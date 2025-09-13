Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे
तानाशाही की हद हो गई! नॉर्थ कोरिया में विदेशी टीवी शोज देखने पर फांसी का फरमान
UPI पर ये लोग कर सकेंगे 10,00,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन, 15 सितंबर से पहले जान लें यूजर्स
Rashifal 14 September 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 14 September 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
डिजिटल फ्रेंड्स या रियल दोस्त? सोशल मीडिया की चकाचौंध में क्यों पीछे छूट रहे हैं अपने?
Weight Loss Tips: रात में सोने से पहले पिएं ये 7 Herbal Drinks, बर्फ की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी
नई कार का इंश्योरेंस लेते समय रखें इन 5 बातों का खास ध्यान, वरना होगी परेशानी
T20I में सबसे बड़ा टोटल करने वाले 5 टीमें, इन तीन टीमों ने बना डाला 300 से ज्यादा का स्कोर
साबुन, शैंपू, कॉफी-टूथपेस्ट समेत ये चीजें हो गईं सस्ती, 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे नए रेट
डीएनए मनी
UPI New Rules: NPCI ने यह बदलाव पर्सन-टू-मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन की है. पर्सन टू पर्सन (P2P) के लेनदेने के लिए ट्रांजेक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
15 सितंबर, 2025 से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस यानी UPI लेनदेन से जुड़े नियम बदल जाएंगे. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई ट्रांजेक्शन के नियमों में कुछ बदलाव किया है. इस दिन से एनपीसीआई, UPI ट्रांजेक्शन की लिमिट को बढ़ाने जा रहा है. यूजर एक दिन यानी 24 घंटे में यूपीआई से 10 लाख रुपये तक की ट्रांजेक्शन कर सकेगा. हालांकि, यह नियम कुछ खास कैटेगरी के लोगों के लिए ही होगा.
यूपीआई के नए बदलाव NPCI इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल मार्केट और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने वालों के लिए होंगे. NPCI ने बयान जारी कर कहा कि यूपीआई ट्रांजेक्शन की बढ़ी हुई लिमिट वो यूजर्स फायदा उठा सकेंगे, जो 5 रुपये तक टैक्स भुगतान करने वाली कैटगरी में आते हैं.
बढ़ी लिमिट के बाद यूजर्स सरकारी मार्केट प्लेस, यात्रा, व्यापार, इंश्योरेंस प्रीमियम भरने और मार्केट में इन्वेस्ट करने जैसी चीजों के लिए पेटीएम, फोनपे या अन्य यूपीआई प्लेटफॉर्म से एक बार में 5,00,000 रुपये तक लेनदेन कर सकेंगे. वहीं, पूरे दिन में 10,00,000 तक की ट्रांजेक्शन हो सकेगी.
यह भी पढ़ें- साबुन, शैंपू, कॉफी-टूथपेस्ट समेत ये चीजें हो गईं सस्ती, 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे नए रेट
NPCI ने यह बदलाव पर्सन-टू-मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन की है. पर्सन टू पर्सन (P2P) के लेनदेने के लिए ट्रांजेक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वह एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये तक ही ट्रांजेक्शन कर सकेंगे.
किस कैटेगरी में कितनी कर सकेंगे ट्रांजेक्शन?
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.