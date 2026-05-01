Value 360 Communications: 4 मई से खुलेगा इस कंपनी का IPO, जानें प्राइस बैंड से लेकर फंड रेजिंग तक सबकुछ

वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस लिमिटेड 4 मई 2026 को अपना आईपीओ खोलने जा रही है. जानें प्राइस बैंड से लेकर फंड रेजिंग तक सारी डीटेल्स...

वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस लिमिटेड 4 मई 2026 को अपना आईपीओ खोलने जा रही है. इसमें निवेशक 6 मई तक बोली लगा सकेंगे. कंपनी इस एसएमई इश्यू के जरिए लगभग 41.69 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. इस आईपीओ में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अधिकतम 42,54,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं और इसका प्राइस बैंड 95 रुपये से 98 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग नेशनल स्टॉर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के एसएमई प्लेटफॉर्म एनएसई इमर्ज पर होगी.

कहां इस्तेमाल होगी IPO से मिलने वाली धनराशि?

कंपनी ने बताया है कि आईपीओ से मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में निवेश, कुछ कर्जों के भुगतान या प्रीपेमेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इरिडा इंटरएक्टिव प्राइवेट लिमिटेड (क्लैनकनेक्ट) में निवेश और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. इस इश्यू के लिए होरिजन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर और फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है.

क्या है वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस?

वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस 2007 में स्थापित एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन और मार्केटिंग कंपनी है, जो पब्लिक रिलेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन जैसी सेवाएं प्रदान करती है. कंपनी खुद को डेटा-ड्रिवन और एआई बेस्ड स्ट्रैटजी के जरिए ब्रांड स्टोरीटेलिंग को नए तरीके से पेश करने वाला प्लेटफॉर्म बताती है. वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो जनवरी 2026 तक कंपनी ने 55.07 करोड़ रुपये की कुल आय और 7.61 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है. इस डेटा के आधार पर इसका ग्रोथ ट्रेंड स्थिर दिखाई देता है.

(डिस्क्लेमर: यह लेख ब्रांड डेस्क से मिले कंटेट पर आधारित है. कृपया किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें.)



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