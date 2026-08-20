क्या है डिजिटल FASTag लोकल पास? कैसे करें आवेदन, जानिए किसे मिलेगा फायदा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देश भर के 121 टोल प्लाजा पर डिजिटल FASTag लोकल पास की सुविधा आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है.

रोजाना नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों और टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देश भर के 121 टोल प्लाजा पर मंगलवार (18 अगस्त 2026) से डिजिटल FASTag लोकल पास की सुविधा शुरू कर दी है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, अब 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग घर बैठे राजमार्गयात्रा ऐप के जरिए अपना मंथली लोकल पास बनवा सकते हैं. इसके लिए अब उन्हें टोल प्लाजा के चक्कर काटने या कागजात जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

मुंडका-बक्करवाला से हुई थी शुरुआत

इस डिजिटल लोकल पास सुविधा का पहला प्रयोग दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) पर स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर किया गया था. वहां मिली सफलता के बाद अब इसे देश भर के 121 टोल प्लाजा पर लागू कर दिया गया है. सरकार का मकसद टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना, काम में पारदर्शिता लाना और लोगों के सफर को आसान बनाना है.

क्या है डिजिटल FASTag लोकल पास?

यह NHAI द्वारा जारी किया जाने वाला एक खास मंथली पास है. यह सुविधा उन स्थानीय लोगों के लिए है जो किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और जिन्हें काम या अन्य वजहों से बार-बार उस टोल से होकर गुजरना पड़ता है. इस पास को लेने के बाद यात्री तय नियमों के तहत महीने भर उस संबंधित टोल प्लाजा से जितनी बार चाहें, बिना अतिरिक्त पैसा दिए आवाजाही कर सकते हैं.

FASTag Local Passes Go Digital!



In a major step towards enhancing convenience for National Highway users, NHAI has extended the facility of online FASTag Local Passes to 121 toll plazas across the country. Eligible National Highway commuters can now apply, renew and manage their… pic.twitter.com/xiAIs4lH2T — NHAI (@NHAI_Official) August 18, 2026

दस्तावेजों के झंझट और लंबी लाइनों से मुक्ति

पहले लोकल पास बनवाना काफी सिरदर्दी का काम होता था. लोगों को खुद टोल प्लाजा जाना पड़ता था, लाइन में लगकर आईडी प्रूफ, गाड़ी के कागजात और 20 किमी के दायरे में रहने का सबूत फिजिकल रूप से जमा करना पड़ता था. लेकिन अब नए सिस्टम में सब कुछ डिजिटल हो गया है.

यह व्यवस्था डिजिलॉकर और वाहन पोर्टल से जुड़ी हुई है. जैसे ही आप आवेदन करते हैं, सिस्टम अपने आप आपके पते, गाड़ी के ओनरशिप और FASTag की डिटेल को जांच लेता है. इसके साथ ही जीआईएस मैपिंग तकनीक से यह भी तुरंत तय हो जाता है कि आपका घर टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में आता है या नहीं.

पास के लिए आवेदन कैसे करें?

अगर आप भी किसी पात्र टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहते हैं, तो बहुत आसानी से राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपने लोकल पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप यह देखना चाहते हैं कि आपका नजदीकी टोल प्लाजा इस योजना में शामिल है या नहीं, तो आप NHAI की आधिकारिक वेबसाइट (rajmargyatra.nhai.gov.in) पर जाकर पात्र टोल प्लाजा की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं.

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