Home Loan चुकाने के बाद 30 दिन में मिल जाएगा प्रॉपर्टी का पेपर, जानें कब से बदल रहा नियम

डीएनए मनी

Home Loan चुकाने के बाद 30 दिन में मिल जाएगा प्रॉपर्टी का पेपर, जान ें कब से बदल रहा नियम

How to get Property Paper after Loan Repayment: लोन चुकाने के बाद प्रॉपर्टी के पेपर लौटाने को लेकर RBI ने पिछले ही महीने एक गाइडलाइन जारी की थी.