FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP Budget 2026: शिक्षा-स्वास्थ्य और रोजगार पर खास जोर, योगी सरकार ने पेश किया 10वां बजट, पढ़ें बड़ी घोषणाएं

शिक्षा-स्वास्थ्य और रोजगार पर खास जोर, योगी सरकार ने पेश किया 10वां बजट, पढ़ें बड़ी घोषणाएं

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को शराब का नशा जल्दी और ज्यादा क्यों होता हैं?

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को शराब का नशा जल्दी और ज्यादा क्यों होता हैं?

Ramadan 2026: रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए

रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से उनके कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी

Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी

Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!

पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!

Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर

Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर

Homeबिजनेस

बिजनेस

UP Budget 2026: शिक्षा-स्वास्थ्य और रोजगार पर खास जोर, योगी सरकार ने पेश किया 10वां बजट, पढ़ें बड़ी घोषणाएं

Uttar Pradesh Budget 2026: योगी सरकार ने 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं, उद्योग और विकास पर बड़ा फोकस दिखा है. इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विकास का बड़ा रोडमैप माना जा रहा है.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 11, 2026, 01:38 PM IST

UP Budget 2026: शिक्षा-स्वास्थ्य और रोजगार पर खास जोर, योगी सरकार ने पेश किया 10वां बजट, पढ़ें बड़ी घोषणाएं

योगी सरकार ने पेश किया 10वां बजट (Image- PTI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Uttar Pradesh Budget 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपये का विशाल बजट पेश किया है. इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विकास का बड़ा रोडमैप माना जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पेश इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं, श्रमिकों, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं पर खास जोर दिया गया है. सरकार का दावा है कि यह बजट गांव से शहर तक हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. 

शिक्षा और बेटियों के लिए खास पहल

इस बजट में छात्राओं और शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है. 'रानी लक्ष्मीबाई योजना' के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपये रखे गए हैं. इसका मकसद बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है. बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग से बजट तय किया गया है. सरकार का कहना है कि स्कूलों के ढांचे, डिजिटल सुविधाओं और शिक्षकों की नियुक्ति पर भी खर्च बढ़ाया जाएगा. गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है. आरक्षित वर्ग की बेटियों के लिए 100 करोड़ और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है. 

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं. राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 1,023 करोड़ रुपये दिए गए हैं. एमबीबीएस सीटों की संख्या 4,540 से बढ़कर 12,800 तक पहुंचने का दावा किया गया है. लखनऊ के कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जबकि गंभीर और असाध्य बीमारियों के मुफ्त इलाज के लिए 130 करोड़ रुपये रखे गए हैं. मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, ताकि गरीब परिवारों को इलाज में राहत मिल सके. 

उद्योग और युवाओं पर फोकस

प्रदेश के MSME सेक्टर को मजबूती देने के लिए 3,822 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. सरकार का दावा है कि यह क्षेत्र पहले से ही 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है. 'सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन' के लिए 575 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. वहीं, 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के लिए 1,000 करोड़ रुपये तय किए गए हैं. लक्ष्य है कि हर साल एक लाख नए सूक्ष्म उद्यम शुरू हों.
ODOP की तर्ज पर अब 'एक जनपद एक व्यंजन' योजना भी शुरू की गई है, जिसके लिए 75 करोड़ रुपये रखे गए हैं. 

श्रमिकों के लिए राहत और रोजगार मिशन

शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए विशेष 'लेबर अड्डों' का निर्माण कराया जाएगा. ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. युवाओं को देश और विदेश में नौकरी दिलाने के लिए 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' का गठन किया गया है. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली की बेटियों के लिए CM रेखा गुप्ता की नई सौगात, मिलेगा 1 लाख रुपये तक का लाभ, जानें योजना की पूरी डिटेल

लखनऊ और अयोध्या के लिए विशेष योजनाएं

लखनऊ के कुकरैल क्षेत्र में 'नाइट सफारी' विकसित करने के लिए 207 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. अयोध्या के विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपये रखे गए हैं. राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नए संग्रहालय का भी जिक्र किया गया है. 'नमामि गंगे' और ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए 22,676 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. जल जीवन मिशन के लिए भी 22,452 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. सरकार के अनुसार, 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 2.43 करोड़ घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया जा चुका है. गंगा में गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए 74 सीवरेज परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें से 41 पूरी हो चुकी हैं. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से उनके कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी
Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर
Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी
OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें
OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri Kab Hai: 15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
Horoscope 10 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
 Zodiac Signs: ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स  
ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स
Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
Mahashivratri: भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
MORE
Advertisement