FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
भारत के टॉप 5 राज्य जहां होती है सबसे ज्यादा बारिश, जानें लिस्ट में किस नंबर पर आते हैं UP-बिहार

भारत के टॉप 5 राज्य जहां होती है सबसे ज्यादा बारिश, जानें लिस्ट में किस नंबर पर आते हैं UP-बिहार

विदेशों में हाथों से बनी इन चीजों की भारी डिमांड, घर बैठे शुरू करें अमेजन-फ्लिपकार्ट पर बेचें

विदेशों में हाथों से बनी इन चीजों की भारी डिमांड, घर बैठे शुरू करें अमेजन-फ्लिपकार्ट पर बेचें

सिर्फ 25 साल और... आधी दुनिया पर राज करेगा ये मुस्लिम मुल्क, नाम जानकर पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची

सिर्फ 25 साल और... आधी दुनिया पर राज करेगा ये मुस्लिम मुल्क, नाम जानकर पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

भारत में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाले 10 छोटे बिजनेस!

अगर आप भी कम निवेश में एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो ये 10 बिजनेस आइडियाज आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 06, 2026, 12:31 PM IST

भारत में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाले 10 छोटे बिजनेस!

10 स्मॉल बिजनेस आइडियाज (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज के समय में हर कोई अपना खुद का काम शुरू करना चाहता है. लेकिन अक्सर लोग यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों-करोड़ों रुपये चाहिए. असल में ऐसा नहीं है. भारत में कई ऐसे छोटे बिजनेस हैं, जिन्हें बहुत कम लागत में शुरू करके हर महीने लाखों रुपये की कमाई की जा सकती है.

भारत सरकार के एमएसएमई (MSME) मंत्रालय की स्टार्टअप गाइडलाइंस, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) की भारतीय रीटेल, डिजिटल इकोनॉमी और होम-बेस्ड बिजनेस की मार्केट डिमांड पर तैयार की गई हालिया सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आपको ऐसे ही 10 स्मॉल बिजनेस आइडियाज के बारे में बताते हैं.

1. कंटेंट क्रिएशन और वीडियो एडिटिंग  

आजकल रील्स, यूट्यूब और शॉर्ट्स का जमाना है. हर छोटा-बड़ा इन्फ्लुएंसर या बिजनेस अपने लिए वीडियो बनवाना चाहता है. अगर आपको वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, तो आप घर बैठे स्मार्टफोन या लैपटॉप से यह काम शुरू कर सकते हैं. बिना किसी बड़े निवेश के इस बिजनेस में 90% तक का शुद्ध मुनाफा होता है.

2. रीसेलिंग और ड्रॉपशिपिंग बिजनेस 

इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई सामान खरीदकर अपने पास स्टॉक नहीं रखना पड़ता. आप मीशो या ग्लोरोड जैसे ऐप्स से थोक रेट पर कपड़े, ज्वेलरी या होम डेकोर के प्रोडक्ट्स चुनकर उन्हें अपने मार्जिन के साथ सोशल मीडिया (व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम) पर बेच सकते हैं. ऑर्डर मिलने पर कंपनी खुद सामान डिलीवर करती है और आपका प्रॉफिट आपके खाते में आ जाता है.

3. आर्गेनिक और टेरेस गार्डनिंग सेटअप 

महानगरों में लोग अब अपने घरों की छतों या बालकनी में आर्गेनिक सब्जियां और पौधे उगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसका सही तरीका नहीं पता होता. अगर आपको पेड़-पौधों की अच्छी समझ है, तो आप लोगों के घरों में जाकर 'टेरेस गार्डन' सेटअप करने और उसकी मेंटेनेंस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. शहरों में इस सर्विस के लिए लोग मोटी रकम देने को तैयार रहते हैं.

4. बेकिंग और कस्टमाइज्ड केक मेकिंग  

जन्मदिन, एनिवर्सरी या किसी भी छोटे फंक्शन के लिए आजकल लोग बेकरी के बजाय होम-बेकर्स से कस्टमाइज्ड और केमिकल-फ्री केक बनवाना पसंद करते हैं. अगर आपको बेकिंग का शौक है, तो एक छोटे ओवन और बेसिक बेकिंग टूल्स के साथ आप घर से ही यह काम शुरू कर सकते हैं. सोशल मीडिया के जरिए इसके ऑर्डर आसानी से मिल जाते हैं और इसमें प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा है.

5. फिटनेस और योग कंसल्टेंसी 

भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं. अगर आप योग, जुम्बा, या फिटनेस ट्रेनर हैं, तो आपको कोई जिम खोलने की जरूरत नहीं है. आप सुबह और शाम के वक्त ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं. इसमें कोई मंथली खर्च नहीं होता और आप देश-विदेश के क्लाइंट्स से अच्छी खासी फीस ले सकते हैं.

6. हैंडमेड प्रोडक्ट्स और मोमबत्ती मेकिंग 

त्योहारों, शादियों और गिफ्ट देने के लिए हैंडमेड चीजों और खुशबूदार मोमबत्तियों की मांग बहुत बढ़ गई है. इसे आप 5 से 10 हजार रुपये की सामग्री के साथ घर के एक कमरे से शुरू कर सकते हैं. इंस्टाग्राम और अमेज़न जैसी साइट्स पर इन्हें अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है.

7. कस्टमाइज्ड गिफ्ट और टी-शर्ट प्रिंटिंग 

आजकल लोग अपनों को खास महसूस कराने के लिए कस्टमाइज्ड (नाम या फोटो वाले) मग, टी-शर्ट और कुशन गिफ्ट करते हैं. एक छोटी प्रिंटिंग मशीन लेकर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं. कॉलेज के छात्रों और कॉर्पोरेट कंपनियों में इसकी भारी डिमांड रहती है.

8. इवेंट और वेडिंग प्लानिंग  

भारत में शादियां और पार्टियां बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं. अगर आपके पास अच्छा मैनेजमेंट स्किल है और आप क्रिएटिव हैं, तो आप इवेंट प्लानर बन सकते हैं. इसमें आपको दूसरों से काम कराना होता है और आपका कमीशन लाखों में होता है.

9. जूस और शेक बार  

हेल्थ को लेकर लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं. किसी अच्छे इलाके या जिम के पास एक छोटा सा हाइजीनिक जूस बार खोलना बहुत फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है. इसमें निवेश कम और रोजाना का कैश प्रॉफिट ज्यादा होता है.

10. रीसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट 

कचरे से कबाड़ निकालकर या पुरानी चीजों को रीसायकल करके नए प्रोडक्ट्स बनाना एक बेहतरीन और पर्यावरण के अनुकूल बिजनेस है. पुराने टायरों से सोफा बनाना या फटे कपड़ों से बैग बनाना, आजकल काफी ट्रेंड में है.

कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे करने का तरीका उसे बड़ा बनाता है. इन सभी बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें रिस्क कम और बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है. बस आपको सही प्लानिंग और ग्राहकों की जरूरत को समझने की कला आनी चाहिए.

ये भी पढ़ें- इन 8 बिजनेस में AI भी नहीं छीन पाएगा आपकी कमाई, आने वाले कई सालों तक रहेगी डिमांड!

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement