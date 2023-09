Silicon Valley Bank Crisis: आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को दी चेतावनी,जानें SVB कैसे स्टार्टअप को कर सकता है प्रभावित

SVB Crisis: अमेरिकी अधिकारियों के कार्यभार संभालने के बाद SVB Financial ने खुद को बचाए रखने के लिए दिवालियापन संरक्षण की मांग की है.

डीएनए हिंदी: सिलिकॉन वैली बैंक (Silicon Valley Bank) की मूल कंपनी, एसवीबी फाइनेंशियल (SVB Financial) द्वारा दिवालियापन फाइलिंग पर प्रकाश डालते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने भारतीय बैंकों को उनकी एसेट-लायबिलिटी बेमेल के बारे में चेतावनी जारी की है. फिलहाल एसवीबी फाइनेंशियल (SVB Financial) ने दिवालियापन के लिए दायर किया क्योंकि यह बाहरी सहायता के बिना ऑपरेशन जारी रखने में असमर्थ था.



2022 के अंत तक, SVB की संपत्ति 209 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि इसकी जमा राशि 175.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, इसने इसे संयुक्त राज्य (US) में सोलहवां सबसे बड़ा बैंक बना दिया था. जब FDIC ने सिलिकॉन वैली बैंक (Silicon Valley Bank) का अधिग्रहण किया, तो SVB Financial Group ने निष्क्रिय बैंक से संबंध तोड़ लिए.

SVB समस्या कई तरह से 2008 के वित्तीय संकट की याद दिलाती है:

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Union Minister Rajeev Chandrashekhar) ने कहा कि कुछ भारतीय फर्मों के पास एसवीबी (SVB) में एक अरब डॉलर से अधिक है. एसवीबी के बंद होने से प्रभावित उद्यमियों को आश्वासन देते हुए, चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने अपने प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) को भेजे हैं.

चंद्रशेखर के मुताबिक अगर वे वित्त मंत्री (Finance Minister) को दी गई सलाह का पालन करते हैं, तो भारतीय बैंक एसवीबी में पूंजी के साथ स्टार्टअप्स (Startup) को जमा-समर्थित क्रेडिट लाइन प्रदान कर सकते हैं.

Trackxn के आंकड़ों के मुताबिक, SVB ने पूरे भारत में लगभग 21 विभिन्न कंपनियों में पैसा लगाया है. SVB से धन प्राप्त करने वाली अन्य कंपनियों में ब्लूस्टोन (Bluestone), कारवाले (Carwale), इनमोबी (InMobi) और लॉयल्टी रिवार्ड्ज़ (Loyalty Rewardz) शामिल हैं. Trackxn के मुताबिक SVB ने 2011 के बाद से भारतीय कंपनियों में कोई खास निवेश नहीं किया है. Trackxn पेटीएम (Paytm), पेटीएम मॉल (Paytm Mall) और वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) जैसी सेवाओं के अनुकूल है.

पेटीएम (Paytm) के फाउंडर विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) के मुताबिक, सिलिकॉन वैली बैंक (SVB) ने कंपनी में अपने शुरुआती 1.7 मिलियन डॉलर के निवेश का अच्छा रिटर्न दिया है. वर्षों की भागीदारी के बाद, शर्मा ने पुष्टि की है कि एसवीबी अब पेटीएम का हिस्सा नहीं है.



