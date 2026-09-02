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हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

अमेरिकी राष्ट्रपति के एक बयान से ग्लोबल मार्केट में आया भूचाल, क्रूड आयल के दाम भी 96 डॉलर के पार 

अमेरिका और ईरान में युद्ध तेज हो गया है. इसी बीच ट्रंप के बयान ने ग्लोबल मार्केट और क्रूड ऑयल के दामों में आग लगा दी है. इसमें ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बात की है. 

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Nitin Sharma

Updated : Sep 02, 2026, 10:26 AM IST

अमेरिकी राष्ट्रपति के एक बयान से ग्लोबल मार्केट में आया भूचाल, क्रूड आयल के दाम भी 96 डॉलर के पार 

Credit Image-Social Media

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मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हो गया है. इस युद्ध का प्रभाव सिर्फ दोनों देशों पर ही नहीं, अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. इसके पीछे की वजह होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता कब्जा और तनाव के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बयान है, जिसने न सिर्फ क्रूड ऑयल के दाम में आग लगा दी है, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी भूचाल ला दिया है. इसकी वजह से ही एशियाई शेयर बाजार में निवेशकों का करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया है. 

होर्मुज स्ट्रेट पर खींचतान और भड़का तेल का बाजार

मध्य पूर्व के रास्ते पर ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा निर्भर करता है. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी "लगभग पूरी तरह से पकड़" होने का दावा किया है. इस बयान के सामने आते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में खलबली मच गई है. क्रूड ऑयल कच्चा तेल की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए 96 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गईं. वहीं तेल कारोबारियों में इस बात का डर बैठ गया है कि इस तनाव के कारण सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होगी, जिससे कच्चे तेल की किल्लत तय मानी जा रही है.

ग्लोबल शेयर बाजार में क्रैश, निवेशकों के डूबे पैसे

जब कच्चे तेल में इस तरह का बेकाबू उछाल आता है, तो शेयर बाजार का सुस्त होना लाजिमी है. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के साथ ही क्रूड ऑयल के 96 डॉलर पार जाने के तुरंत बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है. निवेशकों ने घबराहट में बिकवाली शुरू कर दी, जिससे मिनटों में अरबों डॉलर साफ हो गये. जानकारों का मानना है कि इस तरह की अस्थिरता बाजार में लंबा असर छोड़ती है, जिससे म्यूचुअल फंड और शेयर निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है.

ईरान से बातचीत की नहीं हो रही कोशिश

ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट टुथ पर पोस्ट कर कहा कि 'मैं ईरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आगे कहा कि मुझे जरा भी परवाह नहीं है कि ईरान एक बेकार समझौते पर साइन करता है या नहीं, मुझे हमारी हाल की स्थिति बेहतर लगती है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट पर हमारा पूरी तरह से कंट्रोल है. इसी के साथ ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. 

जापान से लेकर कोरिया जैसे देशों के बाजार हुए क्रैश

ट्रंप के बयान के बाद न सिर्फ कच्चे दामों के तेल में भारी उछाल आया है. वैश्विक बाजार में भी उथल पुथल मच गई है. जापान से लेकर कोरिया तक के शेयर बाजार क्रैश हो गये हैं. इनमें भारी गिरावट से निवेशकों का लाखों करोड़ रुपये डूब गया है.

आम भारतीय पर भी पड़ेगा इसका असर

अमेरिका और ईरान के बीच की इस कूटनीतिक जंग से एक आम भारतीय का क्या लेना-देना है? भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है, जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड महंगा होता है, तो रिफाइनरी कंपनियों पर लागत बढ़ जाती है. इसका सीधा असर आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों पर पड़ना तय है. तेल महंगा होने से माल ढुलाई बढ़ेगी, जिससे सब्जी, दूध और रोजमर्रा की जरूरत का हर सामान महंगा हो जाएगा. यानी आपकी सेविंग्स पर चौतरफा मार पड़ने वाली है.

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