FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
50,000 करोड़ की जंग में फंसी Vodafone Idea, अब साथ छोड़ेगा बिड़ला ग्रुप? अडानी-जिंदल की एंट्री से बदलेगा खेल

50,000 करोड़ की जंग में फंसी Vodafone Idea, अब साथ छोड़ेगा बिड़ला ग्रुप? अडानी-जिंदल की एंट्री से बदलेगा खेल

Explainer: Om Prakash Rajbhar के हमलों से घिरा PDA नैरेटिव, क्या यूपी में बदलेगा राजनीतिक समीकरण?

Explainer: Om Prakash Rajbhar के हमलों से घिरा PDA नैरेटिव, क्या यूपी में बदलेगा राजनीतिक समीकरण?

Team India Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए BCCI ने किया भारतीय टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका

Team India Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए BCCI ने किया भारतीय टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सब्सक्रिप्शन से ही 1.36 लाख महीना कमाती है ये AI Influencer, कई असली कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा हैं फॉलोअर्स 

सब्सक्रिप्शन से ही 1.36 लाख महीना कमाती है ये AI Influencer, कई असली कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा हैं फॉलोअर्स

IPL 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर

IPL 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर

AC का ये मोड कर दें ऑन, 1 यूनिट चलने पर खुद ही हो जाएगा बंद! कम आएगा बिजली का बिल

AC का ये मोड कर दें ऑन, 1 यूनिट चलने पर खुद ही हो जाएगा बंद! कम आएगा बिजली का बिल

Homeबिजनेस

बिजनेस

50,000 करोड़ की जंग में फंसी Vodafone Idea, अब साथ छोड़ेगा बिड़ला ग्रुप? अडानी-जिंदल की एंट्री से बदलेगा खेल

Vi अब सिग्नल देने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की तलाश कर रहा है. हालांकि, जल्द ही इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इस कंपनी के लिए अडानी और जिंदल दांव लगा सकते हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : May 02, 2026, 08:16 PM IST

50,000 करोड़ की जंग में फंसी Vodafone Idea, अब साथ छोड़ेगा बिड़ला ग्रुप? अडानी-जिंदल की एंट्री से बदलेगा खेल

AI Image

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, जिसके लिए लोग महंगे-महंगे रिचार्ज करवाते हैं और ऐसे सिम की तलाश करते हैं, तो हर जगह फुल नेटवर्क दे सके. पिछले कुछ सालों में वोडाफोन और आइडिया एक साथ मिलकर Vi बन गया था और लोगों को तगड़ा नेटवर्क दे रहा था. लेकिन अब देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनने का सपना टूटते हुए नजर आ रहा है. क्योंकि Vi अब सिग्नल देने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की तलाश कर रहा है. हालांकि, जल्द ही इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इस कंपनी के लिए अडानी और जिंदल दांव लगा सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि कुमार मंगलम बिड़ला अपनी विरासत छोड़ना पड़े. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या कहा है. 

क्यों डूबी थी वोडाफोन कंपनी?

साल 2016 में वोडाफोन कंपनी डूबने की शुरुआत हुई थी. तब मुकेश अंबानी रिलायंस जियो लेकर आए थे. शुरुआत में मुकेश अंबानी ने जियो को फ्री रखा था. उस समय अन्य कंपनियों के इंटरनेट चार्च काफी महंगे थे और जियो फ्री में इंटरनेट दे रहा था. फिर वोडाफोन और आइडिया ने एक साथ मिलकर जियो को टक्कर देने की सोची, जिसके बाद Vi बना था. 2018 में वीआई बनने के बाद उनकी मुसीबते और बढ़ गई. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के AGR (Adjusted Gross Revenue) फैसले के बाद कंपनी पर हजारों करोड़ रुपये का पुराना बकाया और ब्याज कंपनी की कमर तोड़ रहा था. उस कंपनी 4G को 5G में बढ़ाने की जगह कोर्ट के चक्कर में फंस गई. 

कौन भर सकता है 50,000 करोड़ रुपये?

लड़खड़ाती कंपनी को सहारे की जरूरत है. ऐसे में तीन सबसे बड़े सवाल ये है कि अब इस टेलीकॉम कंपनी का सहारा कौन बनेगा? 

