एक सेविंग अकाउंट जरूर होगा जिसमें आप अपनी बचत करते होंगे. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने की भी कोई लिमिट होती है. अगर कहीं आप इस सीमा से आगे बढ़ गए तो क्या होगा? आज हम आपको इस सवाल का जवाब देने वाले हैं. 

सालाना बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने की लिमिट कितनी है?

सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट भले ही आपको सामान्य सा बैंकिंग ट्रांजैक्शन लगता है लेकिन इस पर बैंक के साथ-साथ इनकम टैक्स की भी नजर होती है. अगर आप अपने बैंक अकाउंट में लिमिट से ज्यादा पैसे जमा करते हैं तो आपको टैक्स स्क्रूटनी से गुजरना पड़ सकता है.  बैंक के मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर एक वित्त वर्ष में किसी सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश जमा कराया जाता है तो बैंक को इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना जरूरी होता है. इसके बाद पता लगाया जाता है कि आखिर यह धनराशि आपके खाते में कैसे आई. 

चाहे 10 लाख रुपये से ज्यादा की धनराशि आपके बैंक अकाउंट में एकमुश्त जमा कराई गई हो या फिर किश्तों में पेमेंट किया गया हो, यह नियम दोनों ही मामलों पर लागू होता है. हालांकि, इसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि आपकी कड़ाई से जांच की जाएगी लेकिन आपको क्लीन चिट देने के लिए आपसे इस धनराशि के स्रोत के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है. 

क्या सेविंग अकाउंट में रखी धनराशि पर लगता है टैक्स?

अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में रुपये जमा करते हैं तो वह धनराशि सीधे तौर पर टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन लिमिट से ज्यादा पैसे जमा करने पर इस पर टैक्स से जुड़ा असर पड़ सकता है. अगर एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा का डिपॉजिट होता है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इस फंड के स्रोत  के बारे में जानकारी देनी होती है. ऐसे मामलों में यह चेक किया जाता है कि यह फंड टैक्सेबल सोर्स जैसे सैलरी, बिजनेस इनकम, स्टॉक ट्रेडिंग या रेंटल इनकम से तो नहीं आया है. अगर ऐसा होता है तो इस पर इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक टैक्स लगता है.

आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख दूसरी जानकारियों के अलावा आपके इनकम प्रोफाइल पर भी निर्भर करती है कि क्या आपका बिजनेस इनकम है या नहीं, कहीं ऑडिट और नॉन ऑडिट केस तो नहीं है.  फाइन या फीस से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने फाइनेंस का पूरा रिकॉर्ड रखें. इसमें आपकी सैलरी स्लिप, बिजनेस रेवेन्यू रिकॉर्ड और रेंट एग्रीमेंट शामिल हैं. अपने डिपॉजिट के प्रूफ के तौर पर इन कागजों को हमेशा तैयार रखें और जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करें.

कैश डिपॉजिट से जुड़े इन नियमों को जानना भी है जरूरी

सेविंग अकाउंट में सालाना 10 लाख कैश डिपॉजिट लिमिट के अलावा बैंक ग्राहकों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दूसरे जरूरी नियमों को भी जानना जरूरी है. एक बार में 50 हजार रुपयों से ज्यादा एकमुश्त कैश डिपॉजिट के मामले में परमानेंट अकाउंट नंबर या PAN नंबर होना जरूरी है. अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 जमा करना होगा. यह नियम सुनिश्चित करता है कि फंड का स्रोत का पता लगाया जा सके.

क्या है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 269ST? 

यह प्रावधान 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश किसी व्यक्ति को हर ही दिन में स्वीकार करने से रोकता है. भले ही यह राशि एकमुश्त हो या फिर किश्तों में पेमेंट किया गया हो, अगर इस नियम का उल्लंघन किया गया तो व्यक्ति को ट्रांजैक्शन वैल्यू तक की पेनल्टी से जूझना पड़ सकता है. 

ऐसे में आपको नियमित तौर पर अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को चेक करते रहना चाहिए जिससे आप जमा राशि और निकासी राशि को आसानी से ट्रैक कर सकें. अगर आप 10 लाख रुपये की ट्रांजैक्शन लिमिट को पार करते हैं तो अपने हर लेनदेन का रिकॉर्ड अपने पास रखें जिससे बाद में आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े.
 

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