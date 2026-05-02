50,000 करोड़ की जंग में फंसी Vodafone Idea, अब साथ छोड़ेगा बिड़ला ग्रुप? अडानी-जिंदल की एंट्री से बदलेगा खेल

Vi अब सिग्नल देने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की तलाश कर रहा है. हालांकि, जल्द ही इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इस कंपनी के लिए अडानी और जिंदल दांव लगा सकते हैं.

आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, जिसके लिए लोग महंगे-महंगे रिचार्ज करवाते हैं और ऐसे सिम की तलाश करते हैं, तो हर जगह फुल नेटवर्क दे सके. पिछले कुछ सालों में वोडाफोन और आइडिया एक साथ मिलकर Vi बन गया था और लोगों को तगड़ा नेटवर्क दे रहा था. लेकिन अब देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनने का सपना टूटते हुए नजर आ रहा है. क्योंकि Vi अब सिग्नल देने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की तलाश कर रहा है. हालांकि, जल्द ही इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इस कंपनी के लिए अडानी और जिंदल दांव लगा सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि कुमार मंगलम बिड़ला अपनी विरासत छोड़ना पड़े. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या कहा है.

क्यों डूबी थी वोडाफोन कंपनी?

साल 2016 में वोडाफोन कंपनी डूबने की शुरुआत हुई थी. तब मुकेश अंबानी रिलायंस जियो लेकर आए थे. शुरुआत में मुकेश अंबानी ने जियो को फ्री रखा था. उस समय अन्य कंपनियों के इंटरनेट चार्च काफी महंगे थे और जियो फ्री में इंटरनेट दे रहा था. फिर वोडाफोन और आइडिया ने एक साथ मिलकर जियो को टक्कर देने की सोची, जिसके बाद Vi बना था. 2018 में वीआई बनने के बाद उनकी मुसीबते और बढ़ गई. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के AGR (Adjusted Gross Revenue) फैसले के बाद कंपनी पर हजारों करोड़ रुपये का पुराना बकाया और ब्याज कंपनी की कमर तोड़ रहा था. उस कंपनी 4G को 5G में बढ़ाने की जगह कोर्ट के चक्कर में फंस गई.

कौन भर सकता है 50,000 करोड़ रुपये?

लड़खड़ाती कंपनी को सहारे की जरूरत है. ऐसे में तीन सबसे बड़े सवाल ये है कि अब इस टेलीकॉम कंपनी का सहारा कौन बनेगा?

इसमें JSW ग्रुप के सज्जन जिंदल का नाम पहले आ रहा है. JSW ग्रुप ने अब तक स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हाथ आजमा चुकी है. ऐसे में अब ये ग्रुप टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव कर सकती है.

अडानी ग्रुप के गौतम अडानी ने 5G ऑक्शन में हिस्सा लेकर सभी को हैरान कर दिया है. लेकिन अगर अडानी टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री करते हैं, तो फिर ये एक दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है. तब अडानी बनाम अंबानी हो जाएगा.

बिड़ला की हिस्सेदारी पर पड़ेगा असर?

सबसे हैरानी वाली बात ये है कि अगर वीआई में 50,000 करोड़ का निवेश होता है, तो इसका सीधा असर कुमार मंगलम बिड़ला की हिस्सेदारी पर पड़ेगा. अगर निवेश हुआ, तो उनकी डाइल्यूट कम हो जाएगी, जिसके बाद बिड़ला कंपनी के मालिक से सह-यात्री बनकर रह जाएंगे.

क्या भारत को Vi की है जरूरत?

आमतौर पर देश में कम से कम 10 से 12 टेलीकॉम कंपनी होनी चाहिए. लेकिन भारत में सिर्फ 3 प्राइवेट और 1 सरकारी टेलीकॉम कंपनी है. जियो, वीआई, एयरटेल और बीएसएनएल है. लेकिन अगर वीआई खत्म होता है, तो इसका फायदा जियो और एयरटेल को होगा. हालांकि, अब वीआई करोड़ों के कर्ज में डूबा है, जिससे बैंकों को भी बड़ा झटका लग सकता है. अब देखना ये है कि क्या वोडाफोन और आइडिया जीवित रहती है या इस कंपनी का भी नामो-निशान खत्म हो जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से