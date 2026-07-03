दुनिया के 10 सबसे अमीर लोग किस बिजनेस से बने अरबपति? पूरी लिस्ट

जानिए दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर इंसान आखिर किस बिजनेस से अरबपति बने हैं और उनकी सफलता का असली राज क्या है.

दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट हर कुछ दिनों में बदलती रहती है, लेकिन एक बात जो हमेशा एक जैसी रहती है, वह है उनकी अमीरी के पीछे का बिजनेस. क्या आपने कभी सोचा है कि ये अरबपति आखिर ऐसा कौन सा काम करते हैं कि इनके पास पैसों का अंबार लगा है?

कोई टेक कंपनी चला रहा है, तो कोई लग्जरी ब्रांड्स बेचकर दुनिया पर राज कर रहा है. फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स की रियल-टाइम रिपोर्ट्स के आधार पर आपको बताते हैं दुनिया के उन चुनिंदा अरबपतियों के बारे में जिन्होंने अपने बिजनेस के दम पर पूरी दुनिया की तिजोरी अपने नाम कर ली है.

1. एलन मस्क- टेस्ला और स्पेसएक्स

इस लिस्ट में अक्सर पहले नंबर पर रहने वाले एलन मस्क का बिजनेस किसी एक चीज तक सीमित नहीं है. वह इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला और अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली कंपनी स्पेसएक्स के मालिक हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' भी उन्हीं का है. उनका मुख्य बिजनेस फ्यूचरिस्टिक टेक यानी भविष्य की तकनीक पर आधारित है.

2. बर्नार्ड अरनॉल्ट- लग्जरी ब्रांड्स

अमीर लोगों की लिस्ट में फ्रांस के बर्नार्ड अरनॉल्ट का नाम बेहद खास है. जब दुनिया टेक कंपनियों के पीछे भाग रही थी, तब इन्होंने महंगे और लग्जरी सामानों का साम्राज्य खड़ा किया. ये LVMH के मालिक हैं. इनके बिजनेस में लुई वीटॉन, डियोर और सेफोरा जैसे 75 से ज्यादा दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स शामिल हैं.

3. जेफ बेजोस- ई-कॉमर्स अमेजन

ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया को बदलने वाले जेफ बेजोस ने गैरेज से एक ऑनलाइन बुकस्टोर शुरू किया था, जो आज अमेजन के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है. बेजोस की अमीरी का मुख्य जरिया ऑनलाइन रिटेल और क्लाउड कंप्यूटिंग (AWS) बिजनेस है.

4. मार्क जुकरबर्ग- सोशल मीडिया (मेटा)

कॉलेज के एक कमरे से फेसबुक की शुरुआत करने वाले मार्क जुकरबर्ग आज 'मेटा' के जरिए दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं. इनका बिजनेस पूरी तरह से सोशल मीडिया और डिजिटल विज्ञापनों पर टिका है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी दिग्गज ऐप्स इन्हीं की कंपनी का हिस्सा हैं.

5. लैरी एलिसन- सॉफ्टवेयर (ओरेकल)

लैरी एलिसन ने ओरेकल नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की थी. इनका मुख्य बिजनेस डेटाबेस टेक्नोलॉजी और क्लाउड सिस्टम है. दुनिया भर की बड़ी कंपनियां अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ओरेकल के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं.

6. वॉरेन बफेट- इन्वेस्टिंग

वॉरेन बफेट दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जो बिना किसी टेक या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, सिर्फ सही जगह पैसा निवेश करके अरबपति बने हैं. उनकी कंपनी 'बर्कशायर हैथवे' दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शेयर खरीदती है.

7. बिल गेट्स- टेक (माइक्रोसॉफ्ट)

सालों तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे बिल गेट्स ने 'माइक्रोसॉफ्ट' के जरिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुनिया में क्रांति ला दी. आज भले ही वह अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर देते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की हिस्सेदारी और उनके अन्य इन्वेस्टमेंट्स उन्हें इस लिस्ट में बनाए रखते हैं.

8. लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन- सर्च इंजन (गूगल)

इन दोनों दोस्तों ने मिलकर 'गूगल' की शुरुआत की थी, जो आज 'अल्फाबेट' पैरेंट कंपनी के तहत काम करता है. इंटरनेट सर्च, यूट्यूब और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इनका मुख्य जरिया हैं.

9. स्टीव बाल्मर- टेक

स्टीव बाल्मर माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ रह चुके हैं. उनकी अमीरी का मुख्य कारण माइक्रोसॉफ्ट में उनके शेयर और लॉस एंजिल्स क्लिपर्स नाम की बास्केटबॉल टीम का मालिकाना हक है.

10. मुकेश अंबानी- मल्टी बिजनेस

अमीरों की इस वैश्विक रेस में भारत के मुकेश अंबानी (रिलायंस इंडस्ट्रीज) भी अक्सर टॉप 10 में जगह बनाते हैं. इनका बिजनेस पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल, टेलीकॉम (जियो) और रिटेल सेक्टर में फैला हुआ है.

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