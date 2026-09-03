इस कंपनी में बड़ी छंटनी की तैयारी, एक झटके में 3400 लोगों की जाएगी नौकरी, कॉस्ट कटिंग बनी वजह?

टेक दिग्गज उबर बड़ी छंटनी करने जा रही है. कंपनी अपने ग्लोबल वर्कफोर्स से करीब 3,400 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी.

राइड-शेयरिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी उबर (Uber) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. कंपनी अपने वैश्विक कर्मचारियों की संख्या में लगभग 10 प्रतिशत की बड़ी कटौती करने जा रही है. इस फैसले के कारण दुनिया भर में करीब 3,400 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है.

कंपनी का कहना है कि यह कदम कामकाज को आसान बनाने, प्रबंधन के गैर-जरूरी स्तरों को हटाने और काम की गति को तेज करने के उद्देश्य से उठाया गया है. हालांकि, उबर ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय बाजार पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा और भारत कंपनी की रणनीतिक प्राथमिकताओं में शीर्ष पर बना रहेगा.

वर्कफोर्स में की जाएगी 10% कटौती

उबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दारा खोसरोशाही ने कर्मचारियों को भेजे एक संदेश में इस फैसले की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि कुल वर्कफोर्स में से 10% कटौती की जाएगी. प्रभावित होने वाले अधिकांश कर्मचारियों को इस बात की सूचना दे दी गई है, जबकि कुछ देशों में स्थानीय कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी.

3,400 लोगों की जाएगी नौकरी!

साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, उबर में दुनियाभर में लगभग 34,000 लोग काम कर रहे थे, जिसके हिसाब से 10 फीसदी छंटनी का आंकड़ा 3,400 के करीब बैठता है. आखिर कंपनी को इतना कठोर कदम क्यों उठाना पड़ा? इस पर उबर का तर्क है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान उनका राजस्व तीन गुना तक बढ़ चुका है.

छोटे-छोटे विभागों को मिलाया जा रहा आपस में

बिजनेस में आए इस भारी उछाल और नए बाजारों में विस्तार के चक्कर में कंपनी के अंदर कई जटिलताएं और मैनेजमेंट की फालतू परतें पैदा हो गई थीं. अब कंपनी अपनी अंदरूनी व्यवस्था को हल्का और सुव्यवस्थित करना चाहती है. छोटे-छोटे विभागों को आपस में मिलाया जा रहा है और अधिकारियों की जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं, ताकि फैसले जल्द से जल्द लिए जा सकें.

भारत में क्या होगा असर?

भारत के संदर्भ में देखें तो यहां भी कुछ कर्मचारियों के पदों में बदलाव हो सकता है, लेकिन भारत उबर के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण बाजार बना रहेगा. कंपनी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाने और भारत में यात्रियों तथा ड्राइवरों के अनुभव को बेहतर करने के लिए नई तकनीकों पर लगातार निवेश जारी रखेगी.

वर्क-फ्रॉम-होम कल्चर भी लगभग खत्म

छंटनी के अलावा उबर ने वर्क-फ्रॉम-होम यानी रिमोट वर्किंग कल्चर को भी लगभग खत्म करने का मन बना लिया है. कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रमुख शहरों में बने मुख्य दफ्तरों में इकट्ठा कर रही है. आने वाले समय में कंपनी के महज 1 प्रतिशत कर्मचारी ही घर से काम कर सकेंगे. बाकी सभी कर्मियों को हफ्ते में कम से कम तीन दिन ऑफिस आकर ही काम करना अनिवार्य होगा.

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