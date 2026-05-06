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टाटा का ये डूबा हुआ शेयर अचानक देने लगा ताबड़तोड़ रिटर्न! गिरावट के बाद की धमाकेदार वापसी

कभी निवेशकों को कंगाल बना रहा था टाटा का ये स्टॉक, अब दे रहा है ताबड़तोड़ रिटर्न!

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टाटा का ये डूबा हुआ शेयर अचानक देने लगा ताबड़तोड़ रिटर्न! गिरावट के बाद की धमाकेदार वापसी

टाटा ग्रुप के इस शेयर में इन दिनों जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है. भारी गिरावट के बाद कंपनी के शेयरों ने निचले स्तर से 65% की शानदार रिकवरी कर निवेशकों को चौंका दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : May 06, 2026, 04:58 PM IST

टाटा का ये डूबा हुआ शेयर अचानक देने लगा ताबड़तोड़ रिटर्न! गिरावट के बाद की धमाकेदार वापसी

सांकेतिक तस्वीर

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टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरधारकों के लिए बुधवार का दिन जबरदस्त खुशियां लेकर आया. शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, कंपनी के शेयरों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान 13% से अधिक की छलांग लगाई. इस तेजी के साथ शेयर की कीमत 489 रुपये के स्तर पर पहुंच गई.

यह बढ़त इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजस नेटवर्क्स पिछले कुछ समय से काफी दबाव में था. एक समय ऐसा आया था जब इसके शेयर अपने उच्चतम स्तर से 80% तक टूट चुके थे. हालांकि, अब निचले स्तरों से हुई खरीदारी ने इसमें जान फूंक दी है.

निचले स्तरों से शानदार वापसी

अगर आंकड़ों पर गौर करें, तो तेजस नेटवर्क्स के शेयरों ने अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर से शानदार रिकवरी की है. 27 जनवरी 2026 को शेयर 294.10 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा था. 6 मई 2026 तक आते-आते यह 489 रुपये पर पहुंच गया, जो निचले स्तर से 65% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है. केवल पिछले दो हफ्तों (23 अप्रैल से 6 मई तक) में ही शेयरों में 21% से ज्यादा की तेजी देखी गई है.

ऐतिहासिक गिरावट के बाद रिकवरी  

तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का इतिहास काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 26 जून 2024 को यह शेयर अपने ऑल-टाइम हाई (1495 रुपये) पर था. वहां से बिकवाली का ऐसा दौर शुरू हुआ कि जनवरी 2026 तक आते-आते शेयर अपनी वैल्यू का 80% खो चुका था.

लंबी अवधि का प्रदर्शन

उतार-चढ़ाव के बावजूद, यदि 5 साल के नजरिए से देखा जाए, तो लंबी अवधि के निवेशकों को अभी भी 155% से अधिक का मुनाफा मिल रहा है. वर्तमान में कंपनी का मार्केट कैप 8300 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है.

घाटे का सिलसिला बरकरार

शेयरों में तेजी के बावजूद, कंपनी के वित्तीय नतीजे चिंता का विषय बने हुए हैं. मार्च 2026 की तिमाही तेजस नेटवर्क्स के लिए लगातार पांचवीं घाटे वाली तिमाही रही है. वित्त वर्ष 2025 में जहां कंपनी मुनाफे में थी, वहीं वित्त वर्ष 2026 में इसे कुल 909 करोड़ रुपये का भारी घाटा उठाना पड़ा है. 

सितंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी में टाटा समूह (प्रमोटर्स) की मजबूत पकड़ बनी हुई है. प्रमोटर हिस्सेदारी 53.66% और पब्लिक शेयरहोल्डिंग 45.96% रही है. हालांकि, निवेशकों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि कंपनी कब अपने ऑपरेशंस को फिर से मुनाफे में ला पाती है. तकनीकी सुधार और टाटा ग्रुप का बैकअप इसे लंबी अवधि के लिए एक दिलचस्प स्टॉक बनाता है, लेकिन लगातार होता घाटा एक जोखिम कारक बना हुआ है.

 

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