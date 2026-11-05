4 लाख रु सस्ती हुई 7-सीटर कार! विदेशी कंपनी ने दिया दिवाली गिफ्ट, चेक करें इस सेंगमेंट की बाकी कारों की कीमत

दिवाली से पहले इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को बड़ा तोहफा मिला है. विदेशी कंपनी VinFast ने अपनी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार की कीमत 4.10 लाख रुपये घटा दी है.

VF MPV 7 भारत में 15 अप्रैल 2026 को लॉन्च की गई थी (Image- VinFast)

दिवाली के शुभ अवसर पर अगर आप फैमिली के लिए 7-सीटर कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और पेट्रोल-डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. विदेशी कंपनी VinFast ने अपनी इलेक्ट्रिक 7-सीटर कार की कीमत में सीधे 4.10 लाख रुपये की कटौती की है.

खास बात ये है कि कंपनी ने गाड़ी के फीचर्स या बैटरी में कोई बदलाव नहीं किया है यानी अब ग्राहकों को पहले के मुकाबले काफी कम कीमत में वही इलेक्ट्रिक MPV मिलेगी. कंपनी ने ये कीमत कटौती दिवाली के मौके पर की है. आपको बताते हैं कि अब इस गाड़ी की कीमत कितनी हो गई है और इसी बजट में दूसरी कंपनियों की कौन-कौन सी इलेक्ट्रिक 7-सीटर कारें खरीदने का ऑप्शन मौजूद है.

VinFast VF MPV 7 पर 4.10 लाख रुपये का डिस्काउंट

वियतनाम की कार निर्माता कंपनी VinFast की VF MPV 7 एक इलेक्ट्रिक कार है जिसे भारत में 15 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया था. लॉन्च के समय इसकी एक्स-शोरूम कीमत 24.49 लाख रुपये रखी गई थी. लेकिन अब कंपनी ने इसकी कीमत घटाकर 20.39 लाख रुपये कर दी है.

इस तरह ग्राहकों को सीधे 4.10 लाख रुपये का फायदा मिल रहा है. नई कीमत 4 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी है और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपडेट कर दी गई है. ये कोई सीमित समय के लिए मिलने वाला छोटा-मोटा डिस्काउंट नहीं, बल्कि कार की एक्स-शोरूम कीमत में की गई कटौती है.

This festive season, make room for more memories, more celebrations and more of everything that matters. ✨ With the VinFast VF MPV 7, every journey brings your world closer together. Now at a special price of ₹20.39 lakh, with an additional festive offer of ₹40,780. Your World. On The Move. T&C apply. #VinFastIndia #VFMPV7 #ElectricCar #FamilyCar — VinFast India (@VinFastIN) October 21, 2026

बैटरी से लेकर फीचर्स तक सबकुछ पहले जैसा

कीमत कम होने के बावजूद VinFast VF MPV 7 के स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 60.13kWh का बैटरी पैक मिलता है. कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज होने पर यह कार 517 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें लगा इलेक्ट्रिक मोटर 204PS की पावर और 280Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

करीब 30 मिनट में 70 फीसदी तक चार्ज

कंपनी के मुताबिक, ये गाड़ी 9 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. फास्ट DC चार्जर की मदद से बैटरी को 10 से 70 फीसदी तक चार्ज करने में करीब 30 मिनट लगते हैं. साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 4,740mm और व्हीलबेस 2,840mm है. इसमें तीन रो में सात लोगों के बैठने की व्यवस्था है.

(Image Source- VinFast)

सेफ्टी के लिए चार एयरबैग भी

केबिन में 10.1 इंच की टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील और Vivi AI वॉयस असिस्टेंट मिलता है. सेफ्टी के लिए चार एयरबैग और TPMS जैसे फीचर्स दिए गए हैं. बूट स्पेस भी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है. तीनों रो खुली होने पर 126 लीटर जगह मिलती है, जबकि पीछे की सीटें फोल्ड करने पर यह बढ़कर 1,240 लीटर हो जाती है.

इसी बजट में इन 3 इलेक्ट्रिक 7-सीटर कारों से मुकाबला

VinFast की कीमत घटने के बाद भारतीय बाजार में मौजूद दूसरी इलेक्ट्रिक थ्री-रो कारों से इसका मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. इस बजट में ग्राहक इन तीन ऑप्शन पर भी विचार कर सकते हैं-

(Image Source- Mahindra)

1. Mahindra XEV 9S

महिंद्रा की XEV 9S इस सेगमेंट में एक अच्छा ऑप्शन है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 20.65 लाख रुपये से शुरू होती है. इस तरह इसकी शुरुआती कीमत VinFast VF MPV 7 से थोड़ी ज्यादा है. इसमें सात लोगों के बैठने की कैपेसिटी मिलती है. यह SUV स्टाइल वाली इलेक्ट्रिक कार है, जबकि VinFast एक MPV के रूप में आती है. जो ग्राहक SUV जैसा लुक और महिंद्रा का इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो पसंद करते हैं, उनके लिए यह विकल्प हो सकता है.

(Image Source- Kia)

2. Kia Carens Clavis EV

किआ की कैरेंस क्लैविस EV भी उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प है, जिन्हें इलेक्ट्रिक कार में फैमिली स्पेस चाहिए. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 18.04 लाख रुपये से शुरू होकर 25 लाख रुपये तक जाती है. इसमें सात सीटों वाला लेआउट मिलता है. इसकी शुरुआती कीमत VinFast से कम है, लेकिन टॉप वेरिएंट की कीमत ज्यादा है. ऐसे में कम बजट में इलेक्ट्रिक फैमिली कार तलाश रहे ग्राहकों के लिए इसे देखना भी फायेदमंद रहेगा.

(Image Source- MG Motor India)

3. MG Hector Tomahawk EV

एमजी मोटर की हेक्टर टॉमहॉक EV भी इस मुकाबले में शामिल है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.49 लाख रुपये है. कंपनी इसे पांच और सात सीटों वाले विकल्पों में पेश करती है. इसमें 69.2kWh बैटरी पैक मिलता है और कंपनी 517 किलोमीटर तक की MIDC रेंज का दावा करती है. इसमें 15.6 इंच की बड़ी टचस्क्रीन और 8.8 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है. इसकी शुरुआती कीमत VinFast से करीब 90 हजार रुपये कम है.

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

VinFast VF MPV 7 की कीमत में 4.10 लाख रुपये की कटौती से इलेक्ट्रिक 7-सीटर कार खरीदने वालों के लिए एक नया विकल्प सामने आया है. 20.39 लाख रुपये की कीमत पर इसमें 517 किलोमीटर की दावा की गई रेंज, सात सीटें और 60.13kWh की बैटरी मिलती है. हालांकि, गाड़ी खरीदने से पहले सिर्फ कीमत और फीचर्स देखना काफी नहीं है.

अपने शहर में VinFast के सर्विस सेंटर, चार्जिंग की सुविधा, वारंटी और मेंटेनेंस से जुड़ी जानकारी जरूर लें. खासकर इसलिए क्योंकि भारत में कंपनी का सर्विस नेटवर्क अभी महिंद्रा और MG जैसी पुरानी कंपनियों के मुकाबले छोटा है. ध्यान रखें कि ऊपर बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं. रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और अन्य खर्च जुड़ने के बाद ऑन-रोड कीमत अलग होगी.

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