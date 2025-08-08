'हम झुकने वाले नहीं...', टैरिफ वॉर पर पीयूष गोयल का अमेरिका को दो टूक, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

India US Trade Deal: अमेरिकी टैरिफ फैसले पर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को कोई नहीं झुका सकता. उन्होंने ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी की आलोचना की और भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया.

India US Trade Deal: अमेरिका द्वारा भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के ऐलान के बीच, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सख्त लहजा अपनाया. उन्होंने कहा कि भारत को झुकाना असंभव है और देश पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी है. गोयल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'मृत अर्थव्यवस्था' वाले बयान पर भी पलटवार किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस मुद्दा को दोहराने के लिए आड़े हाथों लिया.

अमेरिका-भारत के बीच बढ़ते टैरिफ तनाव पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ शब्दों में कहा कि 'आज तक कोई ऐसा नहीं आया जो भारत को झुका सके और न ही कभी आएगा. चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, भारत को कोई नहीं झुका सकता.' उनका यह बयान तब आया जब अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल की खरीद जारी रखने के कारण 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है.

भारत का निर्यात पिछले साल से ज्यादा होगा

बिजनेस टुडे इंडिया @100 समिट में बोलते हुए गोयल ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 6.5% की दर से बढ़ रही है और आने वाले समय में यह रफ्तार और तेज होगी. उन्होंने भरोसा जताया कि इस साल भारत का निर्यात पिछले साल से ज्यादा होगा और सरकार पहले से ही व्यापार बाधाओं का मुकाबला करने के लिए कई कदम उठा चुकी है.

देश राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को 'मृत अर्थव्यवस्था' कहने पर गोयल ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'विपक्ष के नेता द्वारा इस नकारात्मक बयान को दोहराना शर्मनाक है. देश राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगा, जो भारत की उपलब्धियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.' गोयल ने कहा कि भारत की मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार, शेयर बाजार और आर्थिक ढांचा बेहद मजबूत है. उन्होंने बताया कि भारत में महंगाई की दर अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे कम है और देश वैश्विक विकास में 16% योगदान दे रहा है. उन्होंने 1.4 अरब युवा, कुशल और महत्वाकांक्षी जनसंख्या को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया.

यह भी पढ़ें: कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, उज्ज्वला, LPG सब्सिडी और शिक्षा पर फोकस

भारत की अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है

आपको बता दें इससे पहले, गोयल ने आईएमएफ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि भारत की अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है. आईएमएफ ने 2025 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.4% कर दिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.