इसमें JSW ग्रुप के सज्जन जिंदल का नाम पहले आ रहा है. JSW ग्रुप ने अब तक स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हाथ आजमा चुकी है. ऐसे में अब ये ग्रुप टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव कर सकती है. 

अडानी ग्रुप के गौतम अडानी ने 5G ऑक्शन में हिस्सा लेकर सभी को हैरान कर दिया है. लेकिन अगर अडानी टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री करते हैं, तो फिर ये एक दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है. तब अडानी बनाम अंबानी हो जाएगा. 

बिड़ला की हिस्सेदारी पर पड़ेगा असर?

सबसे हैरानी वाली बात ये है कि अगर वीआई में 50,000 करोड़ का निवेश होता है, तो इसका सीधा असर कुमार मंगलम बिड़ला की हिस्सेदारी पर पड़ेगा. अगर निवेश हुआ, तो उनकी डाइल्यूट कम हो जाएगी, जिसके बाद बिड़ला कंपनी के मालिक से सह-यात्री बनकर रह जाएंगे. 

क्या भारत को Vi की है जरूरत?

आमतौर पर देश में कम से कम 10 से 12 टेलीकॉम कंपनी होनी चाहिए. लेकिन भारत में सिर्फ 3 प्राइवेट और 1 सरकारी टेलीकॉम कंपनी है. जियो, वीआई, एयरटेल और बीएसएनएल है. लेकिन अगर वीआई खत्म होता है, तो इसका फायदा जियो और एयरटेल को होगा. हालांकि, अब वीआई करोड़ों के कर्ज में डूबा है, जिससे बैंकों को भी बड़ा झटका लग सकता है. अब देखना ये है कि क्या वोडाफोन और आइडिया जीवित रहती है या इस कंपनी का भी नामो-निशान खत्म हो जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सब्सक्रिप्शन से ही 1.36 लाख महीना कमाती है ये AI Influencer, कई असली कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा हैं फॉलोअर्स 
सब्सक्रिप्शन से ही 1.36 लाख महीना कमाती है ये AI Influencer, कई असली कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा हैं फॉलोअर्स
IPL 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर
IPL 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर
AC का ये मोड कर दें ऑन, 1 यूनिट चलने पर खुद ही हो जाएगा बंद! कम आएगा बिजली का बिल
AC का ये मोड कर दें ऑन, 1 यूनिट चलने पर खुद ही हो जाएगा बंद! कम आएगा बिजली का बिल
Numerology: दोस्ती में जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लोग, आखिरी सांस तक निभाते हैं साथ
Numerology: दोस्ती में जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लोग, आखिरी सांस तक निभाते हैं साथ
Priyanka Chopra अपने बैग में क्या-क्या रखती हैं? पर्स में होगी यह 1 चीज आपने भी नहीं सोचा होगा
Priyanka Chopra अपने बैग में क्या-क्या रखती हैं? पर्स में होगी यह 1 चीज आपने भी नहीं सोचा होगा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: आपकी बर्थ डेट बताएगी करोड़पति बनने का सही समय और साल, इस एक ट्रिक से खुद लगा सकते हैं पता
आपकी बर्थ डेट बताएगी करोड़पति बनने का सही समय और साल, इस एक ट्रिक से खुद लगा सकते हैं पता
Vaishakh Purnima 2026 Date: वैशाख पूर्णिमा कब है? जानें तारीख से लेकर तिथि, स्नान दान, शुभ मुहूर्त और महत्व
वैशाख पूर्णिमा कब है? जानें तारीख से लेकर तिथि, स्नान दान, शुभ मुहूर्त और महत्व
Budh Gochar 2026: बुध का गोचर बिगाड़ सकता है इन राशियों का खेल, करियर से लेकर आर्थिक स्थिति पर मंडराएगा संकट
बुध का गोचर बिगाड़ सकता है इन राशियों का खेल, करियर से लेकर आर्थिक स्थिति पर मंडराएगा संकट
Narasimha Jayanti 2026: आज नृसिंह जयंती पर बन रहा महा संयोग, इस दिन गलती से भी न करें ये काम
आज नृसिंह जयंती पर बन रहा महा संयोग, इस दिन गलती से भी न करें ये काम
Horoscope 30 April 2026: कर्क और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement