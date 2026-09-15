अब 60 रुपये से नीचे आये चीनी के दाम, त्योहारों से पहले बढ़ेगी मिठास या फिर से बिगड़ेगा रसोई का बजट?

भले ही सरकार ने स्टॉक लिमिट और इंपोर्ट की वजह से कीमतें एकदम से आसमान छूने से बच गई हैं, लेकिन उत्पादन घटने और त्योहारी सीजन की भारी मांग के कारण सप्लाई चेन पर लगातार दबाव बना हुआ है, जो इसके रेट को प्रभावित कर सकती हैं.

रक्षाबंधन आने से कुछ दिन पहले ही चीनी के दामों ने ऐसी रफ्तार भरी कि 44 से 75 रुपये प्रति किलोग्राम तक जा पहुंचे, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद अब एक बार फिर से चीनी के दाम 60 रुपये के नीचे आ गये हैं. हालांकि अगस्त के मुकाबले चीनी के दामों में अभी भी भारी उछाल है. वहीं देश में चीनी का औसत खुदरा भाव लगातार चौथे दिन 60 रुपये प्रति किलो से नीचे बना हुआ है, लेकिन, क्या वाकई आम आदमी को पूरी राहत मिल गई है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ गणित है, जो आपकी रसोई के बजट को बिगाड़ सकता है. आइए जानते हैं...

60 रुपये के नीचे जरूर आई चीनी, लेकिन अभी भी है फर्क

पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े राहत की सांस दे रहे हैं. ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में चीनी का औसत खुदरा दाम 59.57 रुपये प्रति किलो आ गया है. वहीं 11 सितंबर को जब पहली बार भाव 60 रुपये के नीचे फिसले थे, तब से कीमतें इसी दायरे में टिकी हुई हैं, लेकिन असली पेंच आंकड़ों की तुलना में छिपा है. अगर 21 अगस्त को चीनी का औसत खुदरा दाम देखें तो 58.23 रुपये प्रति किलो था. यानी, भले ही दाम 60 रुपये से नीचे आ गये हों, लेकिन अगस्त के महीने की तुलना में आज भी आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं. इसे पूरी राहत कहना जल्दबाजी होगी. यह महज एक मामूली नरमी है, जो सरकार के कड़ा रुख अपनाने के बाद आई है.

त्योहारों की डिमांड और ऊपर चढ़ते दामों का दबाव

जैसे-जैसे फेस्टिव सीजन पास आ रहा है, बाजार में मिठाइयों, बेकरी प्रोडक्ट्स और घर के बने पकवानों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है. मांग में अचानक उछाल के कारण कई इलाकों में चीनी की कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव बना हुआ है. हाल ये है कि देश के अलग-अलग बाजारों में चीनी के दामों में जमीन-आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है. कहीं चीनी 40 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम भाव पर बिक रही है, तो वहीं कुछ इलाकों में इसका अधिकतम खुदरा मूल्य 85 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है.

कहां चीनी हुई सस्ती और कहां बढ़ी मुश्किलें

देश के अलग-अलग राज्यों में चीनी के दाम अलग हैं. दक्षिण भारत के राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश और केरल में कीमतें थोड़ी चढ़ी हैं. आंध्र प्रदेश में जो चीनी अगस्त के अंत में करीब 49.58 रुपये की थी, वह बढ़कर अब 55.56 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. वहीं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में औसत खुदरा भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. मध्य प्रदेश में तो कीमतों में और ज्यादा सुधार देखा गया है, जहां चीनी के दाम घटकर 56.57 रुपये प्रति किलो पर आ गये हैं.

सरकार ने उठाये कड़े कदम

चीनी के दामों में आई रफ्तार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त के आखिरी हफ्ते में कई बड़े कदम उठाये थे. सरकार ने चीनी के आयात की अनुमति दी और थोक विक्रेताओं तथा डीलरों के लिये स्टॉक लिमिट के नियम सख्त कर दिये. इसके साथ ही, 2025-26 के लिए शुरुआती अनुमानित उत्पादन 343 लाख टन को घटाकर 306 लाख टन कर दिया गया है, जबकि देश की घरेलू मांग करीब 280-285 लाख टन है.

