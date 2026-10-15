आप भी खोल सकते हैं बाबा रामदेव का पतंजलि स्टोर! जानिये क्या है फ्रेंचाइजी लेने का तरीका- कितना लगता है पैसा?

बिजनेस
How to Start Patanjali Store: पतंजलि आपके बजट और जगह के हिसाब से अलग-अलग फॉर्मेट में स्टोर खोलने का मौका देता है. 2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर आप स्टोर की शुरुआत कर सकते हैं.
How to Start Patanjali Store: क्या आप भी नौकरी के झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे, जिसे आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं पतंजलि स्टोर के बारे में. आप अपने गांव में भी पतंजलि स्टोर शुरू कर सकते हैं.बाबा रामदेव का पतंजलि आयुर्वेद आज भारत के सबसे तेजी से बढ़ते स्वदेशी ब्रांड्स में से एक है. आइये जानते हैं पतंजलि स्टोर खोलने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है और इसके लिए कितने पैसे खर्च करने होते हैं? इसके साथ-साथ स्टोर के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है.
पतंजलि स्टोर खोलने के लिए, पतंजलि आयुर्वेद स्टोर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट या ईमेल से हेड ऑफिस में जमा करना होता है. पतंजलि आपके बजट और जगह के हिसाब से अलग-अलग फॉर्मेट में स्टोर खोलने का मौका देता है.
पतंजलि का मेगास्टोर खोलने के लिए आपके पास कम से कम 2,000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए. इसके लिए आपको 50 लाख रुपये से 1 करोड़ तक का निवेश करना पड़ता है. हालांकि यह अमाउंट शहर और अंदर के सेटअप पर निर्भर करता है. इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,00,000 रुपये है जो रिफंडेबल होता है. इसे डिमांड ड्राफ्ट के जरिये 2.5 लाख दिव्य फॉर्मेसी को और 2.5 लाख पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार में देना होगा.
पतंजलि चिकित्सालय खोलने के लिए आपके पास कम से कम 650 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए. इसे खोलने के लिए आपको 20 से 25 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट 2,00,000 लाख रुपये है जो रिफंडेबल होता है. इसे डिमांड ड्राफ्ट के जरिये 1 लाख दिव्य फॉर्मेसी को और 1 लाख पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार में देना होगा.
पतंजलि आरोग्य केंद्र खोलने के लिए आपके पास कमसे कम 350 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए. इसे खोलने के लिए आपको 10 से 10 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट 42 हजार रुपये है जो रिफंडेबल होता है. इसे डिमांड ड्राफ्ट के जरिये 21 लाख दिव्य फॉर्मेसी को और 21 लाख पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार में देना होगा.
ग्रामीण इलाके में पतंजलि आरोग्य केंद्र खोलने के लिए आपके पास कमसे कम 200 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए. इसे खोलने के लिए आपको 2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट 18 हजार रुपये है जो रिफंडेबल होता है. इसे डिमांड ड्राफ्ट के जरिये 9 हजार रुपये दिव्य फॉर्मेसी को और 9 हजार पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार में देना होगा.
सबसे पहले पतंजलि आयुर्वेद की 'Official Website' पर जाना है. इसके बाद होम पेज पर 'Patanjali Store' लिंक पर क्लिक करना है. बस फिर आपके सामने पतंजलि स्टोर खोलने के लिए आवेदन फॉर्म खुल जायेगा. अब आपको आवेदन फॉर्म को भरकर पूरी जानकारी देनी होगी. इसमें आपको पतंजलि स्टोर के लिए जगह, इन्वेस्टमेंट, स्टोर का एरिया जैसी जानकारी देनी होगी.