Zakir Hussain: भारत के महान तबला वादक और 'वाह ताज' के जादूगर, उस्ताद जाकिर हुसैन का आज निधन हो गया. सोमवार सुबह सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली. 73 वर्षीय जाकिर हुसैन की मृत्यु की खबर से संगीत और कला प्रेमियों के बीच शोक की लहर है. उनकी असाधारण प्रतिभा और अनूठी शैली ने न केवल संगीत बल्कि विज्ञापन की दुनिया में भी अमिट छाप छोड़ी.

'वाह ताज' का जन्म और ताजमहल चाय की सफलता

1966 में कोलकाता से शुरू हुए ब्रुक बॉन्ड ताजमहल चाय ब्रांड को घर-घर तक पहुंचाने का श्रेय जाकिर हुसैन को जाता है. शुरुआत में यह ब्रांड ‘आह ताज’ टैगलाइन पर केंद्रित था, लेकिन इसका जुड़ाव भारतीय संस्कृति से कमजोर था. जब हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) ने इसे फिर से ब्रांडिंग करने का फैसला लिया, तो जाकिर हुसैन को इसके चेहरे के रूप में चुना गया. उनकी कला, व्यक्तित्व, और आधुनिकता का संगम ताजमहल चाय के तीन अहम पहलुओं रंग, खुशबू, और स्वाद के लिए बिल्कुल उपयुक्त था.

आगरा में शूट हुआ ऐतिहासिक विज्ञापन

ताजमहल चाय का पहला ऐतिहासिक विज्ञापन आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के सामने शूट किया गया. जाकिर हुसैन अपने तबले की थाप पर चाय का आनंद लेते नजर आते हैं. जब उनकी कला की प्रशंसा में कहा जाता है, वाह, उस्ताद वाह!' तो वे मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, 'अरे हुजूर, वाह ताज बोलिए.' यह वाक्य भारतीय चाय प्रेमियों के बीच ऐसा लोकप्रिय हुआ कि ताजमहल चाय की पहचान बन गया.

