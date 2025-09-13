UPI पर ये लोग कर सकेंगे 10,00,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन, 15 सितंबर से पहले जान लें यूजर्स

UPI New Rules: NPCI ने यह बदलाव पर्सन-टू-मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन की है. पर्सन टू पर्सन (P2P) के लेनदेने के लिए ट्रांजेक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

15 सितंबर, 2025 से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस यानी UPI लेनदेन से जुड़े नियम बदल जाएंगे. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई ट्रांजेक्शन के नियमों में कुछ बदलाव किया है. इस दिन से एनपीसीआई, UPI ट्रांजेक्शन की लिमिट को बढ़ाने जा रहा है. यूजर एक दिन यानी 24 घंटे में यूपीआई से 10 लाख रुपये तक की ट्रांजेक्शन कर सकेगा. हालांकि, यह नियम कुछ खास कैटेगरी के लोगों के लिए ही होगा.

यूपीआई के नए बदलाव NPCI इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल मार्केट और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने वालों के लिए होंगे. NPCI ने बयान जारी कर कहा कि यूपीआई ट्रांजेक्शन की बढ़ी हुई लिमिट वो यूजर्स फायदा उठा सकेंगे, जो 5 रुपये तक टैक्स भुगतान करने वाली कैटगरी में आते हैं.

बढ़ी लिमिट के बाद यूजर्स सरकारी मार्केट प्लेस, यात्रा, व्यापार, इंश्योरेंस प्रीमियम भरने और मार्केट में इन्वेस्ट करने जैसी चीजों के लिए पेटीएम, फोनपे या अन्य यूपीआई प्लेटफॉर्म से एक बार में 5,00,000 रुपये तक लेनदेन कर सकेंगे. वहीं, पूरे दिन में 10,00,000 तक की ट्रांजेक्शन हो सकेगी.

NPCI ने यह बदलाव पर्सन-टू-मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन की है. पर्सन टू पर्सन (P2P) के लेनदेने के लिए ट्रांजेक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वह एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये तक ही ट्रांजेक्शन कर सकेंगे.

किस कैटेगरी में कितनी कर सकेंगे ट्रांजेक्शन?

इंश्योरेंस- 5 लाख रुपये (प्रत्येक ट्रांजेक्शन) और 10 लाख रुपये (प्रतिदिन).

कैपिटल मार्केट्स (इन्वेसमेंट)- 5 लाख रुपये (प्रत्येक ट्रांजेक्शन) और 10 लाख रुपये (प्रतिदिन).

ट्रैवल- 5 लाख रुपये (प्रत्येक ट्रांजेक्शन) और 10 लाख रुपये (प्रतिदिन).

सरकारी ई-मार्केट प्लेस- 5 लाख रुपये (प्रत्येक ट्रांजेक्शन) और 10 लाख रुपये (प्रतिदिन).

क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स- 5 लाख रुपये (प्रत्येक ट्रांजेक्शन) और 6 लाख रुपये (प्रतिदिन).

ज्वेलरी- 5 लाख रुपये (प्रत्येक ट्रांजेक्शन) और 6 लाख रुपये (प्रतिदिन).

व्यवसाय/व्यापारी भुगतान- 5 लाख रुपये से कोई लिमिट नहीं

डिजिटल खाता खोलना- प्रतिदिन 5 लाख रुपये तक की लिमिट.

