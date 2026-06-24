भारत में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली 8 स्किल्स, डिग्री से ज्यादा इनकी डिमांड!

टेक और नॉन-टेक दोनों सेक्टर्स में कुछ ऐसी एडवांस स्किल्स आ चुकी हैं, जिनके जानकारों को कंपनियां लाखों का पैकेज देने को तैयार हैं.

एक वक्त था जब लोग मानते थे कि बड़े कॉलेज की डिग्री ही मोटी सैलरी की गारंटी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. आज के दौर में नौकरी पाने और लाखों का पैकेज उठाने का पैमाना पूरी तरह बदल चुका है. आज की कॉर्पोरेट और टेक इंडस्ट्री को आपकी डिग्री से ज्यादा इस बात से मतलब है कि आपको काम क्या आता है, यानी आपकी स्किल्स.

भारत के जॉब मार्केट में इस समय कुछ खास स्किल्स की इतनी भारी डिमांड है कि कंपनियां सही उम्मीदवार को मुंहमांगी सैलरी देने को तैयार हैं. लिंक्डइन, नैसकॉम जॉब पोर्टल्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर आपके पास नीचे दी गई 8 स्किल्स में से एक भी है, तो आपका करियर रॉकेट की रफ्तार से भाग सकता है.

1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग

चैटजीपीटी और एआई टूल्स के आने के बाद इस स्किल की डिमांड आसमान छू रही है. हर छोटी-बड़ी कंपनी अपने बिजनेस को ऑटोमैटिक और स्मार्ट बनाना चाहती है. जो प्रोफेशन्स एआई मॉडल बना सकते हैं या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर काम कर सकते हैं, उन्हें शुरुआती स्तर पर ही सालाना 10 से 15 लाख रुपये का पैकेज आसानी से मिल जाता है.

2. डेटा साइंस और एनालिटिक्स

आज की दुनिया में डेटा ही नया सोना है. कंपनियां ग्राहकों के डेटा को समझकर अपनी रणनीति तय करती हैं. एक डेटा साइंटिस्ट का काम इसी बिखरे हुए डेटा से काम की बातें निकालना होता है. इस फील्ड में तगड़े अनुभव के साथ 25 से 30 लाख रुपये सालाना तक की सैलरी मिलना आम बात हो चुकी है.

3. क्लाउड कंप्यूटिंग

अब कंपनियां अपना डेटा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रखने के बजाय क्लाउड, जैसे AWS, Azure या Google Cloud, पर सेव करती हैं. इसे मैनेज और सुरक्षित करने वाले क्लाउड आर्किटेक्ट्स की भारत में भारी कमी है, इसलिए इस स्किल के जानकारों को कंपनियां बहुत ऊंचे पैकेज पर हायर कर रही हैं.

4. साइबर सिक्योरिटी

जैसे-जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग का खतरा भी बढ़ रहा है. कंपनियों के डेटा और पैसों को डिजिटल चोरों से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मांग हर सेक्टर, विशेषकर बैंकिंग और फिनटेक, में बहुत ज्यादा है.

5. फुल-स्टैक डेवलपमेंट

एक ऐसा कोडर या डेवलपर जो किसी वेबसाइट या ऐप का अगला हिस्सा, जो यूजर को दिखता है और पिछला हिस्सा, डेटाबेस और कोडिंग, दोनों अकेले संभाल सके, उसे फुल-स्टैक डेवलपर कहते हैं. कंपनियों को दो अलग-अलग लोग रखने के बजाय एक ही ऑल-राउंडर पसंद आता है, इसलिए इन्हें सैलरी भी जबरदस्त मिलती है.

6. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी

सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही नहीं, बल्कि बैंकिंग, हेल्थकेयर और सप्लाई चेन में भी अब ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है. यह एक ऐसी स्किल है जिसके एक्सपर्ट्स मार्केट में बहुत कम हैं, जिसके चलते इनकी सैलरी का ग्राफ बहुत ऊपर रहता है.

7. प्रोडक्ट मैनेजमेंट

यह एक नॉन-टेक्निकल स्किल है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है. एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम किसी ऐप या प्रोडक्ट के आइडिया से लेकर उसके बनने और बाजार में बिकने तक की पूरी यात्रा को संभालना होता है. इसके लिए बेहतरीन लीडरशिप और कस्टमर को समझने की स्किल चाहिए.

8. डिजिटल मार्केटिंग और ग्रोथ हैकिंग

आज हर बिजनेस ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंचना चाहता है. सोशल मीडिया, एसईओ और डेटा के दम पर किसी कंपनी की सेल को रातों-रात बढ़ाने वाले ग्रोथ हैकर्स और डिजिटल मार्केटर्स आज के दौर की बड़ी जरूरत बन चुके हैं.

अगर आप भी अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो पारंपरिक डिग्रियों के भरोसे बैठने के बजाय आज के मार्केट के हिसाब से अपनी स्किल को अपग्रेड करना शुरू कर दीजिए, जीत उसी की होगी जिसे काम की सही समझ होगी.