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हाईवे-टोल प्लाजा से भी हर महीने कर सकते हैं कमाई, निवेश सिर्फ 100 रु! जानिए कैसे

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हाईवे-टोल प्लाजा से भी हर महीने कर सकते हैं कमाई, निवेश सिर्फ 100 रु! जानिए कैसे

क्या आप जानते हैं कि सिर्फ शेयर, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट ही नहीं, बल्कि भारत के हाईवे और टोल प्लाजा में भी निवेश किया जा सकता है?

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Gaurav Barar

Updated : Jul 02, 2026, 02:24 PM IST

हाईवे-टोल प्लाजा से भी हर महीने कर सकते हैं कमाई, निवेश सिर्फ 100 रु! जानिए कैसे

जानिए हाईवे-टोल प्लाजा से कैसे होगी कमाई (AI Image)

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जब भी निवेश की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, एफडी या रियल एस्टेट का नाम आता है. लेकिन भारत में एक ऐसा निवेश विकल्प भी मौजूद है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. खास बात यह है कि इसके जरिए आप देश के हाईवे, टोल प्लाजा और दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश कर सकते हैं और वहां से होने वाली कमाई का हिस्सा डिविडेंड के रूप में पा सकते हैं. 

क्या होता है InvIT?

इस निवेश विकल्प का नाम है InvIT, पिछले कुछ वर्षों में यह धीरे-धीरे निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन आज भी इसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास है. InvIT यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा निवेश माध्यम है, जिसमें आम निवेशक ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकते हैं. स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट पुष्कर राज ठाकुर के अनुसार, इसमें हाईवे, टोल रोड, पावर ट्रांसमिशन लाइन, गैस पाइपलाइन और अन्य बड़े प्रोजेक्ट शामिल होते हैं.

आसान भाषा में समझें तो जब आप किसी InvIT में निवेश करते हैं, तो आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट से होने वाली आय में हिस्सेदार बन जाते हैं. इनसे मिलने वाली कमाई का एक हिस्सा निवेशकों को डिविडेंड के रूप में दिया जाता है. इस पूरे सिस्टम को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड रेगुलेट करता है. 

कम रकम से भी कर सकते हैं शुरुआत 

पुष्कर राज ठाकुर ने बताया कि InvIT की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कुछ ट्रस्ट में निवेश की शुरुआत 100 रुपये से भी कम कीमत वाले एक यूनिट से हो सकती है यानी छोटे निवेशक भी इसमें आसानी से निवेश कर सकते हैं. हालांकि कुछ InvIT ऐसे भी हैं, जिनमें निवेश लॉट के आधार पर होता है और शुरुआती निवेश की रकम अपेक्षाकृत ज्यादा हो सकती है. 

डिविडेंड बना रहा है इसे खास

InvIT की सबसे बड़ी ताकत इसका डिविडेंड माना जाता है. कई InvIT ने समय-समय पर 10 से 12 प्रतिशत या उससे अधिक की डिविडेंड यील्ड भी दी है. हालांकि यह तय नहीं होती और बाजार की स्थिति के अनुसार बदल सकती है. अगर इसकी तुलना कई REIT से करें तो वहां आमतौर पर 4 से 6 प्रतिशत के आसपास डिविडेंड देखने को मिलता है. यही वजह है कि नियमित आय चाहने वाले निवेशकों की नजर अब धीरे-धीरे InvIT की ओर भी जा रही है.

टोल प्लाजा से कैसे होती है कमाई?

मान लीजिए किसी व्यस्त टोल प्लाजा से रोजाना लगभग एक लाख वाहन गुजरते हैं. यदि औसतन हर वाहन से 50 रुपये टोल वसूला जाए, तो एक दिन में करोड़ों रुपये का कारोबार हो सकता है. पूरे महीने और साल के हिसाब से यह आंकड़ा काफी बड़ा बन जाता है. यही आय संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की कमाई का आधार बनती है और उसका एक हिस्सा निवेशकों तक डिविडेंड के रूप में पहुंच सकता है. यही कारण है कि हाईवे और टोल प्रोजेक्ट्स को कई लोग नियमित कैश फ्लो वाला बिजनेस मानते हैं.

डिविडेंड खर्च नहीं, रीइन्वेस्ट करें

लंबी अवधि में संपत्ति बनाने के लिए एक दिलचस्प रणनीति यह मानी जाती है कि डिविडेंड को खर्च करने के बजाय दोबारा निवेश किया जाए. मान लीजिए आपको हर महीने या समय-समय पर डिविडेंड मिलता है. यदि उस रकम को किसी अच्छे म्यूचुअल फंड, ETF या दूसरे निवेश विकल्प में SIP के जरिए लगातार लगाया जाए, तो कंपाउंडिंग का फायदा कई वर्षों में बड़ी संपत्ति बनाने में मदद कर सकता है.

दूसरी रणनीति भी है दमदार

कुछ निवेशक डिविडेंड से मिले पैसे को फिर उसी InvIT में दोबारा निवेश करते हैं. इससे उनके पास यूनिट्स की संख्या बढ़ती जाती है. जैसे-जैसे यूनिट्स बढ़ती हैं, भविष्य में मिलने वाला डिविडेंड भी बढ़ सकता है यानी समय के साथ आपकी निवेशित राशि खुद अतिरिक्त आय पैदा करने लगती है.

क्या इसमें जोखिम भी है?

हर निवेश की तरह InvIT भी पूरी तरह जोखिम मुक्त नहीं है. इसकी यूनिट्स की कीमत शेयर बाजार की तरह ऊपर-नीचे होती रहती है. डिविडेंड भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता और कंपनी के प्रदर्शन, ट्रैफिक, ब्याज दरों तथा बाजार की परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है. इसलिए केवल ज्यादा डिविडेंड देखकर निवेश करना समझदारी नहीं होगी. निवेश से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, उसकी संपत्तियां, कर्ज, डिविडेंड का रिकॉर्ड और भविष्य की संभावनाओं का अच्छी तरह अध्ययन करना जरूरी है.

अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसा विकल्प जोड़ना चाहते हैं, जहां नियमित आय मिलने की संभावना हो और साथ ही लंबे समय में पूंजी बढ़ने का अवसर भी मिले, तो InvIT एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है. हालांकि किसी भी निवेश की तरह इसमें भी जोखिम मौजूद है, इसलिए निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें और अपनी वित्तीय क्षमता एवं लक्ष्य के अनुसार ही फैसला करें. सही रणनीति और धैर्य के साथ किया गया निवेश ही लंबे समय में बेहतर परिणाम दे सकता है.

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.) 

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